Hơn 11.000 mẫu xét nghiệm liên quan khu công nghiệp An Đồn âm tính

Đà NẵngĐến sáng 13/5, 11.427 mẫu bệnh phẩm lấy từ công nhân, dân cư sống quanh khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, kết quả xét nghiệm âm tính.

Các mẫu xét nghiệm được lấy từ đêm 11/5 đến sáng 12/5. Trong đó, có 660 mẫu lấy tại 4 cụm dân cư xung quanh khu công nghiệp, 6.310 mẫu là công nhân trong toàn khu công nghiệp và 4.457 trường hợp liên quan tại 34 chốt kiểm soát tại khu dân cư liên quan đến 34 ca dương tính.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường Minh tại khu công nghiệp An Đồn, là nơi ghi nhận 34 ca Covid-19. Ca đầu tiên phát hiện trong cụm dịch này là "bệnh nhân 3545", nhân viên trực tổng đài, được Bộ Y tế công bố sáng 12/5. Thành phố truy vết, xét nghiệm 128 nhân viên Công ty Trường Minh, kết quả thêm 33 người dương tính. Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Đà Nẵng, do đặc điểm công việc trực tổng đài, làm việc trong phòng kín, máy lạnh, tốc độ lây lan dịch bệnh rất nhanh.

Bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa tạm thời khu công nghiệp và 4 cụm dân cư xung quanh. Lập 34 chốt chặn, kiểm soát y tế, dịch bệnh tại các khu dân cư liên quan đến các ca dương tính, cách ly tập trung ngay 225 F1 tiếp xúc gần với 34 ca.

Tiểu đoàn Phòng hóa 78 và Đội Y học dự phòng Quân khu 5 với 520 chiến sĩ, 5 xe đặc chủng được huy động phun khử khuẩn khu công nghiệp và các khu dân cư xung quanh.

Lực lượng chức năng cũng thiết lập thêm một khu cách ly tập trung để tiếp nhận các trường hợpF1 tại quận Sơn Trà.

Hiện, ngành y tế Đà Nẵng đang tiếp tục truy vết, xét nghiệm người liên quan còn lại. Theo nhận định của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Đà Nẵng, cụm dịch tại Công ty Trường Minh đã cơ bản được kiểm soát, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Khu Công nghiệp An Đồn diện tích 50 ha, nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, có 44 doanh nghiệp đang hoạt động. Đặc điểm chủ yếu là hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistic, sản xuất phần mềm, viễn thông, làm việc trong không gian kín, máy lạnh, nhiều người làm việc.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường Minh là doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội, có chi nhánh trong Khu Công nghiệp An Đồn Đà Nẵng; làm đại lý tổng đài cho Công ty Vinaphone.

Tính từ 27/4 đến nay Đà Nẵng ghi nhận 102 ca mắc Covid-19. Trong đó có các chuỗi lây nhiễm tại khách sạn Phú An, Bar New Phương Đông, thẩm mỹ viện AMIDA và khu công nghiệp An Đồn.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân xung quanh khu công nghiệp đêm 11/5. Ảnh: Khánh Hưng

Tại Quảng Nam, 15 người liên quan đến "bệnh nhân 3544" nữ cảnh sát chữa cháy có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính lần một.

"Bệnh nhân 3544", nữ, 35 tuổi ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Đà Nẵng), công tác tại Đội chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Bắc Quảng Nam, thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Nam) đóng ở đường 28/3, TP Hội An. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố dương tính Covid-19 tại Đà Nẵng tối 12/5.

Điều tra dịch tế, ngày 4/5, chị đến cơ quan làm việc, tối hôm đó cùng chồng đến chơi tại nhà "bệnh nhân 3222" (Bộ Y tế công bố hôm 8/5 tại Đà Nẵng) hơn một giờ rồi về. Chiều 5/5, sau giờ làm việc ở cơ quan, chị cùng một người bạn đi viếng đám tang tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), mang khẩu trang. Sau đó, cùng ba đồng nghiệp đi ăn tại quán đường Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Ngày 6/5, chị đến cơ quan tiếp xúc với ba đồng nghiệp. Ngày 7/5, chị cách ly tại nhà và ngày hôm sau được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính Covid-19. Ngày 10/5, chị có triệu chứng bệnh, được lấy mẫu lần hai. Ngày 11/5 cho kết quả dương tính nCoV.

Liên quan đến bốn "bệnh nhân 3603, 3607, 3608, 3610" là nhân viên Công ty cổ phần Trường Minh, Lô 39, đường số 2 khu công nghiệp An Đồn, An Hải Bắc, Ngũ hành Sơn (Đà Nẵng) liên quan đến Quảng Nam, ngành y tế đã tiến hành truy vết. Bước đầu xác định có 63 trường hợp F1, đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả; 133 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà.

Từ ngày 29/4 đến nay, Quảng Nam thực hiện 2.354 mẫu xét nghiệm Covid-9, trong đó 3 mẫu dương tính là "bệnh nhân 2997, 3230 và 3276 ", 1.826 mẫu âm tính và 525 mẫu chưa có kết quả. Địa phương này đang cách ly tập trung 845 người; cách ly cơ sở y tế 18 và cách ly tại nhà 2.746 người.

Nhân viên y tế Quảng Nam, lấy mẫu xét nghiệm sáng 9/5 tại thi xã Điện Bàn. Ảnh: Đắc Thành.

Lê Cầm - Đắc Thành