Hoạt hình Doraemon lập kỷ lục rạp Việt

Hoạt hình thứ 43 về mèo máy thu về 100 tỷ đồng, trở thành phim anime ăn khách nhất mọi thời ở rạp Việt.

Tối 2/6, tác phẩm lập thành tích sau 10 ngày công chiếu, phá kỷ lục của Conan: Tàu ngầm sắt màu đen - phát hành năm 2023, doanh thu 96 tỷ đồng.

Trailer 'Doraemon: Nobita và bản giao hưởng Địa Cầu' Trailer "Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu". Video: Shin-Ei Animation

Theo trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu dẫn đầu tốc độ bán vé dịp cuối tuần. Trong ngày 2/6, phim thu về gần 8 tỷ đồng, gấp đôi tác phẩm đứng thứ hai là Garfield: Mèo béo siêu quậy - thương hiệu hoạt hình ăn khách của Hollywood.

Sức hút của Doraemon đẩy Lật mặt 7 của Lý Hải xuống vị trí thứ ba (3,2 tỷ đồng). Ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập Box Office, cho biết Doraemon đạt tỷ lệ lấp đầy suất chiếu cao do chiếu vào dịp đầu hè, được đông đảo phụ huynh, nhà trường lựa chọn cho con em giải trí.

Phim do Kazuaki Imai chỉ đạo, kỷ niệm 90 năm ngày sinh tác giả Fujiko Fujio. Nobita tập thổi sáo để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc ở trường nhưng bị bạn bè chê cười vì màn thể hiện dở tệ. Thế nhưng, âm thanh chạm tới một cô bạn bí ẩn tên Micca. Micca mời Doraemon, Nobita cùng nhóm bạn đến lâu đài Farre, nơi âm nhạc hóa thành năng lượng. Trong lúc đó, họ phát hiện thế lực bí ẩn âm mưu xóa sổ âm nhạc, khiến cả nhóm phải cứu lấy thế giới.

Tạo hình Doraemon và Nobita trong phim hoạt hình mới nhất. Ảnh: Shin-Ei Animation

Gần đây, nhiều tác phẩm hoạt hình tạo tiếng vang, doanh thu cao. Tháng 3, Kungfu Panda 4 đạt 135 tỷ đồng, vào top 5 phim ăn khách nhất phòng vé Việt từ đầu năm đến nay. Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung cụm rạp CGV - nhận định các phim thể loại này gần đây đều không bị hạn chế độ tuổi khi chiếu trong nước, phù hợp với văn hóa người Việt, được nhiều gia đình chọn để thưởng thức.

Sắp tới, rạp Việt chứng kiến loạt dự án hoạt hình đổ bộ phòng vé trong mùa phim hè. Sau Doraemon, Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc) - dự án của Disney/Pixar - trở lại vào giữa tháng 6, được dự đoán gây sốt nhờ phần đầu tạo tiếng vang năm 2015. Despicable Me 4 (Kẻ trộm mặt trăng) ra mắt đầu tháng 7, nối tiếp câu chuyện của Gru (Steve Carrell) khi phản diện Maxime Le Mal (Will Ferrell) trốn khỏi nhà tù, lên kế hoạch trả thù.

Truyện tranh Doraemon kể về chú mèo máy ra đời ở thế kỷ 22, trở về thế kỷ 20 giúp đỡ Nobita - học sinh tiểu học hậu đậu - thoát khỏi những tình huống trớ trêu. Ngoài các câu chuyện thường nhật, Doraemon, Nobita cùng nhóm bạn Suneo, Shizuka, Jaian còn có nhiều chuyến phiêu lưu gay cấn. Doraemon từng giành nhiều giải thưởng truyện tranh ở Nhật Bản, được tạp chí Time Asia bình chọn là một trong 22 nhân vật nổi bật của châu Á.

Mai Nhật