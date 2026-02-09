Nguyên Thanh: 'Huỳnh Anh Khôi có tiềm năng lớn'

Nhà vô địch VnExpress Marathon All-Star 2026 Hoàng Nguyên Thanh đánh giá cao đàn em Huỳnh Anh Khôi sau màn rượt đuổi kịch tính dưới mưa lạnh tại đường đua Hòa Lạc sáng ngày 8/2.

Không phải những VĐV châu Phi, chân chạy đang lên của giới phong trào Huỳnh Anh Khôi mới là đối thủ chính của kỷ lục gia marathon Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh tại All-Star. Thậm chí, trong 35 km đầu, Khôi mới là người thắng thế.

Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, Hoàng Nguyên Thanh đã bứt lên ở thời điểm quyết định, về nhất sau 2 tiếng 19 phút 44 giây (2:19:44). Đây là thành tích marathon tốt nhất của một VĐV Việt Nam lập ở giải trong nước.

Hai runner top đầu Việt Nam thay nhau dẫn tốc nửa sau chặng đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Tuy nhiên, Anh Khôi cũng gây ấn tượng không kém. Anh về sau đàn anh chỉ 17 giây và trở thành người chạy marathon nhanh thứ hai trong lịch sử, vượt qua cả những huyền thoại điền kinh như Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Chí Đông. Thông số này phá sâu kỷ lục cũ hơn 3 phút rưỡi, một bước tiến vượt bậc trong marathon.

"Khôi hiện tại rất mạnh, cực kỳ mạnh. Em có tiềm năng lớn để theo đuổi marathon. Tôi cảm ơn em ấy vì đã dám tự tin và dẫn tốc gần như suốt phần lớn cuộc đua. Nhờ vậy, cả hai mới có thể giữ nhịp ổn định trong điều kiện mưa lạnh", Hoàng Nguyên Thanh nhận xét.

VnExpress Marathon All-Star 2026 là giải đầu tiên quy tụ cả ba VĐV nam có thành tích tốt nhất của marathon Việt Nam: Hoàng Nguyên Thanh, Huỳnh Anh Khôi và Nguyễn Văn Lai. Cả ba chiếm những vị trí đầu, vượt qua những chân chạy ngoại quốc.

Cuộc đua 42km nam All-Star 2026 Màn so kè giữa Nguyên Thanh và Anh Khôi tại VM All-Star 2026.

Nhà vô địch thừa nhận bất ngờ với điều kiện thời tiết nhưng chọn cách tiếp cận an toàn ở nửa đầu để kiểm soát rủi ro. "Tôi chỉ đặt mục tiêu chạy hết mình để kiểm tra trạng thái trước khi đi Nhật Bản", Thanh nói. Từ km35, khi cảm thấy cơ thể vào guồng, anh mới quyết định siết tốc độ để bứt khỏi nhóm bám đuổi.

Việc cán đích với thông số 2:19:44 không chỉ mang về danh hiệu mà còn là cú hích tinh thần lớn cho runner 31 tuổi. Anh cho biết đã bung gần hết sức tại All-Star và sẽ dành ba tuần tới để hồi phục, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm là Tokyo Marathon diễn ra ngày 1/3. Tại giải đấu này, Thanh kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục quốc gia 2:18:42 do chính anh thiết lập tại Hong Kong Marathon vào tháng 1/2024.

Đương kim vô địch Hoàng Nguyên Thanh cán đích VnExpress Marathon All-Star 2026 sau 2 giờ 19 phút 44 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Với Huỳnh Anh Khôi, vị trí Á quân cùng thành tích 02:20:01 là lời khẳng định cho tiềm năng của một ngôi sao mới. Chân chạy sinh năm 2003 đã thăng tiến nhanh chóng về thành tích trong một năm qua. Cuối năm ngoái, kỷ lục cá nhân của Khôi là 02:32:45. Chỉ trong hơn 4 tháng, anh đã rút gần 13 phút. Sự tự tin của Khôi khi chủ động dẫn tốc trong phần lớn cuộc đua là hình ảnh đại diện cho một thế hệ runner trẻ dám thách thức các giới hạn cũ.

Kết quả tại Hòa Lạc cho thấy khoảng cách giữa các VĐV đỉnh cao Việt Nam và các chân chạy quốc tế đang dần được thu hẹp. Nhưng nó cũng cho thấy các chân chạy phong trào như Anh Khôi, nếu tập luyện và thi đấu đúng cách, đủ tiềm năng cạnh tranh với các VĐV chuyên nghiệp.

Hải Long