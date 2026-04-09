Học phí Đại học Ngoại thương từ 28 đến 88 triệu đồng

Học phí năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương từ 28 đến 88 triệu đồng, tăng 2-5 triệu so với năm ngoái.

Thông tin tuyển sinh 2026 được trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố tối 9/4.

Chương trình liên kết với Đại học Queensland có học phí cao nhất - 88 triệu, tăng 3 triệu so với năm ngoái. Song, trường Đại học Ngoại thương cho biết học phí gốc dự kiến là 125 triệu, mức thu được đưa ra đã giảm 30% để hỗ trợ sinh viên.

Học phí các chương trình khác cũng tăng, phổ biến 2-5 triệu đồng. Như Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng năm nay thu 77-80 triệu, còn năm ngoái 73-75 triệu.

Xem bảng quy đổi IELTS, SAT 2026 của Đại học Ngoại thương

Học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2026 dự kiến như sau (đơn vị triệu đồng/sinh viên/năm học):

TT Chương trình Học phí dự kiến 1 Tiêu chuẩn 28-32 2 Tích hợp 34-39 3 Chất lượng cao 50-54 4 Định hướng nghề nghiệp quốc tế Quản trị khách sạn, Marketing số, Truyền thông Marketing tích hợp, Kinh doanh số toàn cầu 65-70 Định hướng nghề nghiệp nghề nghiệ và phát triển quốc tế còn lại 50-54 5 Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng 77-80 Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với Đại học Queensland, Australia) 88

Năm nay, Đại học Ngoại thương tuyển hơn 4.500 sinh viên cho ba cơ sở Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh. Trường mở 10 ngành mới và phát triển 3 ngành hiện có, như Khoa học dữ liệu (chương trình Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Trí tuệ nhân tạo (Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Công nghệ tài chính (Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững)...

Chỉ tiêu, tổ hợp, phương thức xét tuyển 2026 của Đại học Ngoại thương

PGS. TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, cùng các sinh viên.

