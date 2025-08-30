Man Utd đẩy Hojlund sang Napoli

Man Utd đồng ý cho Napoli mượn tiền đạo Rasmus Hojlund, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt nếu CLB Italy được dự Champions League mùa sau.

Thỏa thuận đạt được ngày 29/8, theo đó Hojlund sẽ khoác áo Napoli theo dạng cho mượn trong mùa 2025-2026. Man Utd sẽ nhận ngay phí cho mượn 7 triệu USD. Nếu Napoli kết thúc Serie A mùa này trong nhóm dự Champions League, điều khoản mua đứt giá 51,4 triệu USD sẽ tự động kích hoạt.

Rasmus Hojlund mừng bàn thắng vào lưới Bournemouth trên sân Vilality, hạt Dorset, Vương quốc Anh, ngày 27/4/2025. Ảnh: Reuters

Dù vậy, thương vụ chưa hoàn tất bởi tiền đạo 22 tuổi vẫn phải đồng ý thỏa thuận cá nhân với Napoli. Hojlund nhiều lần khẳng định mong muốn ở lại và cạnh tranh vị trí, nhưng việc bị gạt khỏi ba danh sách thi đấu gần nhất cho thấy CLB không còn coi anh là lựa chọn ưu tiên. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Hojlund và Napoli chỉ còn vài điều khoản nhỏ cần thống nhất.

Hojlund chuyển đến Man Utd từ Atalanta hè 2023 với giá 88 triệu USD kèm 11 triệu phụ phí, được kỳ vọng trở thành trung phong dài hạn. Tuy nhiên sau hai mùa, anh chưa đáp ứng kỳ vọng. Mùa 2024-2025, tiền đạo Đan Mạch chơi 52 trận nhưng chỉ ghi 10 bàn, trong đó có 4 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, anh đã ra sân 95 trận cho "Quỷ Đỏ", ghi 26 bàn và kiến tạo 6 bàn khác.

Cơ hội của Hojlund càng hẹp lại khi Man Utd chi 89 triệu USD mua Benjamin Sesko từ Leipzig. HLV Ruben Amorim cũng thừa nhận Hojlund và Sesko có lối chơi giống nhau nên không thể cùng được trọng dụng.

Ngoài Sesko, Man Utd còn những cầu thủ có thể đá trung phong Joshua Zirkzee, tài năng trẻ Chido Obi, cùng hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Ở trận ra quân Ngoại hạng Anh thua Arsenal 0-1, Amorim thậm chí xếp Mason Mount đá "số 9 ảo" thay vì dùng Hojlund, sau đó để Sesko vào thay.

Napoli cần bổ sung tiền đạo sau khi Romelu Lukaku dính chấn thương đùi dài hạn ở giai đoạn tiền mùa giải. Đội bóng Italy đã cân nhắc nhiều phương án, trước khi chấp nhận đề nghị của Man Utd. Với thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt, Napoli giảm thiểu rủi ro tài chính. Nhưng nếu giành vé Champions League, chắc chắn Hojlund trở thành cầu thủ của họ.

Ngoài Napoli, Hojlund còn được Atalanta, RB Leipzig và Newcastle quan tâm. Đặc biệt, Atalanta cũng đã cân nhắc nghiêm túc đưa anh trở lại. Tuy nhiên, chỉ Napoli chấp nhận cấu trúc hợp đồng đúng với mong muốn của Man Utd.

Về phía Man Utd, đẩy Hojlund sang Napoli không chỉ giúp họ thu về tiền mượn, còn giảm quỹ lương, đồng thời có thêm cơ hội cân bằng tài chính sau khi đã chi đậm cho Sesko. Nếu Napoli giành vé Champions League, Quỷ Đỏ coi như thu về một phần không nhỏ số tiền đã bỏ ra để chiêu mộ Hojlund.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Italy sẽ đóng cửa tối thứ Hai 1/9. Vì thế, Hojlund và Napoli cần đạt thỏa thuận trước thời gian này, để sớm kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức.

Hoàng An (theo Athletic)