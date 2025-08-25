Hoàng hậu Bhutan - biểu tượng thời trang dân gian

Ở lễ cưới hay dự sự kiện, Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema đều thu hút với bộ kira mang biểu tượng Phật giáo, hoa văn dân gian.

Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18 đến 22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân của ông. Trong những ngày ở Việt Nam, Hoàng hậu tạo ấn tượng với công chúng qua sáu bộ trang phục có tông màu thanh nhã, thể hiện nét khiêm tốn, giản dị.

Bà Jetsun Pema được người ở đất nước bà gọi là Nữ hoàng Rồng của dãy Himalaya, khi Bhutan được mệnh danh là "Druk Yul", tiếng địa phương nghĩa là "Vùng đất của Rồng Sấm". Tháng 10/2011, bà kết hôn với Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và trở thành hoàng hậu trẻ nhất thế giới khi mới 21 tuổi.

Lễ cưới của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Lễ cưới của Quốc vương Wangchuck và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema. Video: YouTube supertrust476

Theo Bhutan News, dù Bhutan cho phép chế độ đa thê, Quốc vương Wangchuck tuyên bố ông sẽ không bao giờ cưới thêm một phụ nữ nào khác và Jetsun Pema là người vợ duy nhất của ông. "Tôi đã chờ đợi khá lâu để được kết hôn. Nhưng không sao, bao lâu cũng được, miễn là kết hôn đúng người. Tôi chắc chắn mình đã cưới đúng người rồi. Cô ấy là một con người tuyệt vời, thông minh. Cô ấy và tôi có một điểm chung lớn: tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật", Vua Bhutan nói về vợ trong lễ cưới.

Từ khi lên ngôi đến nay, hoàng hậu thu hút sự chú ý giới truyền thông trong những lần xuất hiện trước công chúng. Mặc dù không mặc đồ hiệu xa xỉ và vẫn giữ vẻ ngoài giản dị, Hoàng hậu Jetsun Pema vẫn được công nhận là biểu tượng thời trang cùng các thành viên hoàng gia khác trên thế giới như Vương phi Anh Kate Middleton, Nữ hoàng Rania của Jordan, Nữ hoàng Tây Ban Nha Letizia.

Nhan sắc của Hoàng hậu Jetsun Pema năm 25 (trái) và 30 tuổi. Hai bức ảnh lần lượt được hoàng gia Bhutan đăng lên đúng ngày sinh nhật bà. Ảnh: Instagram queenjetsunpema

Theo Daily Bhutan, phong cách của bà được ca ngợi nhờ sự kết hợp màu sắc ấn tượng, chú trọng các yếu tố truyền thống, văn hóa dân gian, bên cạnh thẩm mỹ hiện đại qua giày cao gót, túi cầm tay, trang sức và một số váy áo phương Tây.

Hoàng hậu Jetsun Pema sử dụng trang phục như nghệ thuật ngoại giao mềm. Những bộ kira của bà luôn mang họa tiết với ý nghĩa sâu sắc, gắn liền triết lý Phật giáo, "quốc gia hạnh phúc", vừa truyền tải câu chuyện Bhutan, vừa tạo hình ảnh lịch thiệp, khiêm nhường. Bằng cách kết hợp trang phục truyền thống với phong cách hiện đại, bà thể hiện một sự hài hòa tinh tế giữa truyền thống và thời đại, khiến các sản phẩm dệt thủ công của Bhutan trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn trong mắt thế giới.

Trong mọi lần xuất hiện trước công chúng, bà đều mặc kira truyền thống thủ công do các nghệ nhân địa phương dệt, như một phần trong nỗ lực hỗ trợ nền văn hóa và kinh tế Bhutan. Các họa tiết hình học trên vải dệt Bhutan tạo nên một mê cung biểu tượng phức tạp đòi hỏi kiến thức sâu rộng để giải mã. Ví dụ, nút thắt vô tận tượng trưng cho sự phụ thuộc lẫn nhau giữa thế giới vật chất và tinh thần.

Nhiều trang phục của hoàng hậu mang hoa sen, được thêu bằng chỉ bạc và vàng, tượng trưng cho sự thanh tịnh, giác ngộ và tâm linh. Họa tiết lấy cảm hứng từ Bánh xe Pháp Luân (Dharmachakra) tượng trưng cho giáo lý Phật giáo, con đường giác ngộ tâm linh, vòng luân hồi sinh tử. Một số bộ đồ của Nữ hoàng Rồng còn có hình ảnh chim chóc, hoa, Quốc huy Bhutan với nhiều biểu tượng như gậy sấm thể hiện sự hài hòa giữa quyền lực thế tục và tôn giáo, hoa sen tượng trưng vẻ tinh khiết, viên ngọc quý đại diện cho chủ quyền.

Trong buổi tiệc chiêu đãi trước lễ đăng quang tại Cung điện Buckingham tháng 5/2023, Hoàng hậu Jetsun Pema diện quốc phục với sắc cam và hồng rực rỡ, phối giày cao gót hồng fuchsia hiện đại. Ảnh: Reuters

Tạp chí Tatler nhiều lần đánh giá cao gu mặc của Hoàng hậu Jetsun Pema. Trong lễ cưới năm 2011, bà mặc một chiếc kira màu vàng và đỏ, được trang trí bằng hoa văn Phật giáo. Chiếc váy được dệt thủ công, thể hiện các biểu tượng như rồng, họa tiết hình học tượng trưng cho sức mạnh và sự thống nhất. Kira là quốc phục của phụ nữ Bhutan, gồm một tấm vải dệt hình chữ nhật dài quấn quanh người, cài ở vai bằng trâm bạc (gọi là koma), thắt eo bằng một chiếc thắt lưng dài. Thông thường, kira được mặc bên trong với một chiếc wonju (áo cánh dài tay) và áo khoác ngắn hoặc toego bên ngoài.

Trong chuyến thăm Ấn Độ năm 2013, hoàng hậu mặc kira màu pastel nhẹ nhàng với họa tiết hoa sen thêu tay, tượng trưng cho mối liên hệ về văn hóa và tôn giáo giữa Bhutan và Ấn Độ - hai quốc gia theo đạo Phật. Hai năm sau, tại lễ mừng sinh nhật Quốc vương Bhutan, bà đã chọn trang phục truyền thống với họa tiết chim sếu cổ đen - tượng trưng cho hòa bình và trường thọ trong văn hóa Bhutan.

Tới thăm Nepal năm 2017, bà Jetsun diện trang phục phối xanh lam và xanh lá, tượng trưng cho lòng trắc ẩn và sự cân bằng, bên cạnh các biểu tượng truyền thống như nút thắt vô tận và hoa sen. Trong lễ đăng quang của Vua Charles III tháng 5/2023, Vua Wangchuck và Hoàng hậu Bhutan khác biệt với bộ trang phục truyền thống màu tím tử đinh hương và chiếc ví cầm tay cùng tông. Tờ Town & Country nhận xét "Khác với một số vị khách khác diện trang phục từ các nhà mốt xa xỉ, phong cách dân gian của Pema khiến bà trở nên nổi bật.

Trang phục hiện đại của Hoàng hậu Bhutan Trang phục hiện đại của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan trong một số sự kiện ở nước ngoài. Video: About Fashion

Trong suốt 14 năm làm hoàng hậu, bà Jetsun đã trở thành một nhân vật được kính trọng và là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ Bhutan. Hoàng hậu tích cực hoạt động bảo tồn môi trường, hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, nâng cao nhận thức về hiến thận và giữ chức chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bhutan từ năm 2016. Theo Town & Country, Hoàng hậu Jetsun Pema mang đến một góc nhìn về cuộc sống mộc mạc ở nơi được xem là "Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới".

Sao Mai