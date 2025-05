'Harry Potter' bản truyền hình công bố ba diễn viên chính

Dominic McLaughlin - diễn viên 11 tuổi người Scotland - vượt hàng nghìn ứng viên để đóng Harry Potter trong phim truyền hình cùng tên.

Hôm 27/5, nhà sản xuất HBO thông báo Dominic McLaughlin là một trong ba diễn viên chính của dự án. Đồng hành cậu bé là Arabella Stanton -thủ vai Hermione Granger - và Alastair Stout (đóng Ron Weasley). Quá trình quay phim dự kiến bắt đầu vào mùa hè năm nay tại phim trường Warner Bros Studios Leavesden ở Anh.

Diễn viên chính "Harry Potter" bản mới, từ trái qua: Arabella Stanton, Dominic McLaughlin và Alastair Stout. Ảnh: HBO

Trên Variety, showrunner (người định hướng sáng tạo) kiêm nhà sản xuất điều hành Francesca Gardiner và đạo diễn Mark Mylod cho biết: "Sau cuộc tuyển chọn quy mô lớn do Lucy Bevan và Emily Brockmann dẫn dắt, chúng tôi vui mừng khi đã tìm được Harry, Hermione và Ron. Tài năng của ba diễn viên thật tuyệt vời, chúng tôi nóng lòng để giới thiệu họ đến khán giả. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến hàng chục nghìn trẻ em đã thử vai".

Trong thế giới phép thuật của Harry Potter, Harry, Hermione và Ron là bạn thân, cùng trải qua vô vàn cuộc phiêu lưu và thử thách. Harry Potter nổi tiếng với vết sẹo hình tia chớp và khả năng nói chuyện với rắn. Cậu dũng cảm, luôn đặt bạn bè và lẽ phải lên hàng đầu. Hermione Granger thông minh nhất nhóm, am hiểu kiến thức bách khoa về phép thuật. Cô bé chăm chỉ, biết cách tìm giải pháp cho mọi vấn đề. Còn Ron Weasley đến từ một gia đình phù thủy, có tính cách hài hước, chân thành nhưng đôi khi nhút nhát.

Sự góp mặt của bộ ba được người hâm mộ đón nhận. Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết mong chờ màn tỏa sáng của họ trên màn ảnh. Một tài khoản viết: "Họ đều dễ thương, Hermione còn có răng thỏ giống nguyên tác, Harry nhìn hơi láu cá". Người khác bình luận: "Tôi nghĩ nhiều người quen thuộc với ba diễn viên cũ, nhưng tác phẩm lần này cũng rất đáng mong chờ".

Giới chuyên môn nhận xét loạt phim có thể giúp Dominic, Arabella và Alastair trở thành các ngôi sao toàn cầu, tương tự thành công của Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint vào đầu những năm 2000. Ba diễn viên đều là gương mặt mới của màn ảnh, trong đó Dominic sẽ góp mặt trong phim hài Grow ra mắt năm nay, Arabella xuất hiện trong vở nhạc kịch Matilda: The Musical năm 2023-2024. Với Alastair, Harry Potter là dự án lớn đầu tiên của cậu bé.

Cả ba đóng cùng dàn diễn viên được nhà sản xuất công bố trước đó, gồm tài tử John Lithgow (vai hiệu trưởng Albus Dumbledore), Janet McTeer (đóng giáo sư Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (vai Severus Snape), Nick Frost (vai Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Quirinus Quirrell) và Paul Whitehouse vào vai Argus Filch.

Loạt phim mới do Francesca Gardiner viết kịch bản và Mark Mylod đạo diễn, kiêm giám đốc sản xuất. Series được kỳ vọng là bản chuyển thể trung thành với bảy cuốn tiểu thuyết Harry Potter, mỗi mùa phim tái hiện câu chuyện của Harry. Theo Variety, khoảng 32.000 trẻ em thử vai cho các vai chính Harry, Hermione và Ron.

Sau khi chọn diễn viên da màu Noma Dumezweni đóng Hermione trong vở kịch Harry Potter and the Cursed Child, thương hiệu tiếp tục xây dựng thế giới phù thủy đa dạng sắc tộc khi ra mắt phim truyền hình. Đây cũng là hướng đi mà thương hiệu giả tưởng nổi tiếng The Lord of the Rings thực hiện, chiếu trên nền tảng Amazon. Tuy nhiên, dự án của HBO vấp phải phản ứng của người hâm mộ khi chọn diễn viên da màu Paapa Essiedu vào vai Snape - nhân vật gắn liền sự nghiệp tài tử Alan Rickman - trong series về thế giới phù thủy.

Harry Potter và bảo bối tử thần Trailer "Harry Potter và Bảo bối tử thần". Video: Warner Bros.

Bộ truyện kể về những cuộc phiêu lưu của cậu bé phù thủy Harry Potter và hai người bạn tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Phần một Harry Potter và Hòn đá Phù thủy xuất bản ngày 26/6/1997. Đến nay, bảy tập trong series bán được 500 triệu bản - trở thành series sách bán chạy nhất lịch sử - và được dịch ra 73 thứ tiếng. Phần kết Harry Potter và bảo bối tử thần xuất bản ngày 21/7/2007 - được tiêu thụ 15 triệu bản toàn thế giới trong 24 giờ.

Sách được chuyển thể thành loạt phim Harry Potter (2001-2011). Tám phần có tổng doanh thu phòng vé 7,7 tỷ USD, nhận 12 đề cử Oscar.

Quế Chi (theo Variety)