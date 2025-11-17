Học viện Biên phòng bỏ xét tuyển tổ hợp C00, A01

Từ năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ dùng ba tổ hợp xét tuyển, không xét bằng C00 (Văn, Sử, Địa) và A01 (Toán, Lý, Anh) như mọi năm.

Ông Lê Đình Nam, Trợ lý Phòng đào tạo, Học viện Biên phòng, ngày 17/11 cho biết thông tin trên.

Cụ thể, từ năm 2026, trường này chỉ sử dụng ba tổ hợp là C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh) cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật.

Theo ông Nam, việc này nhằm phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, Bộ yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất ba môn, trong đó bắt buộc môn Toán hoặc Văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số.

Với việc bỏ xét tổ hợp C00 và A01, ba tổ hợp còn lại của trường có chung hai môn là Toán và Văn.

Khối Sĩ quan Biên phòng tập luyện cho đợt diễu binh A80, hồi tháng 8. Ảnh: Fanpage Học viện Biên phòng

Việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển được các trường tính toán từ đầu năm, khi Bộ đưa ra quy định trên. Một số như trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hay Mở Hà Nội đều tính bỏ xét bằng tổ hợp C00 ngay song sau đó dừng vì bị phản ứng. Lý do là các trường thông báo muộn, khiến thí sinh không kịp chuẩn bị.

Đến nay, ngoài Học viện Biên phòng còn có trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến điều chỉnh tổ hợp. Trường bỏ xét D01 (Toán, Văn, Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh), chỉ giữ lại các tổ hợp có chung hai môn là Toán và Lý.

Học viện Biên phòng năm 2025 tuyển 250 học viên bằng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Học viện Biên phòng xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 26,13 đến 27,94/30.

Dương Tâm