6 bộ trang phục của Hoàng hậu Bhutan khi ở Việt Nam

Trước ngày rời Việt Nam, Quốc vương Bhutan dành thời gian tham quan vịnh Hạ Long ngày 21/8. Ông Wangchuck cùng vợ và ba con chọn trang phục đời thường thoải mái và cơ bản.

Ông chọn áo polo, quần xanh navy và giày thể thao. Bà Jetsun Pema diện đầm maxi xanh cốm nhạt in hoa và giày cói đế xuồng. Vương tử Jigme Namgyel, chín tuổi và em trai Jigme Ugyen, năm tuổi, cùng mặc sơ mi trắng, quần bermuda và dép Crocs, Công chúa - con út của quốc vương - mặc váy hoa nhí. Ảnh: Sea Star Cruise