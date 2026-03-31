Hôm nay đóng cổng đăng ký sớm VM Green Paradise Cần Giờ

Runner chỉ còn vài tiếng để đăng ký VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ với giá ưu đãi Super Early Bird, trước khi bước sang giai đoạn giá cao hơn.

Cổng đăng ký giai đoạn Super Early Bird sẽ đóng lúc 23h59 hôm nay, ngày 31/3. Đây là giai đoạn có mức giá dễ tiếp cận cho người muốn sở hữu suất chạy tại giải có cung đường xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon, diễn ra ngày 1/5.

Hiện, cự ly 5km có giá 330.000 đồng; 10km là 450.000 đồng; 21km là 600.000 đồng và 42km là 790.000 đồng. Mức giá này chưa tính chiết khấu tối đa 25% cho runner đăng ký theo nhóm. Từ ngày 1/4, giải chuyển sang giai đoạn Early Bird với mức tăng tương ứng 480.000 đồng, 660.000 đồng, 850.000 đồng và 960.000 đồng.

Tính đến 15h ngày 31/3, giải đấu mới nhất trong hệ thống VnExpress Marathon đã ghi nhận hơn 2.500 runner đăng ký. Quy mô giải đấu giới hạn trong 5.000 người nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất về lưu trú, an toàn, an ninh và cung đường.

Một góc Cần Giờ với hệ sinh thái rừng, sông, biển. Ảnh: Thanh Tùng

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ là giải đấu đặc biệt, đánh dấu sự mở rộng của hệ thống VM ra khu vực phía Đông Nam TP HCM - nơi có hệ sinh thái rừng - biển 75.000 ha độc đáo.

Điểm đặc sắc nhất của giải là cung đường được thiết kế đi qua nhiều khu vực đặc trưng của địa phương. Đường chạy kết hợp giữa khu vực ven biển bên trong đô thị Vinhomes Green Paradise, tuyến đường Rừng Sác qua khu ngập mặn, cho đến những khu vực qua khu dân cư như đường Duyên Hải.

Ban tổ chức đánh giá đây là chặng đua có tỷ lệ không gian xanh lớn nhất trong hệ thống, với phần lớn quãng đường đi qua khu vực có cây xanh hoặc không gian mở. Việc thay đổi cảnh quan liên tục trong suốt hành trình được kỳ vọng giúp runner duy trì cảm hứng và giảm cảm giác đơn điệu trong các cự ly dài. Bên cạnh đó, tỷ lệ phủ xanh cũng giúp không khí dễ chịu, hạ nền nhiệt, tạo điều kiện cho runner thi đấu với mục tiêu PR.

Huy chương VM Green Paradise Cần Giờ.

Runner đăng ký giải nhận nhiều vật phẩm như áo thi đấu, huy chương và áo finisher. Bộ race kit của giải cũng lấy cảm hứng từ thiên nhiên Cần Giờ. Áo đấu sử dụng tông xanh chủ đạo, gợi liên tưởng đến rừng ngập mặn và biển, đồng thời được thiết kế theo hướng tối giản để phù hợp với nhiều nhóm runner.

Huy chương hoàn thành (finisher medal) tiếp tục khai thác chủ đề này. Huy chương có hình dáng như chiếc lá cây, màu vàng đồng. Điểm nhấn trung tâm là hình ảnh cây đước với bộ rễ lan rộng, mang đặc trưng của rừng ngập mặn Cần Giờ. Xung quanh là các chi tiết chạm nổi tái hiện hình ảnh loài cò, khỉ và những gợn sóng biển, tạo thành lát cắt mô phỏng hệ sinh thái ven bờ.

Ngoài yếu tố thi đấu, giải còn được kỳ vọng mang đến trải nghiệm kết hợp giữa thể thao và khám phá Cần Giờ. Giải diễn ra đúng dịp nghỉ lễ, phù hợp cho các gia đình cùng nhau chạy, thưởng thức ẩm thực, khám phá du lịch sinh thái. Dịp này, Vinhomes Green Paradise cũng tổ chức các hoạt động lễ hội âm nhạc, pháo hoa chào mừng.

Hoài Phương