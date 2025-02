Hoàng Thị Ngọc Hoa lần đầu tham gia Tokyo Marathon

Nữ vận động viên sẽ tham gia Tokyo Marathon 2025 vào ngày 2/3 với mục tiêu lập kỷ lục cá nhân.

Trước đó, đầu tháng 2, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã đề cập đến khả năng góp mặt tại một giải major trong năm. Đến nay, cô xác nhận tham dự Tokyo Marathon ngay đầu tháng 3. Ngọc Hoa cho biết muốn hòa vào không khí của những sự kiện hàng đầu thế giới, học hỏi và phát triển bản thân.

Ngọc Hoa duy trì lịch tập đều đặn hàng tuần. Ảnh: Pocari

Ngọc Hoa sinh năm 2000, đam mê chạy bộ từ những năm cấp hai. Cô từng đại diện trường THCS Thuận Phú tham gia Hội khỏe Phù Đổng. Năm 2014, cô gia nhập đội tuyển Bình Phước, khởi đầu với cự ly ngắn, trước khi chuyển sang marathon ở tuổi 16.

Với Tokyo Marathon, chân chạy Bình Phước cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp vì lần đầu được trải nghiệm một trong bảy giải lớn nhất thế giới. Đã từng tham gia thi đấu tại nước ngoài, đạt thành tích cao như huy chương đồng SEA Games 31, VĐV 25 tuổi lường trước áp lực khi tham gia các giải đấu lớn và không muốn bản thân bị choáng ngợp bởi kỳ vọng thành tích. Vì thế, mục tiêu của Ngọc Hoa đặt ra là phá thành tích cá nhân.

Chờ đợi Ngọc Hoa là đường đua thử thách khi thời tiết Tokyo tháng 3 vẫn lạnh giá, nhiều gió. Tokyo Marathon được biết đến là giải chạy có tỷ lệ cạnh tranh cao khi đăng ký tham dự. Mỗi năm giải chỉ chọn 38.000 VĐV trên tổng số 300.000 đơn đăng ký được gửi từ khắp nơi trên thế giới.

Hoàng Thị Ngọc Hoa tập luyện trước khi tham gia Tokyo Marathon. Ảnh: Pocari

Đồng hành với Ngọc Hoa trong hành trình chinh phục thử thách tại Nhật Bản là Pocari Sweat Việt Nam. Với tinh thần "Sweat for the Better", nhãn hàng đi cùng nữ VĐV trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần nỗ lực không ngừng đến cộng đồng. Thông qua sự đồng hành này, Pocari Sweat kỳ vọng tiếp thêm động lực, để mỗi bước chạy của Ngọc Hoa vững vàng và tiến gần hơn đến vinh quang.

Linh Lam