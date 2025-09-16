Hojlund - người tiếp theo tỏa sáng sau khi rời Man Utd?

ItalyTiền đạo Rasmus Hojlund chỉ cần 14 phút để ghi bàn trong trận ra mắt Napoli, qua đó được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên tiếp theo rời Man Utd và tỏa sáng ở nơi khác.

Hojlund đá chính trong trận chuyến làm khách trước Fiorentina ở vòng 3 Serie A ngày 14/9. Phút 14, từ đường chọc khe của Leonardo Spinazzola, tiền đạo người Đan Mạch che chắn khéo léo, loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi đặt lòng chéo góc hạ thủ thành David de Gea.

Rasmus Hojlund (áo trắng) tranh chấp trong trận Napoli thắng Fiorentina 3-1 ở vòng 3 Serie A ngày 14/9. Ảnh: Reuters

Hojlund ghi bàn ngay trong lần ra sân đầu tiên mùa này. Trước đó, khi còn ở Man Utd, anh bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi danh sách thi đấu trong cả ba vòng đầu Ngoại hạng Anh và trận thua đội hạng Tư Grimsby ở Cup Liên đoàn.

"Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng", Hojlund nói sau trận. "Chúng tôi thắng cả ba vòng đầu và muốn tiếp tục như vậy. Tôi hạnh phúc khi được ở trong tập thể tuyệt vời này. Phía trước là trận đấu lớn với Man City ở Champions League, chúng tôi cần tập trung tối đa và giữ sự sắc bén".

HLV Antonio Conte đánh giá cao tiềm năng của Hojlund và nhắc tới việc Scott McTominay - cựu cầu thủ Man Utd khác - cũng đang tỏa sáng ở Napoli. Sau khi gia nhập Napoli hè 2024, tiền vệ người Scotland lập tức giành giải cầu thủ hay nhất Serie A mùa 2024-2025 và nhân tố chủ chốt giúp Napoli giành Scudetto lần thứ hai trong ba năm.

"Hojlund mới 22 tuổi và chuyển đến từ Man Utd", Conte nói. "Cũng giống như McTominay và điều đó mang lại may mắn cho Napoli. Chúng tôi biết rõ phẩm chất của Hojlund, tiềm năng rất lớn và có thể tiến bộ hơn nữa. Đây là một chàng trai giàu triển vọng".

Rasmus Hojlund (trái) trò chuyện với Scott McTominay trong trận. Ảnh: Napoli

Hè này, Napoli mượn Hojlund với mức phí 7 triệu USD kèm điều khoản mua đứt giá 51,4 triệu USD nếu CLB kết thúc Serie A mùa này trong nhóm dự Champions League.

"Chúng tôi tuyển mộ Hojlund để thay thế Romelu Lukaku, người sẽ vắng mặt dài hạn", Conte lý giải thêm về thương vụ. "Napoli kiểm soát tốt trận đấu hôm nay, nhưng đúng là chúng tôi cũng cần một mẫu tiền đạo có khả năng làm tường khi đối đầu những đội chơi phòng ngự thấp. Đó là điều tất cả các đội bóng muốn áp đặt trận đấu đều cần".

Hojlund đến Man Utd từ Atalanta hè 2023 với giá 88 triệu USD kèm 11 triệu phụ phí, được kỳ vọng trở thành trung phong dài hạn. Tuy nhiên sau hai mùa, anh không đáp ứng kỳ vọng. Mùa 2024-2025, tiền đạo Đan Mạch chơi 52 trận nhưng chỉ ghi 10 bàn, trong đó có 4 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, anh có 26 bàn và 6 kiến tạo qua 95 trận trên mọi đấu trường.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo Rasmus Hojlund trong trận Man Utd thắng Man City 2-1 tại Ngoại hạng Anh tối 15/12/2024. Ảnh: Reuters

Cơ hội của Hojlund càng hẹp lại khi Man Utd chi 89 triệu USD mua Benjamin Sesko từ Leipzig. HLV Amorim cũng thừa nhận Hojlund và Sesko có lối chơi giống nhau nên không thể cùng được trọng dụng. Nhưng chính Sesko đang khởi đầu thất vọng và bị nghi đi theo vết xe đổ của Hojlund tại sân Old Trafford.

Chuyên gia bóng đá châu Âu Andy Brassell nhận định trên podcast Trans Europe Express: "Hojlund ngay lập tức hòa nhập và ghi bàn thắng tuyệt vời. Điều đó cho thấy vấn đề không phải Hojlund, mà là Man Utd. Cậu ấy đang hứa hẹn trở thành cầu thủ mà Man Utd từng nghĩ họ đã mua cách đây hai năm".

Hồng Duy (theo talkSPORT, Football Italy)