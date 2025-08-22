Phong cách thời trang của Hoàng hậu Bhutan

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar kết hôn với Hoàng hậu Jetsun Pema tháng 10/2011, đưa bà trở thành hoàng hậu trẻ nhất trên thế giới khi mới 21 tuổi. Hoàng hậu Jetsun, 35 tuổi, kém chồng 10 tuổi, sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt.

Bà có bố là phi công, mẹ thuộc gia đình quý tộc lâu đời nhất ở Bhutan. Bà tốt nghiệp ngành Tâm lý và Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Regent ở London, thông thạo tiếng Anh và tiếng Hindi.