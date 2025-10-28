Trường Đại học Công nghệ dự kiến bỏ xét tổ hợp D01, B00

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến bỏ xét tuyển D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hoá, Sinh), không tuyển thẳng thí sinh có giải khoa học kỹ thuật.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) tối 27/10 cho biết năm sau dự kiến tuyển 4.020 sinh viên ở 20 ngành đào tạo, giữ ổn định so với năm trước.

Các phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét chứng chỉ quốc tế SAT và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp, ở hầu hết ngành, trường sử dụng ba tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin). Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp tuyển thêm bằng tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh).

Như vậy, bốn tổ hợp trường Đại học Công nghệ dự kiến dùng để xét tuyển đều có hai môn chung là Toán và Lý. So với năm nay, trường không còn xét bằng D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hoá, Sinh) và X26 (Toán, Anh, Tin).

Với xét tuyển thẳng, trường Đại học Công nghệ ưu tiên tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh (riêng Sinh chỉ áp dụng cho ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp).

Trường dự kiến không xét các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, song chưa cho biết chi tiết. Hiện, hầu hết đại học đều xét tuyển thẳng diện thí sinh này do quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Chỉ tiêu dự kiến 20 ngành đào tạo của trường Đại học Công nghệ năm 2026 như sau:

Năm 2025, điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ là từ 22,14 đến 28,19, ngành Công nghệ thông tin cao nhất. Hơn 60% thí sinh trúng tuyển vào trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong đó 94% sử dụng các tổ hợp A00, A01, X06. Tính theo thang điểm 30, khoảng 95% số thí sinh xét tuyển vào trường đạt từ 25 điểm trở lên, nếu tính từ mốc 27 điểm trở lên là khoảng 61%.

Học phí trường Đại học Công nghệ năm học này gồm hai mức là 34 và 40 triệu đồng, tùy ngành.

Sinh viên nhập học trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội hôm 25/8. Ảnh: VNU-UET

Dương Tâm