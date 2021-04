Học bổng liên kết New Zealand dành cho sinh viên Việt Nam

8 đại học tại New Zealand triển khai gần 20 chương trình liên kết với các trường Việt Nam, hỗ trợ nhiều học bổng trị giá cả trăm triệu đồng.

Chương trình liên kết, chuyển tiếp New Zealand áp dụng cho bậc cử nhân hoặc thạc sĩ, được triển khai bởi một đại học Việt Nam với một trường của New Zealand. Khi đăng ký, sinh viên học 1-2 năm tại Việt Nam, sau đó sang New Zealand để hoàn tất chương trình hoặc chọn học toàn thời gian ở Việt Nam.

Tại mỗi khóa của chương trình liên kết, các trường đều dành chỉ tiêu nhất định để trao học bổng với các yêu cầu cụ thể riêng. Người học được cấp bằng từ phía trường New Zealand hoặc cả hai phía.

Dưới đây là danh sách chương trình liên kết của 8 đại học New Zealand với các trường ở Việt Nam.

1. Đại học Công nghệ Auckland

Hiện, trường triển khai chương trình liên kết với bậc cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.

Để theo học, học sinh phải đảm bảo các điều kiện trong đề án tuyển sinh của Đại học Quốc tế, trong đó yêu cầu một trong các chứng chỉ IELTS 5.5, TOEFL iBT từ 46. SAT 500 mỗi phần, ACT 20/36 trở lên. Chương trình tuyển tối đa 30 sinh viên một năm, có hai dạng 1+2 (tức 1 năm ở Việt Nam, 2 năm ở New Zealand) hoặc 1,5+1,5.

Học bổng của chương trình do Đại học Công nghệ Auckland cấp, giá trị tùy thuộc vào thành tích của sinh viên. Học phí dự kiến năm 2021 là 65 triệu đồng tại Việt Nam và 550 triệu đồng tại New Zealand.

2. Đại học Lincoln

Đại học Lincoln đào tạo chương trình liên kết bậc cử nhân, ngành Thương mại với Đại học Ngân hàng TP HCM theo thời gian 2+2. Sinh viên phải đỗ vào Chương trình Cử nhân quốc tế của Viện Đào tạo quốc tế SaigonISB, tiếng Anh đạt bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hoặc các chứng chỉ tương đương.

Chương trình này có bốn loại: Học bổng dành cho sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, đạt IELTS từ 6.5 trở lên trị giá 10 triệu đồng; Học bổng thành tích xuất sắc do Viện Đào tạo quốc tế phối hợp với các doanh nghiệp đối tác tài trợ cho sinh viên xuất sắc từng kỳ trong thời gian ở Việt Nam, trị giá hơn 20 triệu đồng; hai học bổng Lincoln University International Undergraduate Scholarship (IUGS) 3.000 NZD (khoảng 50 triệu đồng), Lincoln University International Undergraduate Vice-Chancellor’s Scholarship 5.000 NZD cho thời gian học tại New Zealand.

Học phí dự kiến 100 triệu đồng cho 2,5 năm học tại Việt Nam và 29.100 NZD một năm tại New Zealand. Chương trình tuyển sinh vào tháng 3 và 9 hàng năm.

3. Đại học Massey

Đại học Massey hiện phối hợp với Đại học Kinh tế TP HCM triển khai hai chương trình liên kết.

- Chương trình thạc sĩ Tài chính MFIN cho phép sinh viên học một năm tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP HCM sau đó chuyển tiếp sang New Zealand hoặc tiếp tục ở lại trong nước. Để trúng tuyển, ứng viên phải đạt IELTS 6.0 trở lên và đáp ứng một số yêu cầu cụ thể của Đại học Massey.

Học phí dự kiến 115 triệu đồng cho năm đầu tiên tại Việt Nam, năm thứ hai 30.730 NZD tại New Zealand hoặc 253 triệu đồng nếu tiếp tục học trong nước. Nếu điểm học tập bậc cử nhân đạt 8.0, IELTS 6.5, bạn có cơ hội giành học bổng đầu vào trị giá 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng), tương đương học phí một năm tại Viện ISB.

- Chương trình thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực MBS, được triển khai theo hai hình thức là 1+1 hoặc 2+0, tức học hoàn toàn tại Việt Nam. Sinh viên cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan đến quản lý nhân sự, IELTS 6.0.

Dự kiến, học phí năm đầu tại Việt Nam của chương trình là 115 triệu đồng, năm thứ hai là 253 triệu đồng (khi học tại Việt Nam) và 30.730 NZD (khi học tại New Zealand). Tương tự chương trình thạc sĩ tài chính MFIN, sinh viên có thể giành học bổng trị giá 3.000 USD, tương đương học phí năm đầu tiên khi đạt điểm học tập 8.0 bậc cử nhân, IELTS 6.5.

Đại học Massey, New Zealand. Ảnh: Massey University

4. Đại học Otago

- Chương trình cử nhân ngành Dược, liên kết với khoa Y, Đại học quốc gia TP HCM: Sinh viên sẽ học 2 năm tại Việt Nam, nếu hoàn thành các bài thi theo yêu cầu của khoa Y với mức điểm trung bình tối thiểu B+ (75%) và đạt IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) sẽ được chuyển tiếp học 3 năm tại New Zealand. Học phí dự kiến 42.688 NZD một năm tại New Zealand. Những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc sẽ được nhận học bổng trị giá 3.000 NZD.

- Chương trình cử nhân ngành Khoa học thực phẩm, liên kết với Đại học Bách khoa TP HCM: Sinh viên theo học chương trình này theo thời gian 2+2, cần đạt điểm trung bình tối thiểu B (75%) sau 2 năm tại Việt Nam, IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) để chuyển tiếp tại New Zealand. Học phí chương trình liên kết này thấp hơn ngành Dược, 33.365 NZD/năm tại New Zealand. Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giá trị và yêu cầu cụ thể sẽ khác nhau giữa các năm.

5. Đại học Victoria Wellington

- Chương trình thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL), liên kết với Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Để theo học, sinh viên phải tốt nghiệp cử nhân Giáo dục hoặc tiếng Anh từ các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Tiếng Anh thương mại.., IELTS 6.5 trở lên và không kỹ năng nào dưới 6.0. Thời gian học 1,5 năm, trong đó 6 tháng tại Việt Nam, còn lại ở New Zeland.

Học phí tại Đại học Ngoại ngữ là 17 triệu đồng, tại New Zeland là 11.000 USD một năm. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đủ điều kiện chuyển tiếp sẽ nhận học bổng đặc biệt, tương đương 20% học phí để hoàn tất khóa học thạc sĩ.

- Chương trình cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Khoa học chính trị, Truyền thông, liên kết với Học viện Ngoại giao: Yêu cầu đầu vào là học sinh tốt nghiệp THPT, đạt IELTS tối thiểu 5.5 hoặc TOEFL iBT tương đương. Sinh viên học trong trong thời gian 1,5+1,5 với mức học phí 160 triệu đồng/1,5 tại Việt Nam và 680 triệu đồng cho thời gian còn lại ở New Zealand. Sinh viên chuyển tiếp tại Đại học Victoria Wellington được nhận học bổng trị giá 1/3 học phí của hai kỳ đầu tiên nếu 9 môn học tại Học viện Ngoại giao đạt A- trở lên.

- Chương trình thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL), liên kết với Đại học Sư phạm TP HCM: Sau khi đảm bảo hai điều kiện tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đạt IELTS tối thiểu 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6) sinh viên sẽ học theo thời gian 0,5+1. Học phí dự kiến 3.000 USD cho thời gian học tại Việt Nam và 11.000 USD tại New Zeland. Sinh viên xuất sắc cũng có cơ hội nhận học bổng đặc biệt, tương đương 20% học phí.

- Chương trình cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Khoa học chính trị và truyền thông, liên kết với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM: Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chương trình chất lượng cao, đạt IRLT 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) được đăng ký học chương trình này theo thời gian 2+2. Dự kiến, 2 năm đầu tại Việt Nam, học phí là 40 triệu đồng, còn lại 28.621 NZD tại New Zealand. Sinh viên đủ tiêu chuẩn chuyển tiếp sang Đại học Victoria Wellongton sẽ được giảm 20% học phí.

- Chương trình cử nhân Thương mại, Đại học Kinh tế TP HCM: Về yêu cầu đầu vào, thí sinh đạt IELTS 5.5, phải trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TP HCM hoặc đạt 7 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để chuyển tiếp sang New Zeland, sinh viên phải thi đỗ 6 trên 12 môn học, IELTS nâng lên tối thiểu 6.0.

Học phí năm 2021 dự kiến 14,5 triệu đồng/môn tại Việt Nam và 3.790 NZD/môn tại New Zealand. Giá trị học bổng tương đương 50% học phí hai kỳ đầu của chương trình học tại Việt Nam và 1/3 học phí năm đầu của chương trình tại New Zealand.

- Khóa học tiếng Anh và chương trình Study Abroad, liên kết với Đại học Văn Lang: Sinh viên khoa Ngoại ngữ của Đại học Văn Lang sau khi hoàn thành năm đầu tiên có thể chuyển tiếp sang Đại học Victoria Wellington, học khóa tiếng Anh 6-12 tuần hoặc tham gia chương trình Study Abroad kéo dài 8 tháng. Khoa học tiếng Anh thu học phí 6.550 NZD/12 tuần và chương trình Stuty Abroad 28.621 NZD/8 tháng. Học bổng sẽ hỗ trợ 10% học phí cho người tham gia chương trình.

Đại học Victoria Wellington. Ảnh: Shutterstock

6. Đại học Waikato

- Chương trình cử nhân kinh doanh, liên kết với Đại học Kinh tế TP HCM: Với thời gian đào tạo 1,5+1,5, thí sinh muốn theo học chương trình phải trúng tuyển Đại học Kinh tế TP HCM, đạt IELTS 5.5 (Writing tối thiểu 5.0) hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào do Viện IBS, Đại học Kinh tế TP HCM tổ chức.

Học phí dự kiến là 180 triệu đồng cho thời gian học ở Việt Nam, 30.260 NZD/năm tại New Zealand. Mọi sinh viên chuyển tiếp được áp dụng học bổng 5.000 NZD, ngoài ra nếu có thành tích xuất sắc khi ở Đại học Kinh tế TP HCM, sinh viên có thể nhận thêm 10.000 NZD.

- Chương trình cử nhân Kinh doanh, liên kết với Đại học Hà Nội: Sinh viên cần tốt nghiệp THPT với điểm tối thiểu 6,5, IELTS 6.0 trở lên và có thể chọn thời gian 2+2 hoặc 1,5+1,5 khi theo học chương trình này. Học phí dự kiến 90 triệu đồng cho 12 môn học chuyên ngành tại Việt Nam và 3.575 NZD/môn tại New Zealand. Học bổng tối đa 10.000 NZD cho sinh viên xuất sắc và giảm 10% học phí mỗi môn khi chuyển tiếp sang Waikato.

- Chương trình cử nhân Kinh doanh, liên kết với Đại học Kinh tế quốc dân: Học theo thời gian 2+2, sinh viên cần trúng tuyển một trong các ngành sau của Đại học Kinh tế quốc dân: Kinh doanh kỹ thuật số, Logistics, Kinh doanh quốc tế. Học phí trung bình 30.000 NZD cho một năm trong giai đoạn ở New Zealand.

Nếu trở thành sinh viên xuất sắc khi học chuyển tiếp, sinh viên giành học bổng tối đa 10.000 NZD, đồng thời được giảm 10% học phí.

Ngoài các chương trình liên kết trên, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Tổ chức NCUK và 8 đại học New Zealand hợp tác tổ chức chương trình dự bị Đại học Quốc tế NCUK, giúp học sinh Việt Nam vào thẳng đại học New Zealand. Chương trình này cho phép học sinh Việt Nam được học dự bị đại học ngay trong nước.

Nếu hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu đầu vào, học sinh có thể nhập học vào bất kỳ đại học nào của New Zeland. Học sinh có thể học chương trình này khi vừa hoàn thành lớp 11 hoặc 12 tại Việt Nam, giúp tối ưu chí phí du học và chuẩn bị kỹ càng trước khi sang New Zealand.

Thanh Hằng