Sesko bị nghi đi theo vết xe đổ của Hojlund

AnhSau trận thua Man City 0-3 ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, một số CĐV Man Utd dự báo tương lai ảm đạm cho tân binh Benjamin Sesko.

"Tôi thấy tội nghiệp cho Sesko. Anh ta đã biến thành một Hojlund khác", một CĐV Man Utd viết trên mạng xã hội X sau trận derby Manchester tối 14/9.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng Sesko đang gặp vấn đề tương tự Hojlund: không được đồng đội hỗ trợ đủ tốt. Họ quả quyết rằng tân binh giá 99 triệu USD sẽ có kết cục tương tự tiền đạo vừa chuyển sang Napoli, trừ khi điều gì đó thay đổi.

"Bạn còn nghĩ Hojlund là vấn đề không? Hãy nhìn Sesko. Anh ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình mỗi khi có bóng, nhưng việc hỗ trợ của đội ngũ xung quanh thì sao?", một người đặt câu hỏi.

Sesko (áo đỏ) không thể hiện được nhiều trong trận Man Utd thua Man City trên sân Etihad, Manchester ngày 14/9. Ảnh: Man Utd

Trên sân Etihad, Sesko chỉ chạm bóng 20 lần trong 80 phút thi đấu, đều diễn ra ngoài vòng cấm Man City. Tân binh giá 99 triệu USD chỉ dứt điểm một lần, với cú sút bị thủ môn Gianluigi Donnarumma hóa giải khá dễ dàng. Sesko cũng gây thất vọng khi chỉ thắng ba trong chín lần tranh chấp tay đôi và chuyền thành công tám trong 14 lần.

Được HLV Ruben Amorim bố trí chơi cao nhất trên hàng công, nhưng Sesko thường phải lùi về vòng tròn trung tâm. Ba cầu thủ đá cánh Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu thậm chí chơi cao trung phong không ít lần.

Sesko chưa ghi bàn nào trong năm trận chơi cho Man Utd, gồm cả bốn trận Ngoại hạng Anh. Trước đó, anh ghi 39 bàn trong 87 trận cho Leipzig và 29 bàn trong 79 trận cho Salzburg.

Khi được hỏi về màn khởi đầu thất vọng của tân binh này, HLV Amorim trả lời: "Cậu ấy đang chơi ở giải vô địch quốc gia mạnh nhất thế giới. Chúng tôi có thể giúp cậu ấy phát huy hết khả năng, nhưng cần thời gian".

Hojlund từng ghi 10 bàn trong 34 trận cho Atalanta, trước khi gia nhập Man Utd năm 2023 với giá 87 triệu USD. Nhưng hai mùa vừa qua, tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch chỉ ghi 26 bàn trong 95 trận cho Man Utd.

Đầu tháng 9, Hojlund gia nhập Napoli theo hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt, giúp nhà đương kim vô địch Serie A thắng Fiorentina 3-1.

Sau trận thua Man City, nhiều CĐV Man Utd cũng chỉ trích Manuel Ugarte và Luke Shaw về việc phòng ngự không đủ tốt, để Jeremy Doku vượt qua trong bàn thua đầu và không quyết liệt khi thua bàn thứ hai. Họ yêu cầu "Quỷ đỏ" không dùng lại hai cầu thủ này và xem xét bán sớm.

"Ugarte và Shaw là hai cái tên đáng xấu hổ", một CĐV viết. "Cầu mong Amorim không cho Ugarte vào sân thêm lần nào".

Một người khác thì viết: "Không hiểu sao Shaw vẫn còn trên sân. Có lẽ anh ta được đá chính chỉ vì thuận chân trái".

Trong trận đấu vừa qua, sau khi vượt qua cả Shaw và Ugarte ở phút 18, Doku tạt bóng cho Phil Foden đánh đầu mở tỷ số. Man Utd nỗ lực đáp trả, nhưng khi chưa kịp thành công thì thua bàn thứ hai ở phút 53. Haaland đua tốc độ loại Shaw, rồi lốp bóng qua thủ môn Altay Bayındır. Bàn thua thứ ba của Man Utd xuất phát từ một pha phản công, nơi Haaland chạy nửa sân rồi sút đối mặt đưa bóng vào góc xa.

Với bốn điểm qua bốn trận, Man Utd đã tụt xuống thứ 14.

Thanh Quý (theo Sun, X)