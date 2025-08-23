6 bộ trang phục của Hoàng hậu Bhutan khi ở Việt Nam

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, rời Hà Nội ngày 22/8. Bà Jetsun Pema chọn bộ cánh màu trầm tông tím nhạt. Ảnh: Instagram kingjigmekhesar
Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan thăm Việt Nam ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân của ông.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, rời Hà Nội ngày 22/8. Bà Jetsun Pema chọn bộ cánh màu trầm tông tím nhạt. Ảnh: Instagram kingjigmekhesar
Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan thăm Việt Nam ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân của ông.
Trong những ngày thăm Việt Nam, Hoàng hậu Jetsun Pema diện các trang phục có tông màu nhạt, họa tiết đơn giản. Bà tiết chế trang sức, chỉ đeo khuyên tai và dây chuyền nhỏ. Phong cách này được nhận xét nhẹ nhàng hơn so với những thiết kế màu nổi, hoa văn rực rỡ bà thường mặc ở quê nhà. Theo Vogue, việc sử dụng những tông màu trung tính, nhã nhặn tạo cảm giác khiêm tốn, bình ổn, dễ chịu, còn hoa văn nhiều màu sắc nổi bật thường gây chú ý, tạo sức hút.
Trong những ngày thăm Việt Nam, Hoàng hậu Jetsun Pema diện các trang phục có tông màu nhạt, họa tiết đơn giản. Bà tiết chế trang sức, chỉ đeo khuyên tai và dây chuyền nhỏ. Phong cách này được nhận xét nhẹ nhàng hơn so với những thiết kế màu nổi, hoa văn rực rỡ bà thường mặc ở quê nhà. Theo Vogue, việc sử dụng những tông màu trung tính, nhã nhặn tạo cảm giác khiêm tốn, bình ổn, dễ chịu, còn hoa văn nhiều màu sắc nổi bật thường gây chú ý, tạo sức hút.
Trước ngày rời Việt Nam, Quốc vương Bhutan dành thời gian tham quan vịnh Hạ Long ngày 21/8. Ông Wangchuck cùng vợ và ba con chọn trang phục đời thường thoải mái và cơ bản.
Ông chọn áo polo, quần xanh navy và giày thể thao. Bà Jetsun Pema diện đầm maxi xanh cốm nhạt in hoa và giày cói đế xuồng. Vương tử Jigme Namgyel, chín tuổi và em trai Jigme Ugyen, năm tuổi, cùng mặc sơ mi trắng, quần bermuda và dép Crocs, Công chúa - con út của quốc vương - mặc váy hoa nhí. Ảnh: Sea Star Cruise
Trước ngày rời Việt Nam, Quốc vương Bhutan dành thời gian tham quan vịnh Hạ Long ngày 21/8. Ông Wangchuck cùng vợ và ba con chọn trang phục đời thường thoải mái và cơ bản.
Ông chọn áo polo, quần xanh navy và giày thể thao. Bà Jetsun Pema diện đầm maxi xanh cốm nhạt in hoa và giày cói đế xuồng. Vương tử Jigme Namgyel, chín tuổi và em trai Jigme Ugyen, năm tuổi, cùng mặc sơ mi trắng, quần bermuda và dép Crocs, Công chúa - con út của quốc vương - mặc váy hoa nhí. Ảnh: Sea Star Cruise
Trong một sự kiện hôm 20/8, hoàng hậu diện kira họa tiết sọc ngang chủ đạo kết hợp hình khối, phối áo cánh dài tay wonju bên trong và áo khoác ngắn bên ngoài. Ảnh: T&T Group
Theo Tatler, Hoàng hậu Jetsun Pema thường được khen ngợi không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, lòng tốt mà còn vì sự thanh lịch. Bà được coi là biểu tượng thời trang ở Bhutan nhờ gu mặc tinh tế, có sức ảnh hưởng lớn đến phụ nữ nước này. Khi ở quê nhà, bà thường được nhìn thấy mặc những bộ kira tinh xảo, thỉnh thoảng đeo trang sức đắt giá trong những dịp quan trọng.
Trong một sự kiện hôm 20/8, hoàng hậu diện kira họa tiết sọc ngang chủ đạo kết hợp hình khối, phối áo cánh dài tay wonju bên trong và áo khoác ngắn bên ngoài. Ảnh: T&T Group
Theo Tatler, Hoàng hậu Jetsun Pema thường được khen ngợi không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, lòng tốt mà còn vì sự thanh lịch. Bà được coi là biểu tượng thời trang ở Bhutan nhờ gu mặc tinh tế, có sức ảnh hưởng lớn đến phụ nữ nước này. Khi ở quê nhà, bà thường được nhìn thấy mặc những bộ kira tinh xảo, thỉnh thoảng đeo trang sức đắt giá trong những dịp quan trọng.
Ngày 19/8, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân của ông chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan. Bà Jetsun (trái) búi gọn tóc, chọn váy dài áo khoác màu đỏ - màu sắc phù hợp với những buổi tiệc lớn. Ảnh: TTXVN
Hoàng hậu luôn ủng hộ các sản phẩm may mặc thủ công của địa phương. Bà còn là bạn thân của nhà thiết kế Pháp nổi tiếng Christian Louboutin. "Ông hoàng giày đế đỏ" từng hợp tác ba năm với Trường Nghệ nhân Bhutan để thiết kế một loạt giày đế xuồng bằng gỗ với màu sắc truyền thống của dãy Himalaya.
Ngày 19/8, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân của ông chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan. Bà Jetsun (trái) búi gọn tóc, chọn váy dài áo khoác màu đỏ - màu sắc phù hợp với những buổi tiệc lớn. Ảnh: TTXVN
Hoàng hậu luôn ủng hộ các sản phẩm may mặc thủ công của địa phương. Bà còn là bạn thân của nhà thiết kế Pháp nổi tiếng Christian Louboutin. "Ông hoàng giày đế đỏ" từng hợp tác ba năm với Trường Nghệ nhân Bhutan để thiết kế một loạt giày đế xuồng bằng gỗ với màu sắc truyền thống của dãy Himalaya.
Cùng ngày, Hoàng hậu Jetsun và Phu nhân Chủ tịch nước tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội. Bà chọn bộ cánh màu xanh ngọc, gồm kira và áo toego. Ảnh: Dailybhutan
Cùng ngày, Hoàng hậu Jetsun và Phu nhân Chủ tịch nước tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội. Bà chọn bộ cánh màu xanh ngọc, gồm kira và áo toego. Ảnh: Dailybhutan
Tại sân bay Nội Bài hôm đầu tới đây, hoàng hậu chọn bộ trang phục truyền thống màu hồng nhạt đồng điệu với bộ Gho của chồng, mang giày màu nude. Bà để tóc xõa, trang điểm tự nhiên. Ảnh: TTXVN
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar kết hôn với Hoàng hậu Jetsun Pema tháng 10/2011, đưa bà trở thành hoàng hậu trẻ nhất trên thế giới khi mới 21 tuổi. Hoàng hậu Jetsun, 35 tuổi, kém chồng 10 tuổi, tốt nghiệp ngành Tâm lý và Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Regent ở London. Bà thông thạo tiếng Anh và tiếng Hindi, là nhà bảo trợ cho nhiều tổ chức hoạt động về bảo tồn, môi trường, hỗ trợ người khuyết tật.
Tại sân bay Nội Bài hôm đầu tới đây, hoàng hậu chọn bộ trang phục truyền thống màu hồng nhạt đồng điệu với bộ Gho của chồng, mang giày màu nude. Bà để tóc xõa, trang điểm tự nhiên. Ảnh: TTXVN
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar kết hôn với Hoàng hậu Jetsun Pema tháng 10/2011, đưa bà trở thành hoàng hậu trẻ nhất trên thế giới khi mới 21 tuổi. Hoàng hậu Jetsun, 35 tuổi, kém chồng 10 tuổi, tốt nghiệp ngành Tâm lý và Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học Regent ở London. Bà thông thạo tiếng Anh và tiếng Hindi, là nhà bảo trợ cho nhiều tổ chức hoạt động về bảo tồn, môi trường, hỗ trợ người khuyết tật.
Sao Mai