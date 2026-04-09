Slot: 'Liverpool may mắn khi chỉ thua PSG 0-2'

PhápHLV Arne Slot thừa nhận Liverpool lép vế toàn diện và may mắn khi chỉ thua 0-2 trên sân PSG ở tứ kết lượt đi Champions League.

"Nếu nhìn toàn bộ trận đấu, tôi nghĩ chúng tôi may mắn khi chỉ thua 0-2. Họ có nhiều cơ hội hơn số bàn thắng ghi được", Slot nói với TNT Sports sau trận.

Trên sân Parc des Princes tối 8/4, Liverpool chỉ kiểm soát 26%, dứt điểm 3 lần đều chệch mục tiêu, còn PSG sút tới 17 lần với 7 cú trúng đích. Thực tế, đại diện Ngoại hạng Anh nhập cuộc không tệ, nhưng thủng lưới ngay phút 11 từ cú đá đập người đổi hướng của Desire Doue. Sau đó, Liverpool đánh mất thế trận và nhận thêm bàn thua từ pha độc diễn của Khvicha Kvaratskhelia.

HLV Arne Slot thất vọng sau trận Liverpool thua PSG 0-2 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 8/4/2026. Ảnh: AFP

Slot nhìn thấy nhiều điểm tích cực, gồm màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Giorgi Mamardashvili và so sánh với Manuel Neuer trong trận Bayern Munich gặp Real Madrid. "Những pha cứu thua của Mamardashvili là cực kỳ quan trọng", HLV 47 tuổi nói. "Hôm qua, Neuer cứu thua rất nhiều cho Bayern, và hôm nay Giorgi cũng làm điều tương tự cho chúng tôi. Khi đối đầu PSG, bạn cần những màn trình diễn như vậy".

Slot gây bất ngờ khi dùng sơ đồ 3-4-3 và để Mohamed Salah dự bị nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của PSG, song thừa nhận chiến thuật không hiệu quả.

"Chúng tôi ở trạng thái chống đỡ trong phần lớn thời gian. Khi cố pressing, đội lập tức bị xé toang", nhà cầm quân người Hà Lan bày tỏ. "Họ có tốc độ ở mọi vị trí. Achraf Hakimi và Nuno Mendes tạo ra mối đe dọa tấn công không thể tin nổi, không chỉ là chạy nhanh, mà còn ở đẳng cấp cao hơn tốc độ thông thường".

Tại Paris hôm qua, Liverpool chỉ đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,17 - mức thấp nhất của họ trên mọi đấu trường dưới thời Slot. Hai trận có thông số tấn công thấp nhất của Liverpool trong 105 trận kể từ khi Slot dẫn dắt đều diễn ra trên sân của PSG, lần lượt là 0,27 xG (tháng 3/2025) và 0,17 xG (tháng 4/2026).

Hàng thủ và hàng công đều gây thất vọng, nhưng Slot vẫn tin vào khả năng lội ngược dòng và kỳ vọng bầu không khí tại Anfield sẽ tạo cú hích ở lượt về.

"PSG là đội hay hơn, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc và đó là lý do vẫn còn cơ hội", ông nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ thể hiện bộ mặt khác tại Anfield. Nếu muốn pressing quyết liệt, khán giả sẽ giúp rất nhiều với bầu không khí cuồng nhiệt. Bóng đá luôn có thẻ đỏ, penalty và đừng quên Anfield có thể tạo ra khác biệt lớn. CĐV luôn tạo ảnh hưởng lớn, và lúc này chúng tôi cần họ hơn bao giờ hết".

Phía đối diện, HLV Luis Enrique cho rằng PSG đáng ra phải thắng đậm hơn sau thế trận áp đảo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định PSG sẽ không tử thủ để bảo toàn lợi thế ở lượt về tại Anfield ngày 14/4. Ông cũng bất ngờ khi đồng nghiệp Slot để Mohamed Salah dự bị và sử dụng hệ thống thiên về phòng ngự. "Đây là lần đầu tiên dưới thời Slot Liverpool chơi với năm hậu vệ mùa này", Enrique cho biết.

Hồng Duy tổng hợp