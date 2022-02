Hà Anh khoe dáng cùng dàn mỹ nam

Gia Huy được Hà Anh kỳ vọng tiến xa nhờ gương mặt có nét điện ảnh. Anh cao 1,81 m, từng vàp Top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2015, đoạt danh hiệu Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017.



The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ gồm bảy tập phát online từ ngày 18/2, trong đó có năm tập gồm các thử thách, thi đấu loại người, còn lại là đêm bán kết và chung kết. Mỗi tập còn có khách mời là các quý ông thành đạt, có vị trí cao trong xã hội. Giám khảo Tiến Phạm và Nguyễn Hưng giữ quyền quyết định người chiến thắng. Show do Hương Giang đầu tư sản xuất.