Học viện Kỹ thuật Mật mã cộng tối đa 2,5 điểm cho thí sinh có IELTS

Năm nay, Học viện Kỹ thuật Mật (KMA) mã cộng tối đa 2,5 điểm cho thí sinh đạt IELTS từ 7.5 trở lên, tăng 0,5 so với năm ngoái.

Theo thông báo tuyển sinh ngày 30/1, Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh ba ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông.

Cơ sở Hà Nội tuyển cả ba ngành này, cấp bằng kỹ sư. Chỉ tiêu ngành An toàn thông tin nhiều nhất - 280, mỗi ngành còn lại tuyển 140. Cơ sở tại TP HCM chỉ tuyển 80 sinh viên cho ngành An toàn thông tin, cấp bằng kỹ sư. Tổng chỉ tiêu năm nay là 640, tăng 80 so với năm ngoái.

Học viện Kỹ thuật Mật mã vẫn tuyển sinh từ phương thức duy nhất là xét quả thi tốt nghiệp THPT. Trường chấp nhận ba tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh).

Trường cho biết cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEIC hoặc TOEFL iBT. Mức điểm cộng dao động 1,5-2,5 điểm, tăng 0,5 so với năm ngoái.

Điểm cộng Chứng chỉ 1,5 IELTS 5.5-6.0, TOEIC 650-749, TOEFL iBT 65-79 2 IELTS 6.5-7.0, TOEIC 750-849, TOEFL iBT 80-94 2,5 IELTS 7.5, TOEIC 850, TOEFL iBT 95 trở lên

Ngoài ra, trường xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải thi học sinh giỏi quốc gia, áp dụng với các môn Toán, Tin học, Vật lý hoặc giải thưởng về khoa học công nghệ quốc gia.

Thí sinh tham dự gian hàng của Học viện Kỹ thuật Mật mã tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2023. Ảnh: KMA

Học phí của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm tới là 410.000 đồng một tín chỉ. Thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ được kiểm tra tiếng Anh để phân loại trình độ, nếu không đạt sẽ học bổ sung trong kỳ I.

Điểm chuẩn năm 2023 của trường dao động 25-26,2, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin tại cơ sở Hà Nội, kế đó là An toàn thông tin. Ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông ở cơ sở này và An toàn thông tin phân hiệu TP HCM lấy 25 điểm.

Thanh Hằng