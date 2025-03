Hồi phục sau ba lần đột quỵ

Hà NộiBệnh nhân nam 76 tuổi, bị đột quỵ ba lần, được can thiệp lấy huyết khối thành công, vận động gần như bình thường, không để lại di chứng.

Ngày 14/3, TS. BS Nguyễn Đăng Hải, Khoa Đột Quỵ, Bệnh viện Quân Y 103, cho biết bệnh nhân nhập viện do đột quỵ nhồi máu não, tắc động mạch thân nền, tỷ lệ tử vong rất cao. Ông từng bị đột quỵ lần thứ nhất năm 2020, lần hai năm 2021 dẫn đến liệt nửa người, may mắn được cấp cứu trong giờ vàng điều trị, lấy huyết khối tái thông mạch, hồi phục hoàn toàn. Nguyên nhân gây đột quỵ ở cả ba lần do tình trạng rung nhĩ.

Sau hội chẩn cấp cứu, các bác sĩ quyết định can thiệp lấy huyết khối, nhanh chóng tái thông mạch cho người bệnh. Hiện, người bệnh tỉnh táo, tập luyện phục hồi chức năng để đi lại bình thường.

Bác sĩ kiểm tra khả năng vận động của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Thùy An

Theo bác sĩ, đột quỵ tái phát không hiếm gặp, song trường hợp đột quỵ 2-3 lần vẫn hồi phục bình thường là kỳ tích. "Khả năng thành công sau lần thứ hai sẽ thấp hơn rất nhiều và cũng khó có cơ hội được can thiệp đến lần thứ ba", ông Hải nói, thêm rằng với bệnh nhân này, tỷ lệ tử vong đến 45% nếu không được lấy huyết khối kịp thời.

Đột quỵ não có thể dự phòng bằng các biện pháp chống yếu tố nguy cơ như điều trị rối loạn lipid máu, kiểm soát đường huyết, kiểm soát trị số huyết áp... Đối với người từng bị đột quỵ, cần tuân thủ chỉ định thăm khám, điều trị, không ngưng thuốc hay bỏ thuốc giữa chừng. Không sử dụng thực phẩm chức năng thay thế thuốc điều trị. Người bệnh cần có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất, hạn chế ăn quá nhiều chất béo, kiểm soát cân nặng, ngăn tình trạng béo phì.

Đối với người trung niên và cao tuổi, cần giữ ấm cơ thể khi đi ngủ và mỗi khi ra khỏi phòng, kể cả đi bộ buổi sáng, tránh để cơ thể bị nóng, lạnh đột ngột. Trong những ngày lạnh, người cao tuổi nên tập luyện, vận động nhẹ nhàng bằng các bài tập như yoga, thư giãn tinh thần ở trong nhà, nơi có mái che, nếu ra ngoài trời cần đội mũ, áo ấm... Khi tập, cần căn cứ theo sức chịu đựng, không gắng sức. Tự theo dõi huyết áp mỗi ngày, kiểm soát sức khỏe, tránh tình trạng quên, ngưng thuốc khiến bệnh trầm trọng.

Với người trẻ, cần khám sức khỏe định kỳ tầm soát các yếu tố nguy cơ, điều trị sớm. Xây dựng lối sống lành mạnh, đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, đậu nành... Sử dụng vừa phải lượng muối, mỡ trong món ăn, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và các loại chất cấm như cocain, amphetamine có thể gây đột quỵ chảy máu não.

Thùy An