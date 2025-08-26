'Điểm IELTS là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học để tránh bất công'

IELTS 6.5 có thể quy đổi thành 9,5 điểm môn tiếng Anh, IELTS 7.0 được quy thành 10 điểm, trong khi đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT lại khó.

"Việc quy đổi điểm IELTS là rất không công bằng. Cứ ngỡ tuyển sinh đại học là cánh cổng công bằng cho mọi học sinh, nhưng với việc quy đổi điểm IELTS như hiện này, cánh cổng này dường như đang rất không công bằng với học sinh vùng nông thôn, gia đình điều kiện ở mức bình thường, các em không có điều kiện đi học và luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh".

Đó là quan điểm của độc giả Vanny Do về thực trạng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm nhiều, nhưng điểm chuẩn đại học lại phá kỷ lục: 6 ngành lấy điểm tuyệt đối 30/30 và hàng chục ngành chạm ngưỡng 29 điểm. Một nguyên nhân lớn nằm ở chính sách cộng điểm khuyến khích và quy đổi chứng chỉ. Giải nhất, nhì, ba ở kỳ thi HSG quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh... được cộng 2 điểm. IELTS 6.5 có thể quy đổi thành 9,5 điểm môn tiếng Anh, IELTS 7.0 được quy thành 10 điểm. Điều đáng nói là IELTS có thể thi đi thi lại nhiều lần, trong khi tốt nghiệp THPT chỉ thi một lần duy nhất.

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Minhkt chỉ ra những điểm bất hợp lý khi quy đổi điểm IELTS thành điểm Tiếng Anh để xét tuyển đại học: "Tôi không phủ nhận giá trị của các chứng chỉ, giải thưởng mà các học sinh đã cố gắng để có được. Nhưng không cần thiết phải dùng những chứng chỉ đó để đánh giá, nhất là đem nó ra làm lợi thế so sánh với các thí sinh khác không có nó.

Giả sử nếu các cháu có điểm IELTS cao, đã giỏi Tiếng Anh thực sự thì khi thi chung kỳ thi với các thí sinh khác thì lẽ ra vẫn phải có được điểm cao, không cần phải quy đổi điểm từ một kỳ thi khác, và điểm số lúc đấy đảm bảo công bằng. Việc lên đại học có phải đào tạo lại hay không thì khi các cháu đã được vào đại học, lúc đấy có thể dựa vào chứng chỉ IELTS để cho phép bỏ qua môn học và tập trung học các môn khác, rút ngắn thời gian học".

Trong khi đó, với quan điểm trái chiều, bạn đọc An Ho lại có cái nhìn khác: "Quy đổi điểm IELTS không vấn đề gì cả. Tôi có quyền (điều kiện) cho con tôi ôn luyện, nên nếu con tôi giỏi, thứ nhất là bản thân con tôi đã cố gắng, thứ hai là gia đình tâm huyết với con, thì chẳng có gì không công bằng ở đây cả. Nếu chúng tôi đã đầu tư cho cháu rất nhiều, mà chính sách lại không công nhận, thì còn đầu tư để làm gì, chẳng phải vô tình kéo chân các mầm non tương lai sao?".

"Việc một số học sinh không có điều kiện để đầu tư không thể coi như lý do để kéo tụt lại những thí sinh khác được đầu tư và có thời gian học, luyện IELTS được. Đó là công bằng cho những nỗ lực mà các em đã bỏ ra. Kết quả dành cho người không làm gì hoặc không có điều kiện để làm. Nên nhớ những gia đình cho con đạt điểm IELTS cao cũng đã cố gắng rất nhiều, từ cả phụ huynh và học sinh để có thành quả đó", bạn đọc Levietkhanh nói thêm.

Không phủ nhận giá trị của chứng chỉ IELTS, tuy nhiên độc giả Kính Lúp cho rằng cần có một chính sách cộng điểm ưu tiên hợp lý hơn để đảm bảo công bằng: "Mỗi trường chỉ có một chỉ tiêu tuyển sinh nhất định, nhiều thí sinh thi vào thì đương nhiên là phải chọn những thí sinh tốt nhất. Thí sinh ở nông thôn, miền núi cũng được cộng điểm ưu tiên, còn ở thành phố cũng nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học IELTS thì sao không nói là bất công? Việc xét các tiêu chí ngoài cũng một phương thức chọn lọc khi mà các thí sinh đều bằng điểm nhau, nếu không thì biết chọn ai?

Tuy nhiên, theo tôi, chỉ nên tính nó làm tiêu chí phụ khi các thí sinh có điểm thi bằng nhau, còn không nên cộng trực tiếp vào điểm. Tôi nói ví dụ có một thí sinh được 20 điểm (cộng thêm 3 điểm nhờ IELTS), so với một thí sinh 21 điểm nhưng không được cộng gì, và một thí sinh đạt 21 điểm (được cộng 1 điểm nhờ IELTS). Như vậy, nếu chỉ còn hai suất tuyển sinh thì lẽ ra hai thí sinh có điểm thi gốc cao hơn sẽ phải được ưu tiên, dù sau khi cộng điểm IELTS họ còn ít điểm hơn thí sinh còn lại".

Lê Phạm tổng hợp