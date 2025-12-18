'Nhiều người tiêu dùng biết hàng giả vẫn mua vì giá rẻ'

Đại diện Bộ Công Thương cho biết còn tình trạng người tiêu dùng biết rõ hàng hóa là giả, nhái nhưng vẫn chấp nhận mua do giá rẻ.

Tại tọa đàm về chống hàng giả trên thương mại điện tử ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Chính sách, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cho rằng thách thức lớn trong chống hàng giả hiện nay là hành vi tiêu dùng.

"Không ít trường hợp người tiêu dùng biết rõ đó là hàng giả, nhưng vì giá rẻ họ vẫn chấp nhận mua", ông nói.

Cùng quan điểm, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng tình trạng người tiêu dùng thỏa hiệp với hàng giả, nhái khiến việc đấu tranh, ngăn hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn. Theo ông, cần nâng cao nhận thức cho cả người mua và người bán, đồng thời khơi dậy tinh thần ưu tiên dùng hàng nội địa chất lượng.

Người tiêu dùng săn hàng giảm giá qua livestream. Ảnh:Ngọc Diễm

Theo số liệu của Bộ Công Thương, nửa đầu năm nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với các cơ quan liên quan đã yêu cầu các nền tảng rà soát, gỡ bỏ hơn 34.600 sản phẩm và chặn trên 11.500 gian hàng vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, tình trạng hàng gian, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra khá phổ biến trên thị trường. Ngoài nhận thức của người tiêu dùng, ông Thành cho rằng trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử với hàng hóa được kinh doanh trên nền tảng cũng rất quan trọng.

Ông dẫn quy định hiện hành cho biết khi cơ quan chức năng phát hiện hoặc yêu cầu xử lý, chủ sàn và đơn vị vận hành nền tảng phải gỡ bỏ các thông tin, nội dung vi phạm trong vòng 24h. Các sàn có trách nhiệm cung cấp, lưu trữ và báo cáo thông tin liên quan tới giao dịch.

Tuy nhiên, ông cho rằng quy định hiện hành chưa đủ để giải quyết triệt để vấn nạn hàng giả trên môi trường mạng. "Điều cần thiết là hành động mạnh mẽ, đồng bộ và liên tục từ cơ quan quản lý, các nền tảng cho đến người bán, người tiêu dùng", ông Thành nêu.

Cùng với đó, việc chủ động gỡ bỏ sản phẩm vi phạm, kiểm soát nội dung ngay từ đầu sẽ làm lành mạnh thị trường thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường kinh doanh số.

Ở khía cạnh cơ quan quản lý thị trường, Cục trưởng Trần Hữu Linh cũng cho rằng Luật Thương mại điện tử quy định chặt hơn, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân bán hàng trên sàn phải được định danh rõ ràng. Việc này giúp cơ quan chức năng có thể truy vết khi xảy ra vi phạm. Các chế tài xử phạt cũng đang được rà soát theo hướng đủ mạnh để răn đe.

"Bộ Công thương đang xây dựng các công cụ quản lý mới, yêu cầu một số nhóm hàng rủi ro cao bắt buộc phải khai báo, truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là các mặt hàng có rủi ro cao", ông Linh cho biết.

Cùng với đó, nhà điều hành dự kiến xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm với các hành vi, gian lận trên môi trường thương mại điện tử, tăng thanh, kiểm tra. Mục tiêu là giúp người dân, doanh nghiệp chủ động phát hiện, phản ánh dấu hiệu vi phạm, tạo thuận lợi cho việc xử lý của lực lượng chức năng.

Phương Dung