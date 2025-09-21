'Bỏ xét học bạ không giúp cuộc đua vào đại học công bằng hơn'

Học bạ phản ánh nỗ lực lâu dài, chứ không chỉ là thành tích nhất thời, nếu chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp sẽ dễ xảy ra bất công.

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hình thức xét tuyển đại học bằng học bạ, chỉ nên dựa vào điểm thi tốt nghiệp. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng theo tôi, cách nhìn đó hơi một chiều, chưa thực sự công bằng với học sinh và cũng chưa đánh giá đầy đủ ý nghĩa của việc học.

Thứ nhất, xét học bạ giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh. Ai từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đều hiểu sức ép lớn thế nào. Nếu cả cánh cửa đại học chỉ được quyết định bằng một kỳ thi duy nhất, thì mọi nỗ lực trong suốt ba năm phổ thông gần như bị phủ nhận. Trong khi đó, học bạ là kết quả của cả một quá trình học tập, rèn luyện, nên việc được công nhận thông qua xét học bạ cũng là một cách để học sinh bớt căng thẳng và có nhiều lựa chọn hơn.

Thứ hai, học bạ phản ánh sự kiên trì và nỗ lực lâu dài, chứ không chỉ là thành tích nhất thời. Một học sinh đều đặn giữ vững kết quả khá giỏi trong nhiều năm rõ ràng có nền tảng kiến thức ổn định, thái độ học tập nghiêm túc. Tại sao cả một quá trình dài như thế lại không được coi trọng, mà chỉ đặt hết niềm tin vào một kỳ thi kéo dài vài ngày?

Thứ ba, nếu chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp thì sẽ dễ xảy ra sự bất công. Hãy hình dung một bạn học sinh rất chăm chỉ, học giỏi, nhiều năm liền đạt kết quả tốt. Nhưng trong kỳ thi quan trọng, bạn ấy có thể gặp phải đề thi quá khó, hoặc đơn giản là tâm lý không vững, sức khỏe không tốt. Chỉ một cú trượt nhỏ thôi đã có thể làm "đổ sông đổ biển" tất cả nỗ lực mấy năm trời. Rõ ràng, thi cử không chỉ đánh giá kiến thức, mà còn phụ thuộc cả vào yếu tố tâm lý, may mắn. Vậy chẳng phải quá thiệt thòi cho những học sinh ấy sao?

Theo tôi, điều quan trọng nhất không phải là bỏ hay giữ xét học bạ, mà là các trường đại học cần chú trọng đến chất lượng đào tạo và đảm bảo đầu ra. Dù tuyển sinh bằng hình thức nào, sinh viên nếu không đáp ứng được yêu cầu trong quá trình học thì vẫn phải rèn luyện thêm hoặc bị đào thải. Đầu ra nghiêm túc mới là thước đo công bằng và thực chất nhất.

Tóm lại, xét tuyển bằng học bạ không hề "dễ dãi" như nhiều người nghĩ, mà là một cách nhìn nhận toàn diện hơn về năng lực học sinh. Bỏ hẳn hình thức này chẳng khác nào quay về tư duy cũ: mọi thứ chỉ được quyết định trong một kỳ thi duy nhất. Tôi tin rằng, trong một nền giáo dục hiện đại, việc đánh giá đa dạng, nhiều chiều mới là hướng đi công bằng và nhân văn hơn.

Pham Huu Sinh