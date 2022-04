Học trò chế tạo giường bệnh công nghệ

Đồng ThápÝ tưởng đến với Quang Vinh, Hạnh An - lớp 10 THPT Trường Xuân, khi chứng kiến sự vất vả của y bác sĩ trong Covid-19.

Nguyễn Quang Vinh có thế mạnh về công nghệ thông tin và Phan Nguyễn Hạnh An giỏi thuyết trình, lên ý tưởng đã "song kiếm hợp bích" để chế tạo giường bệnh tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ bệnh nhân, giảm công việc cho y bác sĩ. Dự án của cả hai đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và giải nhì cuộc thi tương tự cấp quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, đôi bạn còn nhờ thầy Nguyễn Đức Vĩnh hướng dẫn thêm. Nhóm thầy trò quê Tháp Mười bắt đầu nghiên cứu về giường bệnh công nghệ từ tháng 8/2021 - lúc dịch bùng phát mạnh ở Đồng Tháp - và hoàn thành vào tháng 12 cùng năm.

Vinh và An trình bày mô hình giường bệnh công nghệ trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Ảnh: Đức Vĩnh

Quang Vinh cho biết, chiếc giường gồm bộ điều khiển, với các cảm biến nhằm kiểm tra sức khỏe người nhiễm Covid-19 như thân nhiệt, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu. Người bệnh chỉ cần đặt ngón tay, để trán gần vị trí quy định trên bộ điều khiển, các thông số sẽ hiển thị trong khoảng ba giây.

Sau đó phần mềm gồm thuật toán phân tích dữ liệu, đưa ra cảnh báo chính xác, đồng thời gửi thông tin đến bác sĩ nếu thấy bất thường, thông qua ứng dụng IoT, ngược lại, nếu sức khoẻ ổn định, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo đến người nhà.

Giường bệnh cũng tích hợp các chức năng hỗ trợ người bệnh trong trường hợp khẩn cấp như hệ thống bóp bóng tạo oxy tự động, nâng giường bệnh tự động, liên hệ bác sĩ điều trị. Để tăng kênh giao tiếp với bác sĩ, một camera đàm thoại cũng được tích hợp trên giường bệnh. Ngoài ra, hệ thống khử khuẩn tự động bằng tia UV-C đi kèm cảm biến có thể nhận biết lúc nào bệnh nhân không sử dụng giường để tiến hành vệ sinh diệt khuẩn.

Hạnh An kể, thông qua khảo sát nhóm nhận thấy tâm lý chung của bệnh nhân là mong muốn được theo dõi sức khỏe thường xuyên, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời khi có vấn đề sức khỏe. Do đó, những ứng dụng này vừa giúp giảm áp lực công việc cho đội ngũ y bác sĩ trong điều kiện quá tải; vừa giúp người bệnh, thân nhân yên tâm hơn.

Học trò sáng chế giường bệnh công nghệ Video thể hiện một phần tính năng của chiếc giường.

Theo nhóm nghiên cứu, các thiết bị công nghệ hầu như có sẵn trên thị trường, việc còn lại là tích hợp chúng với nhau và viết mã code (lệnh) cho bộ xử lý. Những kiến thức này, Vinh và An tìm tòi thông qua sách chuyên ngành, diễn đàn trực tuyến, các video hướng dẫn trên Internet và đã trải qua hàng chục lần thực nghiệm, thất bại.

Khi chiếc giường hoàn thành, cả nhóm mang đến trạm y tế xã để vận hành và nhận thêm góp ý. Hạnh An kể, ban đầu nhiều người khá ngạc nhiên với ý tưởng của các em, song khi chứng kiến chiếc giường vận hành các cô chú ở trạm y tế đều thích và đặt hàng thêm nhiều chức năng khác.

Thầy Vĩnh chụp ảnh kỷ niệm với hai em học sinh thực hiện đề tài nghiên cứu. Ảnh: Ngọc Tài

Nguyễn Quang Vinh và Phan Nguyễn Hạnh An là học sinh giỏi nhiều năm liền. Vinh, ngoài thời gian trên lớp rất thích lập trình, đào sâu nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hoá. Trong khi Hạnh An từng đoạt giải nhất vòng chung kết Solve for Tomorrow 2021 với dự án Robo Kat - giúp con người giám sát, giải quyết vấn đề ở những nơi tối tăm, bề mặt nguy hiểm.

Giữa tháng 4, bên cạnh việc chuẩn bị ôn tập cho những bài thi cuối học kỳ 2, Vinh, An tranh thủ cùng thầy Vĩnh bàn bạc cải tiến sản phẩm như thay các cảm biến thường bằng thiết bị chất lượng tốt hơn, tích hợp bộ phát wifi để chủ động ở những nơi chưa có...

Hiện Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nên cả nhóm đang hướng đến đối tượng sử dụng là các bệnh viện có lượng bệnh nhân đông hoặc nhu cầu của những gia đình có người lớn tuổi song người thân không có điều kiện chăm sóc mỗi ngày. "Sắp tới chúng em dự thi ý tưởng khởi nghiệp và sản xuất thử để kinh doanh", An nói.

Thầy Nguyễn Đức Vĩnh, giáo viên hướng dẫn dự án, cho biết thầy và nhà trường đánh giá cao ý tưởng của hai em, đặc biệt ở khía cạnh nhân văn. Hơn nữa việc đưa ra ý tưởng và đeo đuổi đến cùng cũng rèn cho các em tính kiên trì, ham học hỏi.

Ngọc Tài