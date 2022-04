Học trò Hương Giang đăng quang chương trình quý ông

Phạm Văn Kiên - thí sinh đội Hương Giang - đoạt quán quân chương trình "Quý ông hoàn mỹ", tối 22/4.

Anh vượt bảy thí sinh để giành chiến thắng trong đêm chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Quán quân sẽ có cơ hội thi Man of The Year 2022, nhận giải thưởng 500 triệu đồng tiền mặt...

Phạm Văn Kiên trong chung kết Phạm Văn Kiên trong chung kết. Video: YouTubeHuongGiang

Phạm Văn Kiên sinh năm 2000 tại Yên Bái, cao 1,82 m, hiện là sinh viên ngành Diễn viên Sân khấu Kịch, Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Thí sinh hiện chủ yếu hoạt động người mẫu, từng góp mặt trong một số dự án phim.

Từ trái qua: Nguyễn Minh Khắc, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Minh Kha. Ảnh: TeamHuongGiang

Trong phần thi Ứng xử dành cho Top 3, trước câu hỏi: "Bạn sẽ nói gì với những người không ủng hộ kết quả bạn giành chiến thắng đêm nay?", Phạm Văn Kiên trả lời: "Không có ai là hoàn hảo. Tôi thấy rất bình thường trước những ý kiến đó. Khi hướng tới hình ảnh quý ông của công chúng, tôi chấp nhận những lời khen chê của mọi người và lấy đó làm động lực cho bản thân. Tôi sẽ không nói nhiều mà xin chứng minh bằng hành động trong tương lai".

Á quân là Nguyễn Minh Khắc của đội Hà Anh, sẽ dự thi Mister Grand International 2022. Á quân 2 là Nguyễn Minh Kha - thí sinh của huấn luyện viên Xuân Lan.

Từ đầu chương trình, Phạm Văn Kiên ghi dấu ấn trong từng phần thi, là ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Trong đêm chung kết, thí sinh tham gia trình diễn trang phục màu nâu, mang hơi hướng cao bồi ở phần thi Chất riêng của tôi. Sau đó, anh khoe vẻ lịch lãm với bộ vest xanh kết hợp cà vạt kẻ sọc và giày nâu làm điểm nhấn phần Quý ông thanh lịch.

Ở phần thi Tư duy quý ông, khi nhận được chủ đề: "Đàn ông nên ngừng bàn tán chuyện riêng tư về phụ nữ", Phạm Văn Kiên lấy ví dụ về tình trạng nhiều hội nhóm trên mạng xã hội lập ra để chia sẻ hình ảnh, video, đường link nhạy cảm và bàn tán về ngoại hình phụ nữ.

Thí sinh diễn giải: "Việc bàn tán sau lưng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý của phụ nữ. Đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy cơ vi phạm pháp luật như mại dâm, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Hãy là những người đàn ông tinh tế và lịch sự bởi phụ nữ cần được bảo vệ và tôn trọng. Là một quý ông trẻ tuổi, tôi kêu gọi hãy tôn trọng phụ nữ, không chỉ trước mặt và cả sau lưng họ nữa".

The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ do Hương Giang sản xuất, nhằm tìm kiếm những gương mặt nam lịch lãm, truyền cảm hứng trong cộng đồng. Á quân 1 là Nguyễn Minh Khắc sinh năm 1992 tại TP HCM. Anh cao 1,82 m, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM và hiện là người mẫu. Thí sinh được đánh giá cao nhờ vẻ nam tính, giao tiếp tiếng Anh tốt.

Nguyễn Minh Khắc được dự đoán sẽ gây ấn tượng khi đại diện Việt Nam dự thi quốc tế. Ảnh: TeamHuongGiang

Nguyễn Minh Kha sinh năm 1993 tại Đồng Nai, tốt nghiệp ngành Anh văn thương mại, Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM. Anh cao 1,84 m, hiện là người mẫu, từng tham dự The Face Vietnam 2018. Thí sinh từng góp mặt trong MV Keep Me In Love của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Á quân 2 Nguyễn Minh Kha (trái) trên sân khấu nhận giải. Ảnh: TeamHuongGiang

Hiểu Nhân