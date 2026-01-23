Hôm nay đóng đăng ký VnExpress Marathon All-Star

Giải marathon áp chuẩn vào duy nhất Việt Nam đóng lúc 23h59 hôm nay (23/1), chốt danh sách khoảng 1.500 runner tranh tài vào ngày 8/2.

Danh sách đăng ký năm nay quy tụ đông đảo runner thuộc nhóm thành tích cao, các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh nhóm đạt chuẩn thành tích đầu vào, giải có thêm 100 VĐV tham dự theo suất bib trải nghiệm.

Theo ban tổ chức, con số 1.500 vận động viên thấp hơn đáng kể so với các giải đại chúng trong hệ thống, do All-Star áp dụng hình thức tuyển chọn khắt khe. Mô hình giới hạn số lượng này nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn tối đa, tạo không gian thi đấu thoáng đạt để các runner theo đuổi mục tiêu phá kỷ lục cá nhân (PR). Nhà vô địch nam và nữ cự ly 42 km sẽ nhận mức thưởng 100 triệu đồng - cao nhất Việt Nam.

Hồng Lệ đã điền tên vào danh sách thi đấu VM All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngay sau thời điểm đóng cổng, ban tổ chức chuyển sang giai đoạn chuẩn bị hậu cần nước rút cho ngày đua 8/2. Các hạng mục trọng tâm bao gồm sản xuất vật phẩm, hoàn thiện phương án y tế, an ninh và chốt phương án phân luồng giao thông tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

Về chuyên môn, các cự ly sẽ được bố trí xuất phát theo từng đợt (wave), căn cứ vào thành tích đăng ký của VĐV. Phương án này giúp hạn chế ùn tắc ở vạch xuất phát, giúp runner nhanh chóng bắt nhịp tốc độ ngay từ những km đầu tiên. Đội ngũ hỗ trợ gồm tổ trọng tài, tình nguyện viên và pacer (người dẫn tốc) cũng đã hoàn tất khâu tuyển chọn dựa trên các tiêu chí về kỷ luật và kinh nghiệm.

Giải sử dụng cung đường chuyên biệt tại Hòa Lạc. Cự ly 42 km gồm hai vòng lặp, đặc trưng bởi các đoạn thẳng dài, ít khúc cua gắt và mặt đường nhựa bằng phẳng, được cộng đồng ví là "ngôi đền tốc độ" của marathon Việt Nam.

VnExpress Marathon All-Star 2026 diễn ra ngày 8/2. Để có tấm vé dự giải, VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 giờ hoặc 21km dưới 2 giờ; VĐV nữ là dưới 5 giờ full marathon hoặc dưới 2 giờ 30 phút half marathon.

Lan Anh