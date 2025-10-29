Hoka Rocket X 3 - siêu giày không dành cho marathoner nhẹ cân

Thương hiệu Mỹ Hoka vừa giới thiệu Rocket X 3 – phiên bản thứ ba của dòng giày đua marathon có thanh sợi carbon, với trọng lượng xấp xỉ 210 gram.

Là một trong những thương hiệu thể thao tăng trưởng mạnh mẽ nhất thập niên 2010, Hoka nổi tiếng những đôi giày chạy tập xuất sắc, từ những dòng giày chạy tập hằng ngày như Clifton, Bondi hay những dòng giày tập tốc độ như Mach và Mach X. Với sự ra mắt của Hoka Rocket X 3 năm nay - phiên bản thứ 3 của dòng giày đua marathon có thanh sợi carbon, nhãn hàng Mỹ sẽ khuấy động thị trường giày đua marathon, vốn đang tràn ngập lựa chọn từ các thương hiệu thể thao lâu đời như Nike, Puma, Asics hay adidas.

Các thông số cơ bản của một chiếc Rocket X 3. Trong đó, Stack Height là chiều cao của phần bộ đệm giữa tính từ mặt đất đến bàn chân khi đi giày, Drop là chênh lệch chiều cao của phần bộ đệm giữa gót giày và phần mũi giày, Carbon-Fiber Plate là tấm sợi Carbon.

Phần thân giày của Rocket X 3 làm từ vật liệu Warp Knit dệt kim dọc, cùng phần lưỡi gà mỏng và ôm chân, mang lại độ nhẹ và thoáng khí cao, ngay cả trong những điều kiện thời tiết nắng nóng nhất.

Phần cổ giày vẫn được Hoka trang bị lớp đệm giúp cho cổ chân của runner có trải nghiệm thoải mái nhất. Thiết kế thân giày này sẽ giúp bàn chân của runner luôn được "thở" và nâng đỡ trong suốt chặng đua marathon.

Đế giữa của Rocket X 3 sử dụng tới 2 lớp siêu bọt đệm PEBA, được kết nối bởi tấm sợi carbon toàn đế, kéo dài từ gót cho tới mũi giày. Về tổng thể, đế giữa đem lại một trải nghiệm êm ái và độ nảy tương đương các dòng giày đua marathon trên thị trường. Hai lớp bọt đệm có độ đặc tương đương nhau, trong đó lớp bên trên có phần nhỉnh hơn về độ đặc, góp phần duy trì chuyển động ổn định của bàn chân khi đang chạy.

Chuyên trang về chạy bộ Meta Endurance cho biết, khi trải nghiệm Hoka Rocket X 3, các chuyên gia nhận thấy bộ đế giữa sẽ phản hồi lại theo đúng năng lượng và bước chạy của runner. Nếu runner tăng sải chân và có những bước chạy dùng nhiều lực hơn, Rocket X 3 sẽ phản hồi năng lượng và thúc đẩy runner về phía trước nhiều hơn.

Rocket X 3 được trang bị hai lớp bọt đệm. Ảnh: Kenlu

Điều này đồng nghĩa với việc, Rocket X 3 sẽ không đem lại trải nghiệm tối ưu cho những runner nhẹ cân hoặc guồng chân cao, với bước chạy không sản sinh ra nhiều năng lượng xuống mặt đất. Khả năng hoàn trả năng lượng cũng như chuyển động ổn định của Rocket X 3 sẽ phù hợp hơn với những runner nặng cân, có thể hình lớn hoặc có sải chân dài, truyền nhiều lực thông qua đế giữa xuống mặt đất hơn.

Độ bền đế ngoài là một điểm sáng của Hoka Rocket X 3. Lớp cao su Sticky Rubber được sử dụng có phần dày hơn phần lớn các siêu giày đua trên thị trường, mặc dù có thể làm tăng trọng lượng của đôi giày. Yếu tố này giúp độ bền đế ngoài cũng như vòng đời của đôi giày dài hơi hơn, tăng điểm hơn về giá trị kinh tế.

Các chuyên gia từ Meta Endurance đã kiểm chứng bộ đế này qua các địa hình, từ đường nhựa cho tới đường chạy điền kinh và qua cả những khúc cua hẹp. Không hề có dấu hiệu trơn trượt, chuyển động của bàn chân luôn được đảm bảo và kiểm soát.

Dù không có một ưu điểm vượt trội so với các dòng giày đua flagship trên thị trường, Hoka Rocket X 3 đem lại giá trị cho chủ sở hữu thông qua sự ổn định, độ bền và độ tin cậy, đáp ứng được nhu cầu của số đông những runner tham dự cự ly marathon - những runner không đứng ở pen elite.

Hoka Rocket X 3 phù hợp với những runner muốn chinh phục marathon nhưng chưa tới trình độ ở pen elite. Ảnh: run.com

Với mức giá $250 tương đương 5,999,000 VND cùng trọng lượng chỉ 210 gram, đây có thể là lựa chọn giày marathon chứa thanh sợi carbon đầu tiên của nhiều runner đang hướng tới cự ly marathon lần đầu.







Tô Thành