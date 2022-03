Xuân Lan, Hà Anh đấu khẩu

Hà Anh nói Xuân Lan suy nghĩ quá xa khi tố cáo cô câu giờ, chơi xấu hai đội còn lại trong "Quý ông hoàn mỹ".

Trong tập ba phát tối 4/3, thí sinh đội Hà Anh, Xuân Lan và Hương Giang lần lượt thực hiện thử thách chụp hình trên sân golf. Xuân Lan tố cáo Hà Anh đột nhiên biến mất trước phần thi nhằm cố tình kéo dài thời gian, tranh thủ trời nắng đẹp cho đội mình và chơi xấu hai đội còn lại. Khi thí sinh của Xuân Lan và Hương Giang chụp hình, nắng đã tắt, ảnh hưởng đến chất lượng bộ ảnh.

Hà Anh cho rằng đàn chị nghĩ quá xa, giải thích cô tốn thời gian một chút vì phải vào nhà vệ sinh để chỉnh trang. Xuân Lan đáp trả: "Ban giám khảo, huấn luyện viên và thí sinh đứng phơi nắng trên ngọn đồi hơn nửa tiếng để đợi bạn. Tôi không hiểu trên sân golf, nhà vệ sinh có xa đến mức để bạn đi lâu tới như vậy không".

Trích đoạn "Quý ông hoàn mỹ' tập 3 Hai huấn luyện tại sân golf. Video: YouTube Hương Giang Entertainment

Chung cuộc, đội Hương Giang thắng, Hà Anh và Xuân Lan phải đưa thí sinh vào vòng loại. Hà Anh chọn Minh Khắc, K'Brơi - hai thành viên thể hiện kém nhất. Xuân Lan "chơi chiêu", chọn thí sinh xuất sắc Vũ Linh và Quang Thuận, mong muốn bảo toàn đội. Tuy nhiên, Hương Giang giữ Vũ Linh, yêu cầu đàn chị chọn người kém hơn để đảm bảo công bằng.

Xuân Lan chọn Thanh Tùng thay thế. Trong không khí căng thẳng, cô bày tỏ muốn đưa các thí sinh rời cuộc chơi để không phải tranh đấu và tổn thương. Hà Anh lại cho rằng Xuân Lan nên tránh gây mâu thuẫn với các huấn luyện viên khác, dễ khiến học trò bị ác cảm, bất lợi trong vòng loại. Xuân Lan nhiều lần tấn công cô vô lý, gọi Hương Giang bằng những cái tên "rất kinh khủng".

Hà Anh nói: "Tôi nghĩ chị nên xem lại mình. Ở trường hợp của Hương Giang, liệu chị có đủ bình tĩnh để lựa chọn công bằng, hay loại hết thí sinh đội Hà Anh cho bõ ghét. Nếu là người hẹp hòi, khi có cơ hội tôi sẽ loại người của Xuân Lan mà không cần biết các bạn có thể hiện tốt không". Xuân Lan lập tức đáp trả: "Trên lưng chúng ta toàn là những vết sẹo không sạch sẽ thì dạy đời nhau làm cái gì".

Xuân Lan nêu lý do chọn thí sinh vào vòng loại Xuân Lan nêu lý do chọn thí sinh vào vòng loại. Video: YouTube Hương Giang Entertainment

Bên dưới phần bình luận của chương trình, nhiều khán giả cho rằng Xuân Lan đang cố tạo chiêu trò, ứng xử kém. Trong khi Hà Anh thẳng thắn, đáp trả lịch sự và mong muốn cuộc thi công bằng với tất cả thí sinh. Tài khoản Hương Lee bình luận trên YouTube: "Xuân Lan đang cố tình gây hấn với Hà Anh một cách không cần thiết, càng nói càng thấy sai. Cô ấy đưa thí sinh giỏi vào vòng loại để chơi chiêu nhưng lại làm như các huấn luyện viên đối xử tệ với mình. Trong khi Hà Anh nghiêm túc với công việc, nói năng gãy gọn, thuyết phục".

Từ đầu chương trình, cả hai nhiều lần tranh cãi vì khác biệt trong quan điểm và cách huấn luyện thí sinh. Trước đó, trong buổi họp báo, Xuân Lan nói xem các show thực tế là nơi thể hiện cá tính, vì vậy, cô không cần tỏ ra thân thiện với hai huấn luyện viên còn lại. Hà Anh cho rằng việc tranh luận khi bảo vệ thí sinh chắc chắn xảy ra nhưng cô giữ quan điểm không xen vào chuyện của người khác vì không thích tạo thị phi.

K'Brơi - thí sinh team Hà Anh (trái) - và Thanh Tùng đội Xuân Lan phải ra về sau tập ba. Ảnh: Hương Giang Entertainment

The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ hiện phát sóng ba trong tổng số bảy tập trên Youtube với nhiều thử thách, thi đấu, loại người. Mỗi tập còn có những khách mời là các quý ông thành đạt, có vị trí cao trong xã hội. Hiện đội Hà Anh và Xuân Lan còn năm thí sinh, Hương Giang còn bốn người. Show do Hương Giang đầu tư sản xuất, đánh dấu sự trở lại showbiz của cô sau chín tháng vắng bóng.

Hiểu Nhân