Học ngành Vật lý, đam mê công nghệ, nhưng tôi sống sót nhờ việc kinh doanh

Tôi từng rất dị ứng với công việc bán hàng, chỉ đam mê ngành CNTT, nhưng không ngờ 20 năm sau, nghề kinh doanh lại cứu sống cuộc đời mình.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, vào đại học cũng chỉ là cách tôi bấu víu cho khủng hoảng sau cấp ba. Hơn 20 năm trước, tôi từng thích các ngành hot như CNTT, sư phạm, nhưng thi mãi chẳng đậu nổi. Rồi sau một năm bôn ba Sài Gòn làm đủ thứ nghề chân tay, từ bưng bê quán ăn, tới giữ xe quán net, tôi thi đại vào một ngành thấp điểm nhất của một trường đại học, kiểu như "chuột chạy cùng sào". Rất may mắn là tôi đã đậu.

Ngay năm học đầu tiên, tôi đã thấy một tương lai mờ mịt không lối thoát của ngành mình học. Tôi cũng từng tính bỏ học để đi làm, hoặc bỏ ngành này thi lại ngành khác. Nhưng rồi tôi đã bỏ ý định đó để tiếp tục học cho xong. Sau bốn năm, tôi cũng lấy được cái bằng cử nhân đại học chuyên ngành Vật lý.

Mấy tháng đầu sau khi ra trường, tôi về quê, xin đi dạy học nhưng không nơi nào nhận. Vậy là tôi lại khắn gói trở lại Sài Gòn, khởi đầu bằng công việc gia sư. Rồi tôi xin làm kỹ thuật ở chợ Nhật Tảo. Tôi cũng phải học theo các anh đi trước (thực ra họ chẳng học hành bài bản gì, chỉ là kiểu thợ tay ngang). Tôi làm được ba tháng thì đậu phỏng vấn vào một công ty về CNTT - đúng nghề mà tôi từng mơ ước trước đây.

Nhưng đúng là cuộc đời không như là mơ, tôi làm CNTT được hơn một năm thì thấy chán, nên nghỉ để ra làm kinh doanh. Trước khi làm nghề kinh doanh, tôi cũng như bao người khác, rất dị ứng với công việc bán hàng. Nhưng dần dần tôi càng làm lại càng thích. Theo thời gian, tôi trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp, dù công việc không dính dáng gì tới bằng cử nhân đã học.

Sau nhiều năm làm nhân viên kinh doanh, tôi đã ra mở công ty riêng. Không muốn dừng lại, tôi lại đi học văn bằng hai chuyên ngành Kinh tế. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn trong suy nghĩ của tôi vì thời học sinh, tôi từng chê ngành Kinh tế vì sợ học ra thất nghiệp. Cuối cùng, không ngờ, giờ tôi lại sống tốt, thậm chí phát triển sự nghiệp và trở nên khấm khá hơn với chính ngành nghề này.

Tôi hạnh phúc với công việc trái ngành hiện tại. Những hợp đồng và lợi nhuận đem lại cho tôi những bước tiến lớn. Giao tiếp với khách hàng giúp tôi thêm tự tin vào bản thân. Tìm hiểu các sản phẩm mới để cung ứng cho thị trường làm tôi thấy luôn giữ được sự thích thú trong công việc. Vậy mới nói, làm trái ngành chắc gì đã không hay.

Giang Trần