Đồng Tháp và Hà Nội giành giải nhất Solve for Tomorrow 2021

Vượt qua hơn 25.000 đối thủ, Robo Kat (THCS Trường Xuân, Đồng Tháp) và The Eco Warriors (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành vị trí cao nhất tại Solve for Tomorrow 2021.

Do Covid-19, vòng chung kết Solve for Tomorrow 2021 tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ban giám khảo đã chọn ra hai giải nhất bảng A và B lần lần lượt là dự án "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lực hút không tiếp xúc thiết kế, chế tạo xe robot leo tường phục vụ trong công tác thăm dò, kiểm tra ống cống thoát nước" của Robo Kat và "Chế tạo máy tái chế khẩu trang y tế thành sản phẩm nhựa" của The Eco Warriors.

Vòng Chung kết Solve for Tomorrow 2021 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 9/1. Ảnh: Samsung

Hội đồng đánh giá nhận định hai đội thi này đều có sự sáng tạo trong ý tưởng, phương pháp vận hành mô hình sản phẩm và ý nghĩa vận dụng thực tiễn.

Trong đó, dự án của Robo Kat giới thiệu giải pháp robot đa dụng. Nhóm thực hiện nghiên cứu với mong muốn chế tạo ra robot có thể hỗ trợ con người trong cuộc sống hàng ngày. Sản phẩm này có tác dụng kiểm tra, giám sát, tìm ra vấn đề và hỗ trợ giải quyết vấn đề ở những nơi tối tăm, bề mặt nguy hiểm con người khó lòng di chuyển đến. Robot có thể hoạt động trên mặt kính, tường, trần nhà của các nhà cao tầng, ống cống thoát nước ly tâm và ống cống xây vuông dân dụng. Dự án sẽ được hoàn thiện trong tương lai để sớm đưa vào vận dụng thương mại thực tiễn.

Ban tổ chức trao giải cho top 20 trong vòng chung kết. Ảnh: Samsung

Dự án từ đội The Eco Warriors phát triển một loại máy tái chế khẩu trang y tế. Sau khi sử dụng, khẩu trang có thể tiếp tục vòng đời dưới diện mạo những chậu nhựa để trồng cây xanh. Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục phát triển dự án bằng cách mở rộng nguồn nguyên liệu như chai, lọ nhựa, túi ni lông... và tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng hơn như máng nhựa, cốc nhựa... The Eco Warriors hướng tới mục tiêu kép: giảm thiểu rác thải khẩu trang y tế tác động xấu đến môi trường; tái sử dụng nhựa tái chế cho nhiều mục đích khác.

Ngoài ra, Solve for Tomorrow 2021 còn có nhiều dự án đạt giải khác. Cố vấn chuyên môn đánh giá cao các bài dự thi trong top 20 trong vòng chung kết như Thiết bị quan trắc môi trường và cảnh báo sạt lở đất; Chế tạo máy tái chế khẩu trang y tế thành sản phẩm nhựa; Thiết bị hỗ trợ người lái xe gắn máy khi bị tai nạn hoặc bị cướp...

Bất chấp khó khăn Covid-19, cuộc thi vẫn nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia. Ảnh: Samsung

Ông Vũ Toàn Thắng, Trưởng Khoa Cơ khí Điện tử - Đại học Bách Khoa Hà Nội đánh giá qua cuộc thi có thể thấy học sinh có ý tưởng sáng tạo, biết áp dụng các công nghệ mới về điều khiển, lập trình, truyền nhận tín hiệu; sử dụng AI, IoT, Big Data vào giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, thí sinh còn có con mắt quan sát cuộc sống xung quanh, đặt ra các bài toán giải quyết những vấn đề có ích, có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường sống, lòng nhân ái với xã hội. Điều này thể hiện qua các dự án về y tế, bảo vệ động vật hoang dã, phòng chống dịch bệnh, giúp bà con nông dân sấy bảo quản nông sản...

Với định hướng ứng dụng giáo dục STEM vào việc nghiên cứu và xây dựng giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, giáo dục, y tế - sức khỏe, Solve for Tomorrow 2021 đã góp phần tạo động lực cho các nhà giáo dục, học sinh... tích cực nghiên cứu khoa học và ứng dụng STEM vào chế tạo các sản phẩm phục vụ cuộc sống.

Ông Bùi Tiến Dũng, Vụ công tác Học sinh, Sinh viên - Bộ giáo dục và Đào tạo cho biết, Solve for Tomorrow 2021 đã mang đến một sân chơi ý nghĩa và bổ ích cho các bạn học sinh trên khắp cả nước. Các dự án tham gia năm nay đều xứng đáng và có tiềm năng để tiếp tục phát triển trong tương lai. Hai đội đạt giải nhất đã mang đến những đề tài mới, có tính cập nhật với nhu cầu phát triển trong xã hội hiện nay. Các bài dự thi khác cũng hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều giải pháp có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Solve for Tomorrow là chương trình giáo dục, nhằm trao cơ hội và khơi dậy tiềm năng của học sinh, đồng thời, thể hiện tầm nhìn của đơn vị tổ chức - Samsung qua các hoạt động trách nhiệm xã hội: "Together for Tomorrow! Enabling People". Khởi xướng từ năm 2010, đến nay, cuộc thi đã có mặt tại 23 quốc gia với 1,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia.

Tại Việt Nam, cuộc thi tổ chức từ năm 2019 và nhanh chóng trở thành sân chơi bổ ích dành cho học sinh THCS, THPT trên toàn quốc.

Thiên Minh