Đại học Ngoại thương quy đổi 8.0 IELTS thành 10 điểm thi tốt nghiệp

Trường Đại học Ngoại thương nhận thí sinh có IELTS từ 6.5 trở lên, quy đổi mức này thành 8,5 điểm Tiếng Anh thi tốt nghiệp, từ 8.0 IELTS được 10.

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố chiều 9/3, cụ thể như sau:

Với chứng chỉ Tiếng Anh (phần ô trắng là ngưỡng điểm nhận hồ sơ):

Bảng quy đổi với chứng chỉ Tiếng Nhật, Trung, Pháp (phần ô trắng là ngưỡng điểm nhận hồ sơ):

Theo đó, trường Ngoại thương đặt ra 7 mốc quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh (bắt đầu từ 4.0 IELTS) và 5 mốc quy đổi với các ngoại ngữ khác, nhằm đáp ứng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối thiểu 5 mức quy đổi).

Song, trường lưu ý chỉ nhận thí sinh có IELTS từ 6.5 trở lên. Mức này được quy đổi thành 8,5 điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp. Đạt 8.0 IELTS, thí sinh được tính 10 điểm, bằng năm ngoái.

Tương tự, dù quy đổi chứng chỉ N3 tiếng Nhật với mốc 95 điểm, trường chỉ xét thí sinh đạt 130 điểm N3 trở lên.

Với SAT và ACT (hai chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế, dùng trong tuyển sinh đại học), điểm sàn như năm ngoái, lần lượt 1380/1600 và 30/36. Tuy nhiên, ngưỡng điểm thấp nhất của hai chứng chỉ được quy đổi thành 17,5/20 điểm, giảm 0,5. Các mốc còn lại không thay đổi, với điểm tuyệt đối (20/20) tương ứng 36 ACT và 1550 SAT.

Bảng quy đổi chứng chỉ tú tài quốc tế A-Level cũng gần như ổn định, chỉ tăng điểm A lên 9/10, thay vì 8.

Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh bằng bốn phương thức.

Một là xét tuyển thẳng. Ngoài nhóm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải ba quốc gia trở lên hoặc dự thi Olympic quốc tế; đạt giải trong cuộc thi quốc tế về nghệ thuật, mỹ thuật (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận).

Hai là xét học bạ, áp dụng với hai nhóm, gồm: học sinh hệ chuyên (Toán, Tin, Lý, Hóa, Văn, Anh, Pháp, Trung, Nga, Nhật); đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Học sinh dùng điểm trung bình 6 học kỳ của ba môn trong tổ hợp, hoặc kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Khi xét kết hợp, điểm của chứng chỉ được quy đổi, thay thế môn tiếng Anh.

Cùng đó, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn theo tổ hợp từ 24 trở lên. Riêng nhóm xét kết hợp học bạ với chứng chỉ cần đạt tối thiểu IELTS 6.5, TOEFL iBT 79 hoặc tương đương.

Phương thức thứ ba là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh có thể dùng riêng điểm thi, hoặc kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Điều kiện về điểm IELTS và các chứng chỉ khác tương đương xét học bạ.

Cuối cùng, trường xét chứng chỉ đánh giá năng lực. Điều kiện là thí sinh có điểm một trong ba kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM và Bách khoa Hà Nội tổ chức. Điểm sàn lần lượt 100/150, 850/1200 và 70/100.

Với chứng chỉ quốc tế, trường vẫn dùng SAT, ACT và A-Level. Nhóm dùng A-Level cần đạt điểm A môn Toán trở lên, yêu cầu với hai nhóm còn lại là SAT tối thiểu 1380/1600 và ACT 30/36.

Trừ xét tuyển thẳng, thí sinh dự tuyển ở ba phương thức còn lại được cộng ưu tiên 0,5-3 điểm, nếu tham gia hoặc đạt giải thi học sinh giỏi.

Tổng chỉ tiêu cho cả ba cơ sở Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh là 4.550, tăng 400 so với năm ngoái. Các tổ hợp xét tuyển được giữ ổn định, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh), D00 (Văn, Toán, Ngoại ngữ: tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Nga).

Trước đó, trường thông báo mở 10 ngành mới và phát triển 3 ngành hiện có, như Khoa học dữ liệu (chương trình Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Trí tuệ nhân tạo (Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Công nghệ tài chính (Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững)...

Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương Phạm Thu Hương cùng các học sinh trong sự kiện tư vấn tuyển sinh đại học 2026, ngày 8/3. Ảnh: FTU Times

Năm ngoái, ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất - 28,5 điểm; Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 28; còn lại phổ biến 25-27 điểm.

Học phí trường Đại học Ngoại thương hiện từ 25,5 đến 85 triệu đồng một năm.

Thanh Hằng