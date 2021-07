Cuộc thi 'Solve for Tomorrow' thu hút 25.000 học sinh, giáo viên

Vòng sơ khảo cuộc thi "Solve for Tomorrow 2021" do Samsung tổ chức có hơn 25.000 học sinh, giáo viên đăng ký tham gia, nhận gần 1.500 bài thi từ 315 trường.

Cuộc thi "Solve for Tomorrow 2021" khuyến khích học sinh THCS, THPT nâng cao khả năng sáng tạo, ứng dụng STEM để đưa ra giải pháp cho những vấn đề tại địa phương, xã hội thuộc 4 lĩnh vực gồm xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe. Chương trình còn cung cấp kiến thức, kỹ năng mềm thông qua các khóa học trực tuyến với nhiều chủ đề, trong đó có những học phần bắt buộc phải hoàn thành để đủ điều kiện dự thi.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 25.000 học sinh, giáo viên đăng ký tham gia trên website. Vòng sơ khảo kết thúc cuối tháng 6 thu hút gần 1.500 bài dự thi từ 315 trường học ở 52 tỉnh thành; trong khi cuộc thi năm 2020 có gần 400 bài dự thi từ 143 trường ở 14 tỉnh thành.

Đại diện Samsung cho biết, số lượng bài dự thi và trường tham gia tăng mạnh năm nay cho thấy sức hút và sự quan tâm lớn của học sinh, giáo viên đối với chương trình. Sự đầu tư kiến thức, tạo cơ hội nghiên cứu và hình thức tiếp cận sáng tạo của ban tổ chức tạo nên sự khác biệt, gia tăng sức hấp dẫn cho cuộc thi. "Solve for Tomorrow" thúc đẩy học sinh, giáo viên tham gia nghiên cứu, sáng tạo giải pháp một cách khoa học, hoàn thiện phác thảo ý tưởng và trình bày dự án tốt hơn.

Học sinh tham gia khóa học trực tuyến miễn phí trong cuộc thi.

40 đội có bài thi xuất sắc sẽ bước tiếp vào vòng 2 phát triển sản phẩm từ ngày 1/8 đến ngày 15/10. Mỗi đội phải phát triển ý tưởng thành mô hình thực tế có chức năng cung cấp các giải pháp được ban tổ chức công nhận từ vòng sơ khảo về các lĩnh vực xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe. Khi hoàn thiện mô hình, đội thi sản xuất một video thuyết trình về dự án và gửi về cho hộp thư trước ngày 15/10.

20 đội xuất sắc vượt qua vòng phát triển sản phẩm (bao gồm 10 đội bảng A dành cho học sinh THCS và 10 đội vảng B dành cho THPT) được công bố ngày 27/10 và đi tiếp vào vòng chung kết. Samsung trao gần 300 giải thưởng cho cá nhân và nhóm, tổng giá trị lên tới một tỷ đồng.

Hình ảnh một đội tham gia vòng phát triển sản phẩm về công nghệ năm 2020.

Phát động từ ngày 15/4 đến nay, website Kiến tạo tương lai có gần 50.000 lượt truy cập, hơn 25.000 tài khoản mới đăng ký. Các tài khoản phân loại theo đối tượng giáo viên hoặc học sinh và được cấp quyền tham gia những khóa đào tạo trực tuyến và dự thi.

Có hơn 35.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia các khóa học trực tuyến của chương trình bao gồm Tư duy thiết kế (Design thinking); Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem-solving), Kỹ năng quản lý dự án (Project management), Kỹ năng quản lý thời gian (Time management), Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking), Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork) và Kỹ năng thuyết trình (Presentation) và Phương pháp nghiên cứu (Research Method). Kiến thức, kỹ năng này giúp ích cho giáo viên và học sinh khi tham dự cuộc thi, có thể phát huy trong hoạt động giảng dạy, học tập.

"Solve for Tomorrow" là chương trình giáo dục nhằm trao cơ hội và khơi dậy tiềm năng của học sinh, sinh viên theo tầm nhìn của các hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà Samsung hướng đến "Together for Tomorrow! Enabling People" (tạm dịch: "Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người). Thế hệ trẻ vốn đầy ý tưởng, ham học hỏi có thể tham gia kiến tạo tương lai, chung tay phát triển xã hội; lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ năm 2010, đến nay đã diễn ra tại 23 quốc gia như Canada, Singapore, Brazil...

Ngọc An (Ảnh: Samsung)