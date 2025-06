'Hollywood tuột dốc vì nghiện hào quang quá khứ'

Mỹ nhân "50 sắc thái" Dakota Johnson nói việc nhiều hãng ở Hollywood nghiện làm lại đề tài cũ khiến nền điện ảnh thiếu sáng tạo.

Trên show Hot Ones ngày 12/6, MC Se Evans hỏi diễn viên Dakota Johnson nghĩ thế nào về quan điểm "Hollywood ngại rủi ro" ở bối cảnh sản xuất phim ảnh hiện nay. Diễn viên cho biết: "Tôi cho rằng mọi thứ khó khăn khi các quyết định mang tính sáng tạo lại do nhóm người không xem phim, không biết gì về tác phẩm đưa ra".

Cô giải thích thêm: "Khi một dự án thành công, nhiều hãng phim muốn tiếp tục khai thác nó, cứ thế làm lại mấy thứ giống nhau. Tuy nhiên, khán giả không muốn vậy, họ muốn sự tươi mới, trải nghiệm mới mẻ và xem những điều chưa từng có. Tôi cũng không biết nữa, tôi đoán mọi thứ bây giờ hơi hỗn độn".

Diễn viên Dakota Johnson tại Liên hoan phim Cannes tháng 5. Ảnh: Film Magic

Dakota Johnson là gương mặt quen thuộc của dòng phim nhiều phần, từng gây chú ý khi vào vai nữ chính Anastasia Steele trong ba phần 50 sắc thái. Gần đây, cô góp mặt trong Madame Web (2024) thuộc vũ trụ Spider-Man nhưng phim bị chê là "bom xịt". Theo Variety, tác phẩm thu về 43 triệu USD tiền vé nội địa, nhận 11% điểm trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Trò chuyện với Bustle năm ngoái, Dakota Johnson cũng nói rằng Hollywood đang gặp vấn đề. "Bạn không thể làm nghệ thuật dựa trên những con số và thuật toán. Từ lâu, tôi có cảm giác rằng khán giả rất thông minh, còn các giám đốc điều hành hãng phim không tin điều đó. Người xem luôn có thể nhận ra những thứ vớ vẩn", cô cho biết.

Trailer 'Madame Web' Trailer phim "Madame Web" (2024). Video: Sony Pictures Entertainment

Theo Hollywood Reporter, nền điện ảnh Mỹ đang bước vào giai đoạn tập trung sản xuất phim remake (làm lại từ tác phẩm cũ) hoặc kéo dài loạt phim đình đám, có lượng khán giả trung thành. Thực trạng này khiến việc giới thiệu ý tưởng gốc trở nên khó hơn do nhiều studio, nền tảng chiếu phim trực tuyến thường tránh các dự án có vẻ mới lạ hay có tính rủi ro.

Những năm qua, nhiều studio mở rộng "vũ trụ TV series từng gây tiếng vang" như House of the Dragon (2022) - ngoại truyện của Game of Thrones (2011-2019), Young Sheldon (2017-2024) - tiền truyện của The Big Bang Theory (2007-2019). Hiện Harry Potter bản truyền hình trong giai đoạn sản xuất.

Dakota Johnson, 36 tuổi, là con của tài tử Don Johnson và minh tinh Melanie Griffith. Cô bắt đầu nổi tiếng khi đóng vai Anastasia Steele trong ba phần phim 18+ 50 sắc thái. Sau đó, người đẹp thành công qua các phim điện ảnh The Lost Daughter, Cha Cha Real Smooth. Hôm 5/6, báo chí Mỹ đưa tin cô chia tay bạn trai - Chris Martin, thủ lĩnh nhóm Coldplay - sau tám năm yêu.

Dự án mới nhất của cô là Materialists thuộc thể loại hài, tình cảm. Dakota Johnson vào vai Lucy, chuyên gia mai mối tình yêu nhận nhiệm vụ tìm "một nửa hoàn hảo" cho khách hàng. Cô đóng cùng Pedro Pascal và Chris Evans.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Variety)