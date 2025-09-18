Hơn 1.000 thí sinh bị ảnh hưởng vì sai sót trong xét tuyển đại học

16 trường đại học để xảy ra sai sót trong xét tuyển, khiến 1.000 thí sinh bị ảnh hưởng, Bộ Giáo dục cho biết đã tháo gỡ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho các em.

Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại hội nghị Giáo dục đại học, sáng 18/9. Cơ quan này đánh giá các sai sót ở mức "gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của thí sinh".

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục đại học, nhìn nhận nguyên nhân là một số trường có tâm lý chủ quan, sai sót nhập dữ liệu đầu vào của thí sinh, hoặc chưa thực hiện đúng quy chế khi công bố và xác lập các tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...).

Dù vậy, ông Thảo khẳng định tất cả sai sót đã được xử lý, thí sinh đỗ đúng nguyện vọng, được đảm bảo quyền lợi. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh các sai sót nói trên không ảnh hưởng đến việc đỗ - trượt của thí sinh.

Cuối tháng 8, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh hoang mang khi từ đỗ thành trượt hoặc ngược lại, ở các trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM, Ngân hàng TP HCM, Sư phạm TP HCM, Ngoại thương...

Một số em đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng phía trên, được trường xác nhận nhưng hệ thống của Bộ lại báo đỗ nguyện vọng phía dưới. Có em trượt nguyện vọng 1 nhưng vẫn được báo trúng tuyển, bị khóa các nguyện vọng sau.

Bộ thừa nhận việc này, nhưng khẳng định số lượng sai sót thực tế giảm hẳn so với các năm trước.

Năm 2025, khoảng 852.000 em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong số này, hơn 773.200 em đỗ, nhưng chỉ gần 625.500 nhập học. Điểm chuẩn với hệ đại học từ 13 đến 30, trung bình là 19,11, giảm 3 điểm so với kỳ tuyển sinh năm ngoái.

Đánh giá chung về tuyển sinh, Bộ cho biết nhiều vấn đề bất cập đã được khắc phục.

"Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, hạn chế tối đa sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp vào cùng một ngành, một trường", báo cáo của Bộ nêu.

Vấn đề tồn đọng là một số trường dùng nhiều phương thức và tổ hợp nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học. Điều này dẫn đến khó khăn, lúng túng khi phải đưa ra quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển.

Ngoài ra, một số trường lạm dụng việc cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý. Tuy nhiên, ông Thảo không phân tích cụ thể.

