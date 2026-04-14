Hôm nay định đoạt vé bán kết Champions League

Atletico - Barca (2h thứ Tư ngày 15/4, giờ Hà Nội). Ở lượt đi trên sân nhà Camp Nou, Barca nhận hai quyết định bất lợi từ trọng tài. Phút 43, trung vệ Pau Cubarsi cản ngã Giuliano Simeone ngay sát cấm địa và nhận thẻ vàng. Nhưng sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp vì xác định trung vệ Barca ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Từ quả đá phạt sau đó, Julian Alvarez lập siêu phẩm mở tỷ số.
Tình huống tranh cãi tiếp theo đến ở phút 54, khi Juan Musso - hậu vệ đã nhận một thẻ vàng - dùng tay chắn bóng trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi phạt. Sau trận HLV Hansi Flick chỉ trích trọng tài, cho rằng đáng ra cầu thủ Atletico phải nhận thẻ đỏ và Barca được hưởng phạt đền. Đến phút 70, tiền đạo vào thay người Alexander Sorloth ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.
Tại lượt về, Metropolitano là điểm tựa đáng kể cho Atletico. Họ đã bất bại 10 trận sân nhà gần nhất tại Cup châu Âu trước các đối thủ đồng hương Tây Ban Nha, trong đó có đến 8 chiến thắng. Ở vòng knock-out Champions League, Atletico thậm chí chưa thua trên sân nhà kể từ năm 1997 - chuỗi 21 trận, trong đó có 14 chiến thắng. Atletico cũng đi tiếp cả 22 lần sau khi thắng lượt đi trên sân khách.
Trên hàng công, Julian Alvarez nổi lên như mũi nhọn nguy hiểm nhất. Tiền đạo người Argentina đã góp dấu giày vào 20 bàn trong 18 trận Champions League gần nhất, và chạm mốc 9 bàn mùa này - kỷ lục của CLB.
Ở chiều ngược lại, Barca bước vào trận với áp lực lịch sử đè nặng. Đội bóng xứ Catalonia đã thua cả 6 cặp đấu châu Âu khi thất bại ở lượt đi trên sân nhà. Thành tích đối đầu với các CLB đồng hương tại châu Âu cũng không ủng hộ họ, với chỉ một chiến thắng trong 11 chuyến làm khách.
Hy vọng lật ngược thế cờ của Barca vì thế trở nên mong manh. Trong lịch sử Champions League, chỉ một lần duy nhất có đội thua sân nhà lượt đi với cách biệt hai bàn mà vẫn đi tiếp, đó là màn ngược dòng của Man Utd trước PSG mùa 2018-2019.
Khi mọi con số đều nghiêng về Atletico, thử thách dành cho Barca không chỉ là một trận đấu, mà là cuộc chiến với chính lịch sử - nơi họ buộc phải tạo ra điều chưa từng làm được nếu muốn nuôi hy vọng vào bán kết.
Liverpool - PSG (2h ngày 15/4). Ở lượt đi tại Parc des Princes, Liverpool chỉ kiểm soát 26%, dứt điểm ba lần đều chệch mục tiêu, còn PSG sút tới 17 lần với 7 cú trúng đích. Thực tế, đại diện Ngoại hạng Anh nhập cuộc không tệ, nhưng thủng lưới ngay phút 11 từ cú đá đập người đổi hướng của Desire Doue. Sau đó, Liverpool đánh mất thế trận và nhận thêm bàn thua từ pha độc diễn của Khvicha Kvaratskhelia.
Vì thế, HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool lép vế toàn diện và may mắn khi chỉ thua cách biệt hai bàn. Nhưng ông vẫn vững tin vào khả năng lội ngược dòng và kỳ vọng bầu không khí tại Anfield sẽ tạo cú hích ở lượt về.
Anfield vẫn là điểm tựa lớn, nhưng không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm". Tại đây, Liverpool thắng 16 trong 20 trận gần nhất ở sân chơi châu Âu, song thất bại 0-1 trước chính PSG mùa trước là lời cảnh báo rõ ràng. Lịch sử cũng không đứng về phía Liverpool, khi họ bị loại tới 9/10 lần sau khi để thua lượt đi với cách biệt hai bàn, với ngoại lệ đã cách đây hơn ba thập kỷ.
Dù vậy, Liverpool vẫn có cơ sở để bám víu. Họ đi tiếp 6 trong 8 lần gần nhất góp mặt ở tứ kết Champions League, và đang hướng tới lần thứ 13 vào bán kết - cột mốc có thể giúp họ vượt Man Utd để trở thành CLB Anh giàu thành tích nhất ở sân chơi này.
Ở chiều ngược lại, PSG bước vào trận với sự tự tin cao độ. CLB thủ đô nước Pháp đặc biệt có duyên khi gặp các đại diện Anh, với bốn lần đi tiếp liên tiếp, bao gồm việc lần lượt loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal mùa trước, rồi hạ Chelsea ở vòng 1/8 mùa này.
Phong độ ổn định giúp PSG tiến gần cột mốc lịch sử: ba mùa liên tiếp vào bán kết Champions League - điều chưa CLB Pháp nào từng làm được. Khi đã nắm lợi thế hai bàn từ lượt đi, họ cũng thường không mắc sai lầm, với 8 lần đi tiếp trong 11 trường hợp tương tự.
Tất cả dữ kiện đều nghiêng về đội khách, nhưng Anfield chưa bao giờ là nơi dễ dàng khuất phục. Liverpool hiểu rằng, nếu muốn viết tiếp giấc mơ châu Âu, họ sẽ phải tạo nên một trong những đêm kỳ diệu nhất - như họ từng nhiều lần làm được trong quá khứ.
Bayern - Real (2h thứ Năm ngày 16/4). Ở lượt đi tại Bernabeu, Bayern nhập cuộc tự tin, dẫn 2-0 nhờ các bàn của Luis Diaz và Harry Kane trong vòng 46 phút. Tuy nhiên, "Hùm xám" vẫn để thủng lưới một bàn từ cú đệm của Kylian Mbappe, dù thủ môn Manuel Neuer thi đấu xuất thần.
Việc thi đấu ở sân nhà cũng không hoàn toàn ủng hộ Bayern. Đại diện Bundesliga đã thua bốn trong năm lần gần nhất góp mặt ở vòng này, đồng thời thất bại tới bảy trong tám cặp đấu hai lượt trước các đối thủ Tây Ban Nha. Bayern thậm chí không thắng trong bốn lần tiếp đón Real gần nhất tại sân chơi châu Âu. Điều đó trái ngược hoàn toàn với quá khứ, khi họ từng áp đảo Real trên sân nhà với 9 chiến thắng trong 10 lần đầu tiên.
Real luôn thể hiện bản lĩnh đáng sợ ở Champions League. Họ đã thắng 9 cặp đấu liên tiếp trước các đại diện Đức và toàn thắng cả 7 lần gặp các đội Bundesliga ở tứ kết. Thành tích sân khách của "Los Blancos" cũng rất ổn định, với chỉ hai thất bại trong 12 chuyến làm khách gần nhất tại Đức.
Tâm điểm tiếp tục đổ dồn vào Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp đang có mùa giải bùng nổ với 14 bàn sau 10 trận, và chỉ còn cách cột mốc 70 bàn Champions League đúng một pha lập công - thành tích có thể đưa anh sánh ngang những huyền thoại như Lionel Messi hay Robert Lewandowski về tốc độ chinh phục cột mốc này.
Giữa một Bayern giàu khát khao và một Real bản lĩnh đến lạnh lùng, trận đấu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc. Và như nhiều lần trước, khi Champions League bước vào giai đoạn sinh tử, Real luôn biết cách khiến lịch sử đứng về phía mình.
Arsenal - Sporting (2h ngày 16/4). Ở lượt đi, Arsenal không nhỉnh hơn chủ nhà Sporting, vẫn biết cách rời Lisbon với lợi thế đáng kể. Phút bù giờ đầu tiên, Gabriel Martinelli cắt vào trung lộ rồi chuyển bổng vào vòng cấm cho Kai Havertz khống chế gọn gàng bằng chân phải trước khi đặt lòng chân trái ấn định chiến thắng 1-0.
Kết quả này giúp Arsenal kéo dài chuỗi bất bại tại Champions League lên 11 trận, với 10 thắng và một hòa. Đội bóng thành London cũng trở thành CLB đầu tiên "ca khúc khải hoàn" trên sân Sporting tại Champions League mùa này.
Lịch sử Champions League đang đứng về phía Arsenal. Các CLB Anh đã thắng 10 cặp đấu liên tiếp trước đối thủ Bồ Đào Nha, đồng thời toàn thắng 9 lần gặp nhau ở tứ kết. Bản thân Arsenal cũng chỉ thua một trong 12 lần chạm trán các đội bóng từ Bồ Đào Nha, và đang duy trì chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà trước họ.
Arsenal cũng đi tiếp 17 trong 18 lần sau khi thắng lượt đi sân khách - tỷ lệ gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, bản thân họ lại không có thành tích tốt ở tứ kết Champions League, chỉ thắng 3 trong 9 lần góp mặt và chưa từng hai mùa liên tiếp vào bán kết.
Trên hàng công, Kai Havertz đang nổi lên như nhân tố quyết định. Tiền vệ người Đức đã ghi bàn ở 6/8 trận Champions League gần nhất, và đặc biệt có duyên khi đều "nổ súng" trong hai lần gần nhất gặp Sporting.
Khi mọi dữ kiện đều nghiêng về phía Arsenal, câu hỏi còn lại chỉ là cách họ khẳng định ưu thế. Nhưng ở Champions League, nơi những kịch bản bất ngờ luôn tồn tại, "Pháo thủ" hiểu rằng họ cần nhiều hơn sự vượt trội - đó là bản lĩnh để bước qua ngưỡng cửa mà chính họ từng nhiều lần vấp ngã.
Các nhánh đấu vòng loại trực tiếp Champions League mùa 2025-2026.
Theo siêu máy tính Opta, Arsenal là ứng viên vô địch nặng ký nhất, với 27,7% khả năng đăng quang. Xếp sau lần lượt là Bayern (20,9%), Barca (17,5), PSG (12,1), Real (8,3), Liverpool (6,4), Atletico (3,8) và Sporting (3,4.).
Lượt đi tứ kết Champions League diễn ra ngày 7 và 8/4. Các đội đá lượt đi trên sân nhà là PSG, Real, Barca và Sporting. Các trận bán kết vào ngày 28-29/4 và 5-6/5. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại Puskas Arena, Budapest, Hungary vào ngày 30/5.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AFP, UEFA