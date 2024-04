Hồi ký Britney Spears (phần cuối): Bị giam cầm

Theo quy định của lệnh giám hộ, tôi phải tuyệt đối giữ tỉnh táo trong các chuyến lưu diễn, vậy nên chúng tôi không được phép uống rượu bia. Có lần tôi đã tụ tập với một số vũ công và Christina Aguilera. Đoàn vũ công và tôi gặp Christina ở Los Angeles. Cô ấy có vẻ khá say sưa, nhưng tôi và các vũ công chỉ tận hưởng bể bơi tuyệt đẹp và ngồi ngâm mình trong bồn sục Jacuzzi. Lúc đó hẳn sẽ vui lắm nếu chúng tôi có thể uống rượu với nhau, nổi loạn một chút và vui vẻ một chút. Nhưng tôi không được phép làm vậy vì cuộc sống của tôi dưới lệnh giám hộ không khác gì chuỗi ngày học giáo lý trong Lớp học Ngày Chúa nhật.

Theo cách nào đó, họ đã biến tôi trở lại thành một thiếu nữ, đôi khi là một bé gái. Nhưng có lúc tôi cảm thấy mình giống như một phụ nữ trưởng thành bị giam cầm và luôn bực dọc. Chuyện này rất khó giải thích, nhưng tôi có thể nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa việc làm một bé gái, một thiếu nữ và một người đàn bà, "nhờ" cái cách mà họ đã tước đoạt quyền tự do của tôi. Tôi không có cách nào để hành xử như một người trưởng thành, vì họ không đối xử với tôi như một người trưởng thành, nên tôi đã thoái lui và hành động như một đứa trẻ; nhưng rồi con người trưởng thành trong tôi lại bước ra - chỉ là thế giới của tôi khi đó không cho phép tôi được làm một người trưởng thành.

Người đàn bà trong tôi đã bị đè nén suốt một quãng thời gian dài. Họ muốn tôi bùng nổ lúc biểu diễn trên sân khấu và làm người máy trong những khoảng thời gian còn lại. Tôi cảm thấy mình bị tước mất cơ hội trải nghiệm những bí mật đẹp đẽ của cuộc sống - những thú vui cơ bản mà người ta thường xem là tội lỗi và những cuộc phiêu lưu tạo nên con người chúng ta. Họ đã muốn lấy đi hết những khía cạnh đặc biệt trong cuộc sống của tôi và giữ cho mọi thứ thành một tiêu chuẩn nhàm chán lặp đi lặp lại. Đó là án tử đối với khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ trong tôi.

Quay lại với phòng thu, tôi hợp tác với will.i.am để làm ra một bài hát hay: Work Bitch. Nhưng giai đoạn đó tôi không cho ra đời nhiều ca khúc có thể khiến mình tự hào, có lẽ là vì tôi không thật sự để tâm vào đó. Tôi đã quá nản lòng thoái chí. Tôi cảm giác như cha tôi đã chọn cho tôi những phòng thu tối tăm nhất và xấu xí nhất. Dường như một số người thấy hào hứng khi nghĩ rằng tôi không chú ý đến những điều đó. Những lúc ở trong phòng thu, tôi thấy như mình bị dồn vào đường cùng; tôi cảm thấy bị thao túng. Như thể họ đang nuôi dưỡng nỗi sợ hãi trong tôi, biến mọi thứ thành tấn bi kịch để khiến tôi không vui, để họ có thể luôn giành phần thắng. Tôi chỉ biết là mình phải làm việc, và tôi muốn làm điều đúng đắn là tạo ra một album mà tôi có thể tự hào. Nhưng khi đó có lẽ tôi đã quên mất mình là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Sau The X Factor, quản lý của tôi đem tới cho tôi một lời mời trình diễn với tư cách là nghệ sĩ cố định trong khuôn khổ chương trình biểu diễn định kỳ thuộc trào lưu Las Vegas Residency. Tôi đến Las Vegas trong tâm thế giống như đa số mọi người khi đến đó: Hy vọng mình giành chiến thắng.

Tôi cũng thấy rất phấn khích trong thời gian đầu biểu diễn tại sân khấu Las Vegas. Người hâm mộ đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng. Tôi đã có những màn thể hiện đáng nhớ. Tôi vô cùng tự tin, và trong một thời gian thì mọi thứ đều tốt đẹp - tốt nhất có thể trong hoàn cảnh tôi vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Tôi bắt đầu hẹn hò với một nhà sản xuất chương trình truyền hình tên Charlie Ebersol. Đối với tôi, anh ấy có vẻ là người thích hợp để kết hôn: anh ấy rất giỏi chăm sóc bản thân; anh ấy thân thiết với gia đình; tôi yêu anh ấy.

Charlie tập thể dục mỗi ngày, dùng thực phẩm bổ sung chức năng trước khi tập và nhiều loại vitamin khác. Anh ấy chia sẻ kiến thức dinh dưỡng với tôi và bắt đầu cho tôi dùng các loại thuốc bổ sung năng lượng.

Cha tôi không thích chuyện đó. Ông ấy biết tôi ăn gì. Ông ấy thậm chí còn biết thói quen đi vệ sinh của tôi. Thế nên khi tôi bắt đầu dùng thuốc bổ sung năng lượng, ông ấy nhận thấy tôi có nhiều năng lượng biểu diễn trên sân khấu hơn và hình thể tôi cân đối hơn. Có vẻ như rõ ràng là chế độ dinh dưỡng của Charlie mang lại lợi ích cho tôi. Nhưng tôi tin là cha tôi đã bắt đầu cho rằng tôi có vấn đề với mấy loại thuốc bổ sung năng lượng đó, dù chúng là loại thuốc ai cũng có thể mua được ở quầy chứ không cần có toa của bác sĩ. Vậy là ông ấy yêu cầu tôi ngừng uống chúng và đưa tôi đi cai thuốc.

Cha tôi chỉ định nơi tôi sẽ đến điều trị và thời gian tôi đến đó. Và đi cai thuốc có nghĩa là tôi không được gặp các con trong cả tháng đó. Niềm an ủi duy nhất là tôi được biết chuyện này chỉ kéo dài một tháng.

Trung tâm điều trị mà ông ấy chọn cho tôi nằm ở Malibu. Suốt một tháng trời, chúng tôi phải dành vài giờ mỗi ngày để tập boxing và nhiều bài tập khác ở bên ngoài, vì ở đó không có phòng gym.

Ở trung tâm đó có nhiều người nghiện thuốc nặng. Tôi rất sợ khi phải ở đó một mình. Ít nhất tôi cũng đã được phép đi cùng một vệ sĩ, người đã ăn trưa với tôi mỗi ngày.

Thật khó chấp nhận việc cha tôi tự quảng bá bản thân như một người đàn ông tuyệt vời và người ông hết lòng vì con cháu trong khi thực tế là ông ấy đã vứt bỏ tôi, ép tôi đến sống ở một nơi toàn những con nghiện ma túy. Tôi sẽ nói thẳng: Ông ấy là một kẻ khủng khiếp.

Khi rời khỏi trung tâm điều trị, tôi bắt đầu biểu diễn trở lại trên sân khấu Las Vegas như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một phần là vì cha tôi bảo tôi phải quay lại sân khấu, còn một phần là vì tôi vẫn quá tử tế, quá hăm hở làm hài lòng người khác, quá khao khát làm điều đúng đắn và làm một cô gái tốt.

Phần 1. Phần 2. Phần 3. Hết.

Britney Spears, 43 tuổi, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!..., I Did It Again, Toxic. Trong sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

Spears bị cha ruột - Jamie Spears - giám hộ từ năm 2008 đến tháng 11/2021, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Ca sĩ trải qua ba lần đổ vỡ với Jason Allen Alexander, Kevin Federline và Sam Asghari.

Britney Spear ra mắt hồi ký Woman In Me năm 2023. Sách nhanh chóng trở thành hiện tượng làng xuất bản thế giới. Tính đến tháng 1 năm nay, ấn phẩm bán hơn hai triệu bản ở Mỹ, được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng ba triệu bản in toàn cầu.