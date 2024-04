Hồi ký Britney Spears (phần 3): Nụ hôn với Madonna

Sau mối tình chớp nhoáng với tài tử Colin Farrell, Britney nhận ra mình vẫn chưa quên được Justin Timberlake, và cô mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng. Chính vì vậy, cô đến New York sống một mình.

Một trong số ít những vị khách đến thăm tôi trong khoảng thời gian lạ lùng và siêu thực đó là Madonna. Bà ấy bước vào và ngay lập tức kiểm soát cả căn phòng, tất nhiên rồi. Tôi nhớ mình đã nghĩ "Giờ thì căn phòng này thuộc về Madonna rồi". Bà ấy đẹp tới mức choáng ngợp với phong thái mạnh mẽ và tràn đầy tự tin. Bà ấy đi thẳng tới cửa sổ, nhìn ra ngoài và nói: "Khung cảnh đẹp đấy".

Tôi đáp lại: "Đúng vậy, rất đẹp".

Sự tự tin tột độ của Madonna đã mang đến cho tôi một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về hoàn cảnh của chính mình. Hẳn là bằng một trực giác nào đó, bà ấy đã cảm nhận được tôi đang trải qua những gì. Lúc đó tôi cần một người hướng dẫn và cảm thấy bối rối về cuộc đời mình. Madonna đã cố gắng dẫn dắt tôi.

Có lúc bà ấy còn tổ chức một nghi lễ dây - đỏ để tôi làm quen với giáo lý Kabbalah và cho tôi một rương đầy sách Zohar để tôi đọc và cầu nguyện. Tôi đã xăm lên gáy một từ Do Thái đại diện cho một trong bảy mươi hai tên của Chúa. Một số tín đồ Kabbalah tin rằng từ đó mang ý nghĩa chữa lành, một điều mà tôi đang cố gắng thực hiện khi ấy.

Madonna thật sự mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho tôi. Bà ấy nói tôi cần đảm bảo dành thời gian chăm sóc tâm hồn mình, và tôi đã cố gắng làm vậy. Bà ấy là hình mẫu sức mạnh mà tôi cần nhìn thấy. Có rất nhiều hình mẫu phụ nữ khác nhau trong ngành công nghiệp âm nhạc: Bạn có thể trở thành một nữ danh ca, bạn có thể làm một nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc bạn có thể "ngoan ngoãn". Tôi đã luôn nỗ lực để làm người khác vui lòng - làm cha mẹ tôi vui lòng, làm cho khán giả vui lòng, làm mọi người vui lòng.

'Like a Virgin' (live at VMA 2003) - Madonna, Britney, Christina và Missy Elliott

Hẳn là tôi đã học sự bất lực đó từ mẹ tôi. Tôi đã thấy cách cha tôi và em gái tôi đối xử với bà ấy và cách bà ấy chỉ biết chấp nhận. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi đã áp dụng hình mẫu đó và trở nên thụ động. Giá như tôi có một người hướng dẫn mạnh mẽ và quyết đoán hơn một chút để sớm học cách cư xử như vậy trong sự nghiệp. Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ cố gắng trở thành cha mẹ của chính mình, bạn đồng hành của chính mình, người ủng hộ của chính mình - theo cách mà tôi biết Madonna đã làm được. Bà ấy đã chịu đựng sự phân biệt giới tính và sự bắt nạt từ công chúng cũng như từ ngành công nghiệp âm nhạc, đồng thời đã rất nhiều lần bị kỳ thị vì là phụ nữ, nhưng bà luôn vượt qua tất cả.

Vài năm trước, khi nhận giải thưởng "Người phụ nữ của năm" do Billboard bình chọn, Madonna nói bà ấy đã là đối tượng của "sự kỳ thị nữ giới trắng trợn, chủ nghĩa phân biệt giới tính, sự bắt nạt và lạm dụng không ngừng. Nếu em là một phụ nữ, em phải chấp nhận cuộc chơi. Cuộc chơi ở đây là gì? Đó là em được phép xinh đẹp, đáng yêu và quyến rũ, nhưng không được phép tỏ ra quá thông minh hay bày tỏ ý kiến".

Bà ấy đã đúng khi nói rằng nền công nghiệp âm nhạc - thật ra là cả thế giới - được xây dựng cho đàn ông. Đặc biệt nếu bạn là một người phụ nữ "ngoan ngoãn" như tôi, có thể bạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đến thời điểm đó, tôi gần như đã trở nên quá tử tế. Tôi đi đến đâu thì dì Felicia cũng tự tay viết những tờ giấy cảm ơn gửi tới đầu bếp, nhân viên pha chế, trợ lý ở đó. Đến tận bây giờ, với xuất thân là một cô gái đến từ miền Nam nước Mỹ, tôi vẫn tin vào việc bày tỏ lòng biết ơn qua những tờ giấy viết tay.

Britney Spears, Madonna trong MV "Me Against The Music" (2003). Video: VMAs

Britney Spears - Me Against The Music

Madonna đã nhận ra tôi có khuynh hướng muốn làm hài lòng mọi người và muốn làm theo những kỳ vọng của người ta đến mức nào thay vì bỏ ngoài tai những thứ đó và nói "Được rồi, mọi người nghe đây! Đây là việc mà tôi sẽ làm".

Chúng tôi quyết định cùng biểu diễn trên sân khấu VMAs năm đó.

Trong các buổi diễn tập, chúng tôi luôn trao nhau nụ hôn gió. Khoảng hai phút trước khi trình diễn chính thức, tôi ngồi bên cánh gà và nghĩ về màn trình diễn hoành tráng nhất của mình cho tới thời điểm đó tại VMAs, khi tôi cởi bộ đồ vest ra và để lộ trang phục lấp lánh bên trong. Tôi đã nghĩ mình muốn có một khoảnh khắc bùng nổ tương tự trên sân khấu năm nay. Tôi có nên biến nụ hôn gió thành một thứ táo bạo và đột phá hơn hay không?

Nụ hôn thật sự giữa tôi và Madonna trên sân khấu đó đã "gây bão" truyền thông và dư luận. Oprah đã phỏng vấn Madonna về nó. Nụ hôn đó được xem như một sự kiện mang tính văn hóa khổng lồ - "Britney hôn Madonna!" - và khiến chúng tôi thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý.

Britney Spears, 43 tuổi, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!..., I Did It Again, Toxic. Trong sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

Spears bị cha ruột - Jamie Spears - giám hộ từ năm 2008 đến tháng 11/2021, sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Ca sĩ trải qua ba lần đổ vỡ với Jason Allen Alexander, Kevin Federline và Sam Asghari.

Britney Spear ra mắt hồi ký Woman In Me năm 2023. Sách nhanh chóng trở thành hiện tượng làng xuất bản thế giới. Tính đến tháng 1 năm nay, ấn phẩm bán hơn hai triệu bản ở Mỹ, được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng ba triệu bản in toàn cầu.