Hoàng Nguyên Thanh hụt kỷ lục Việt Nam tại Tokyo Marathon 2026

Nhật BảnHai chân chạy hàng đầu của marathon Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đều không thể phá kỷ lục quốc gia tại Tokyo Marathon 2026 ngày 1/3.

Trong giải major đầu tiên được tổ chức trong năm 2026, Hoàng Nguyên Thanh khởi đầu tốt. Chân chạy Việt Nam đạt mốc 5 km đầu tiên sau 16 phút 9 giây. Anh duy trì nhịp độ cao trong nửa đầu cuộc đua khi cán mốc 10 km sau 32 phút 7 giây, 15 km sau 48 phút 19 giây và 20 km là 1 giờ 4 phút 29 giây.

Qua nửa chặng (21,0975km), chân chạy Việt Nam đạt 1 giờ 7 phút 59 giây - tương đương pace trung bình khoảng 3 phút 11 giây/km, thông số cho thấy anh vẫn bám sát mục tiêu tấn công kỷ lục quốc gia.

Hoàng Nguyên Thanh thi đấu marathon nam tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Nhưng sau khi cán mốc 25 km trong 1 giờ 20 phút 45 giây, tốc độ của Thanh bắt đầu giảm. Anh hoàn thành 30 km sau 1 giờ 37 phút 15 giây, rồi 35 km sau 1 giờ 54 phút 09 giây, với pace trượt dần lên 3:18 rồi 3:22 mỗi km. Đến 40 km, Thanh chạm mốc 2 giờ 12 phút 15 giây, trước khi cán đích với 2 giờ 20 phút 22 giây.

Thành tích này chậm hơn 1 phút 40 giây so với kỷ lục Việt Nam 2 giờ 18 phút 42 giây do chính Thanh thiết lập tại Hong Kong Marathon tháng 1/2024.

Tương tự, Hoàng Thị Ngọc Hoa hoàn thành Tokyo Marathon 2026 với thời gian 2 giờ 45 phút 37 giây, không thể chạm tới kỷ lục quốc gia 2 giờ 39 phút 50 giây do Nguyễn Thị Oanh lập tại Viettel Marathon 2024.

Trên đường chạy Nhật Bản sáng nay, Ngọc Hoa đạt mốc 5 km sau 21 phút 25 giây, 10 km với 40 phút 34 giây và chạy nửa chặng trong 1 giờ 23 phút 33 giây. Cô duy trì pace quanh ngưỡng 3 phút 46-3 phút 55 mỗi km đến mốc 35 km (2 giờ 16 phút 54 giây), trước khi chậm lại ở 7 km cuối. Tại 40 km, chân chạy Việt Nam đạt 2 giờ 36 phút 35 giây và về đích sau 2 giờ 45 phút 37 giây, lỡ cơ hội xô đổ kỷ lục quốc gia.

Ở nội dung nam Tokyo Marathon 2026, chân chạy người Ethiopia Tadese Takele bảo vệ danh hiệu khi cán đích với 2 giờ 3 phút 37 giây, trở thành người thứ hai trong lịch sử giải thắng hai năm liên tiếp.

Geofry Toroitich Kipchumba về nhì với cùng thông số 2 giờ 3 phút 37 giây, còn Alexander Mutiso Munyao xếp thứ ba chỉ kém một giây (2 giờ 3 phút 38 giây).

Daniel Mateiko đứng thứ tư (2 giờ 3 phút 44 giây), trong khi Muktar Edris đạt thành tích cá nhân tốt nhất (PB) với 2 giờ 4 phút 7 giây. Iliass Aouani phá kỷ lục Italy với 2 giờ 4 phút 26 giây khi về thứ sáu, còn Feng Peiyou lập kỷ lục Trung Quốc 2 giờ 5 phút 58 giây Ở nhóm chủ nhà, Suguru Osako đạt 2 giờ 5 phút 59 giây.

Ở nội dung nữ, Brigid Kosgei về nhất với 2 giờ 14 phút 29 giây - thành tích nhanh thứ bảy lịch sử và là kỷ lục trên đất Nhật Bản. Cô vượt mốc kỷ lục đường chạy là 2 giờ 15 phút 55 giây do Sutume Asefa Kebede thiết lập năm 2024.

Bertukan Welde về nhì với PB 2 giờ 16 phút 36 giây, còn Hawi Feysa cán đích thứ ba sau 2 giờ 17 phút 39 giây, cùng thời gian với Sutume Asefa Kebede - người tụt xuống vị trí thứ tư. Ai Hosoda là VĐV Nhật Bản đạt thành tích tốt nhất với 2 giờ 23 phút 39 giây, đứng thứ 10 chung cuộc.

Hồng Duy