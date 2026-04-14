Hôm nay định đoạt vé bán kết Champions League

Tại lượt về, Metropolitano là điểm tựa đáng kể cho Atletico. Họ đã bất bại 10 trận sân nhà gần nhất tại Cup châu Âu trước các đối thủ đồng hương Tây Ban Nha, trong đó có đến 8 chiến thắng. Ở vòng knock-out Champions League, Atletico thậm chí chưa thua trên sân nhà kể từ năm 1997 - chuỗi 21 trận, trong đó có 14 chiến thắng. Atletico cũng đi tiếp cả 22 lần sau khi thắng lượt đi trên sân khách.

Trên hàng công, Julian Alvarez nổi lên như mũi nhọn nguy hiểm nhất. Tiền đạo người Argentina đã góp dấu giày vào 20 bàn trong 18 trận Champions League gần nhất, và chạm mốc 9 bàn mùa này - kỷ lục của CLB.

Ở chiều ngược lại, Barca bước vào trận với áp lực lịch sử đè nặng. Đội bóng xứ Catalonia đã thua cả 6 cặp đấu châu Âu khi thất bại ở lượt đi trên sân nhà. Thành tích đối đầu với các CLB đồng hương tại châu Âu cũng không ủng hộ họ, với chỉ một chiến thắng trong 11 chuyến làm khách.

Hy vọng lật ngược thế cờ của Barca vì thế trở nên mong manh. Trong lịch sử Champions League, chỉ một lần duy nhất có đội thua sân nhà lượt đi với cách biệt hai bàn mà vẫn đi tiếp, đó là màn ngược dòng của Man Utd trước PSG mùa 2018-2019.

Khi mọi con số đều nghiêng về Atletico, thử thách dành cho Barca không chỉ là một trận đấu, mà là cuộc chiến với chính lịch sử - nơi họ buộc phải tạo ra điều chưa từng làm được nếu muốn nuôi hy vọng vào bán kết.