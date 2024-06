Loạt phim ra rạp Việt tháng 6

"Bad Boys: Ride or Die", có Will Smith đóng chính, cùng phim Việt "Móng vuốt", hoạt hình "Inside Out 2" công chiếu trong nước tháng 6.

Bad Boys: Ride or Die (Những gã trai hư: Chơi hay bị xơi)

Khởi chiếu: 7/6

Thể loại: Hài, hành động

Phần bốn do Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của Will Smith sau scandal tát Chris Rock ở Oscar 2022. Nội dung tiếp nối câu chuyện của Bad Boys for Life (2020), khi thanh tra Mike Lowrey (Will Smith đóng) nhận ra phản diện Armando (Jacob Scipio) là người con thất lạc của mình.

Lúc này, đội trưởng Conrad Howard (Joe Pantoliano) bị vu khống hợp tác với các băng đảng ma túy suốt nhiều năm qua. Hai cảnh sát Mike Lowrey và Marcus Burnett (Martin Lawrence) buộc phải giải oan cho Howard, đồng thời đối đầu với tên trùm bí ẩn do Eric Dane thủ vai. Trong quá trình tìm sự thật, Lowrey và Burnett đối mặt tình huống nguy hiểm, dẫn đến nhiều sự việc dở khóc dở cười.

Móng vuốt

Khởi chiếu: 7/6

Thể loại: Giật gân

Phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn, do Trần Khánh Hoàng biên kịch. Dự án xoay quanh bảy người bạn tham gia buổi dã ngoại. Cuộc vui hóa ác mộng khi cả nhóm phải đấu tranh để giành giật sự sống với một quái thú trong rừng. Họ phải dẹp bỏ sự ích kỷ, nỗi sợ hãi để bảo vệ nhau.

Khi ra mắt dự án năm 2022, Kaity Nguyễn được công bố đóng vai chính nhưng về sau cô bỏ vai, Thảo Tâm - diễn viên Mắt biếc - thay thế. Trước đó, phim nhiều lần dời lịch chiếu để hoàn thiện kỹ xảo.

How to Make Millions Before Grandma Dies (Gia tài của ngoại)

Khởi chiếu: 7/6

Thể loại: Chính kịch

Tác phẩm của đạo diễn người Thái Pat Boonnitipat, xoay quanh chàng trai thất nghiệp tên M (Billkin Putthipong đóng). Một ngày, M nhận ra có một cách làm giàu nhanh chóng: Chăm sóc người bà mắc ung thư giai đoạn cuối để lấy tài sản thừa kế. Anh lập tức quyết định đến chăm sóc người bà. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sống cùng nhau, M cảm động với tình thương của bà, khiến anh hối hận vì đã bất hiếu.

Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc 2)

Khởi chiếu: 14/6

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Phim của đạo diễn Kelsey Mann, lấy bối cảnh vài năm sau các sự kiện ở Inside Out. Nhân vật Riley lúc này bước sang tuổi 13, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Trong lúc đó, năm cảm xúc Joy (Vui Vẻ), Sadness (Buồn Bã), Disgust (Chảnh Chọe), Anger (Giận Dữ) và Fear (Sợ Hãi) vất vả giúp Riley đối phó với những thứ mới lạ ập đến. Kết quả là một nhóm cảm xúc mới gồm Anxiety (Lo Âu), Envy (Ghen Tị), Ennui (Chán Nản) và Embarrassment (Xấu Hổ) nhập bọn.

Khi Riley chuyển trường, những cảm xúc cãi vã về cách điều khiển tâm trạng của chủ nhân, giúp cô có thêm bạn bè. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc Lo Âu chiếm quyền kiểm soát và đuổi các cảm xúc cũ khỏi Trung khu não bộ. Họ buộc phải tìm đường quay lại để cân bằng cảm xúc của Riley.

A Quiet Place: Day One (Vùng đất câm lặng: Ngày một)

Khởi chiếu: 28/6

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm do Michael Sarnoski chỉ đạo, là ngoại truyện của thương hiệu cùng tên từng gây sốt toàn cầu. Nội dung lấy bối cảnh ngày đầu tiên khi những quái vật lao xuống Trái Đất, săn lùng bất cứ thứ gì phát ra âm thanh ở thành phố New York (Mỹ). Trong khi đó, Sam (Lupita Nyong'o đóng) phải tìm mọi cách để giữ im lặng, đồng thời thoát khỏi sự truy đuổi của những sinh vật bí ẩn. Trên hành trình của mình, cô vô tình gặp Henri (Djimon Hounsou), từ đó đồng hành bảo vệ mạng sống của nhau.

Twilight of the Warriors: Walled In (Cửu Long Thành Trại: Vây thành)

Khởi chiếu: 14/6

Thể loại: Hành động

Phim của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy, về Lạc Quân (Lâm Phong) nhập cảnh trái phép vào Hong Kong và được Quyền Phong (Hồng Kim Bảo) giúp đỡ để tồn tại ở Cửu Long Thành Trại, khu vực có nhiều băng đảng xã hội đen. Lạc Quân dần khám phá ra những bí mật đen tối của Cửu Long Thành Trại và trở thành một phần của cuộc chiến quyền lực. Đứng trước lời đe dọa của các thế lực tội ác, cả hai lập kế hoạch chống lại kẻ thù để giữ lời thề bảo vệ sự bình yên của nơi này.

