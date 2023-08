Học viện Kỹ thuật Mật mã lấy điểm chuẩn 25-26,2

Ngành Công nghệ thông tin tại trụ sở Hà Nội lấy cao nhất - 26,2 điểm, giảm nhẹ so với mức 26,6 của năm ngoái.

Theo thông tin được Học viện Kỹ thuật Mật mã công bố chiều 22/8, ngành An toàn thông tin ở trụ sở Hà Nội cao thứ hai với 25,6 điểm, cũng giảm 0,3 so với năm ngoái. Ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông ở cơ sở này và An toàn thông tin phân hiệu TP HCM lấy 25 điểm, tăng 0,25 với năm 2022.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chiều 27/6. Ảnh: Giang Huy

Năm 2023, Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển 500 sinh viên cho cơ sở Hà Nội, 60 cho cơ sở TP HCM, giảm gần 200 so với năm 2022. Trường tuyển sinh ba ngành đào tạo, gồm An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông. Trong đó An toàn thông tin tuyển nhiều nhất, chiếm hơn một nửa tổng chỉ tiêu.

Về phương thức tuyển sinh, Học viện Kỹ thuật mật mã vẫn áp dụng duy nhất phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Ba tổ hợp được chấp nhận gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh).

Học phí của Học viện Kỹ thuật mật mã năm học này là 335.000 đồng một tín chỉ. Thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào để phân loại, nếu không đạt sẽ học bổ sung trong kỳ I. Trường đào tạo tiếng Anh đầu vào từ trình độ 250 TOEIC hoặc tương đương.

Năm 2022, Học viện Kỹ thuật Mật mã lấy điểm chuẩn 26,6 với ngành Công nghệ thông tin tại cơ sở Hà Nội, cao nhất trong các ngành đào tạo. Cũng tại Hà Nội, ngành An toàn thông tin lấy 25,9 điểm, cao thứ hai, các ngành còn lại lấy từ 24,75 điểm trở lên.

Thanh Hằng