Các loại học bổng New Zealand dành cho sinh viên quốc tế

Để thu hút sinh viên quốc tế xuất sắc, Đại học Massey hỗ trợ học bổng 25.000 NZD (400 triệu đồng), Đại học Auckland 16.000 USD (370 triệu đồng).

New Zealand có 8 đại học, đều thuộc top 3% các trường tốt nhất thế giới (theo QS World University Rankings). Đến cuối năm 2019, hơn 3.000 du học sinh Việt Nam đang học tại New Zeland, tăng 10% so với các năm trước đó. Top 6 ngành học được sinh viên Việt Nam yêu thích là Kinh doanh và Quản lý, Ngôn ngữ và Văn học, Kinh doanh và Marketing, Kế toán, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.

Dưới đây là học bổng của 8 đại học New Zealand dành cho sinh viên quốc tế, gồm cả Việt Nam, trong năm 2021.

1. Đại học Auckland

- University of Auckland Vietnam Excellence Scholarship dành cho sinh viên đến từ Việt Nam, áp dụng cho bậc cử nhân, thạc sĩ hoặc văn bằng sau đại học, riêng người học bậc thạc sĩ phải đảm bảo tối thiểu 120 tín chỉ. Học bổng này cung cấp mức hỗ trợ lên tới 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng).

- Học bổng Thanh Cao-Dac Postgraduate Engineering Award dành cho sinh viên Việt Nam học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành Kỹ thuật, có giá trị cao nhất 16.000 USD.

2. Đại học Công nghệ Auckland

Hiện Đại học Công nghệ Auckland triển khai học bổng AUT-NCUK Excellence Scholarship, dành sho sinh viên Đông Nam Á, theo học các chương trình Giáo dục toàn cầu của NCUK New Zealand. AUT-NCUK tài trợ 10.000 USD cho sinh viên.

3. Đại học Canterbury

Năm 2021, trường áp dụng học bổng South East Asia Award giá trị 2.000-4.000 USD. Chương trình hỗ trợ này dành cho sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á, học cử nhân Thương mại hoặc thạc sĩ Kinh doanh vào tháng 7-8/2020, tháng 2/2021 hoặc tháng 7-8/2021.

4. Đại học Lincoln

Đại học Lincoln có học bổng International Taught Master Merit Scholarships, giá trị 7.000-10.000 NZD (115-160 triệu đồng). Để được hỗ trợ, sinh viên phải đăng ký vào bất kỳ chương trình thạc sĩ nào giảng dạy từ 180 tín chỉ trở lên, đạt điểm trung bình tối thiểu B+ trong năm cuối bậc cử nhân.

Đại học Lincoln, New Zealand. Ảnh: Shutterstock

5. Đại học Massey

- Học bổng Massey University International Student Excellence Scholarships dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc, lần đầu nhập học tại Đại học Massey với giá trị 25.000 NZD.

- Massey Business School International Student Study Award hỗ trợ 15.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế đăng ký chương trình đại học, sau đại học của Trường Kinh doanh Massey, trực thuộc Đại học Massey.

6. Đại học Otago

- Otago International Excellence Scholarships là học bổng hỗ trợ 10.000 NZD học phí, không giới hạn số lượng ứng viên và không ràng buộc thời gian cụ thể. Những sinh viên theo học bậc thạc sĩ, cử nhân danh dự hoặc văn bằng sau đại học về kinh doanh, nhân văn hoặc khoa học có cơ hội nhận học bổng này. Sinh viên muốn xin học bổng phải có điểm trung bình học tập từ A- trở lên.

- Otago International Master’s Research Scholarships hỗ trợ 15.000 NZD tiền sinh hoạt phí một năm và miễn một phần học phí, dành cho sinh viên quốc tế đăng ký chương trình thạc sĩ nghiên cứu.

- Học bổng Vice-Chancellor’s Scholarship for International Students-In New Zealand & Online dành cho sinh viên quốc tế, chưa tốt nghiệp tại Đại học Otago với giá trị 10.000 NZD cho học phí.

7. Đại học Victoria Wellington

- Automatic Master’s scholarships: Học bổng này dành cho bậc thạc sĩ, học 180 tín chỉ trong 1-1,5 năm. Sinh viên đạt tiêu chuẩn có nhiều mức hỗ trợ, lần lượt 10.000 NZD (dành cho ngành Giao tiếp đa văn hóa và Dịch thuật ứng dụng, Thương mại quốc tế) và 17.500 NZD (ngành Bảo tồn biển).

- Master of Fine Arts (Creative Practice) scholarships hỗ trợ 5.000-15.000 NZD dành cho sinh viên quốc tế chuyên ngành Sân khấu hoặc Điện ảnh. Các ứng viên không cần nộp đơn mà trường sẽ đánh giá dựa trên hồ sơ. Nếu đạt điều kiện, sinh viên sẽ được gửi kèm đề nghị học bổng cùng thư trúng tuyển.

8. Đại học Waikato

Học bổng University of Waikato International Excellence Scholarship hỗ trợ tối đa 10.000 NZD cho sinh viên quốc tế tài năng, lần đầu đăng ký vào chương trình đại học hoặc sau đại học.

Thanh Hằng