Hoàng Hải: 'Series Cảnh sát hình sự là kỷ niệm đẹp trong đời'

Từ vai trung úy Minh lăn xả trong series "Cảnh sát hình sự", nghệ sĩ Hoàng Hải bén duyên loạt phim tội phạm, điều tra, được khán giả yêu thích.

Nghệ sĩ nói về công việc, cuộc sống, dịp đóng phim đề tài tội phạm trên không gian mạng - Tường lửa Tràng An.

Diễn viên Hoàng Hải trong phim 'Tường lửa Tràng An' Nghệ sĩ Hoàng Hải (xuất hiện từ 0:17) trong phim "Tường lửa Tràng An". Video: H1

- Kịch bản phim mới thu hút anh ở điểm gì?

- Tôi hóa thân Đại tá Trần Hoàng, người chỉ huy chuyên án Cạm bẫy số, lấy cảm hứng từ vụ Mr Pips, Mr Hunter - những kẻ đã lừa đảo hơn 5.000 tỷ đồng trên môi trường ảo. Khác với những vai chiến sĩ tôi đóng thời trẻ, thường trực tiếp truy bắt tội phạm, nhân vật lần này là một lãnh đạo, đấu trí với kẻ xấu từ xa. Khó nhất khi hóa thân công an là tác phong và lời thoại phải thật chuẩn, đồng thời vẫn phải giữ được màu sắc riêng để nhân vật không bị khô cứng. Tôi thích đề tài của phim vì tội phạm mạng hiện nay ở rất gần chúng ta. Chính tôi mỗi ngày cũng nhận hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo - từ đòi tiền điện nước, giao hàng cho đến mời chào việc nhẹ lương cao.

Tôi thường xuyên xem và đọc các bản tin để hiểu rõ hơn cách tội phạm vận hành, nắm bắt bản chất của chúng, từ đó có thêm chất liệu cho các vai diễn. Ở Đà Nẵng nơi tôi sinh sống, các chiến sĩ công an mới đây cũng triệt phá một đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng của các băng nhóm tội phạm ở Campuchia. Những câu chuyện đó khiến tôi càng thấy vai diễn của mình có ý nghĩa.

Diễn viên Hoàng Hải ở tuổi 57. Ảnh: VFC

- Điều gì khiến anh gắn bó với nhiều phim chủ đề tội phạm trong suốt sự nghiệp?

- Năm 1997, tôi bén duyên với thể loại nhờ series Cảnh sát hình sự của đạo diễn Khải Hưng, gắn bó đến năm 2000. Nhân vật của tôi là Trung úy Minh, luôn xông xáo, nhiệt tình trong công việc nhưng không có thời gian dành cho gia đình, khiến vợ ngoại tình rồi vướng tù tội. Phim tạo hiệu ứng tốt, dàn diễn viên khi ấy được khán giả yêu mến. Tôi nhận hàng xấp thư tay từ người hâm mộ. Có người nói thương hoàn cảnh anh Minh.

Tôi nghĩ ở thời phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, phim thành công bởi khán giả tò mò về các chiến sĩ hình sự, không hình dung họ thực hiện nhiệm vụ gì, hoạt động ra sao. Và series đã phần nào thỏa mãn tâm lý khán giả. Ngoài cung cấp kiến thức về mặt nghiệp vụ, phim còn khắc họa những góc khuất dễ khơi gợi sự đồng cảm. Các chiến sĩ trong phim đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ cơm áo gạo tiền đến tình cảm gia đình. Bên cạnh đó, tôi nghĩ đề tài tội phạm, điều tra luôn có sức thu hút riêng.

Cảnh Hiền khóc thương Chiến khi anh hy sinh trong tập chín "Từ đen tới trắng" Diễn viên Hoàng Hải đóng vai Minh (xuất hiện ở 0:54) trong phần phim "Từ đen tới trắng" của "Cảnh sát hình sự". Video: VFC

- Anh nhớ những kỷ niệm gì thời đóng "Cảnh sát hình sự"?

- Ngày ấy, tôi và anh Võ Hoài Nam được đi tập võ ở trại huấn luyện tại Xuân Mai, tiếp xúc các chiến sĩ ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tại số 7 Thiền Quang trong hai tháng. Một lần, chúng tôi được cử đi quan sát cảnh bắt cướp. Hai anh công an đi làm nhiệm vụ, hai ông diễn viên học tập, lại còn phải có thêm hai chiến sĩ nữa bảo vệ diễn viên, tổng cộng là sáu người.

Thời ấy nghề cascadeur chưa phát triển. Các võ sư chuyên nghiệp sẽ đóng tội phạm. Nhiều lúc chúng tôi đã tập với nhau nhuần nhuyễn rồi nhưng khi quay, các anh ấy không khống chế được lực, chỉ ra đòn theo bản năng, đấm đá vào mặt diễn viên là chuyện thường. Có cảnh, anh Nam đuổi bắt cướp, diễn động tác bẻ quặt tay tội phạm. Anh Bình Râu đóng kẻ trộm không sao, còn anh Nam lại gãy ngón tay út.

Khi còn trẻ, tôi cũng chịu khó xông pha, lăn lộn nên được giao nhiều vai phù hợp. Tôi ấn tượng nhất với phần phim Nước mắt của mẹ. Anh Chu Hùng vào vai Bắc Đại Bàng. Cảnh Bắc cầm lựu đạn chuẩn bị ném, tôi là người khuyên nhủ, nhắc đến mẹ của hắn để khơi gợi lương tri rồi dần dần tước được vũ khí. Với tôi, Cảnh sát hình sự là kỷ niệm đẹp trong đời.

Trích đoạn tập cuối phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' Diễn viên Hoàng Hải đóng vai Lưu (xuất hiện từ 0:42) trong tập cuối phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Video: VFC

- Anh đánh giá thế nào về chất lượng các series phim hình sự những năm gần đây?

- Tôi thấy phim hình sự bây giờ ngày càng hấp dẫn, với nhiều bộ nổi bật như Người phán xử, Hồ sơ cá sấu, Mê cung. Các êkíp hiện nay thừa hưởng công nghệ hiện đại nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trước kia, để quay một cảnh nhảy lên tàu bắt cướp, chúng tôi phải mất cả ngày, làm đi làm lại bốn, năm lần để đủ góc. Cả đoàn đứng canh tàu chạy qua, lỡ nhịp là phải chờ chuyến khác. Còn bây giờ, chỉ cần một lần diễn, nhiều máy quay, âm thanh, ánh sáng đã được đặt sẵn đồng thời, là có ngay cảnh ưng ý.

Diễn viên trẻ hiện nay cũng có lợi thế ngoại hình, phù hợp với hình tượng chiến sĩ công an. Ngày xưa, tôi và anh Võ Hoài Nam cao 1,75 m đã được xem là nổi bật. Giờ các cháu đều cao trên 1,8 m, vóc dáng rắn rỏi, trông rất hợp vai. Tôi nghĩ muốn có một bộ phim hay thì cái trước tiên là kịch bản phải tốt, sau đó mới đến các yếu tố khác như cách kể chuyện của đạo diễn, diễn xuất dàn diễn viên.

- Ở tuổi gần 60, động lực nào giúp anh nhận phim mới liên tục?

- Thế hệ của tôi từng trải qua thời đồng lương ít ỏi, mỗi tháng chỉ trông vào phụ cấp là cân thịt, hộp sữa, hai cân đường và 13 cân gạo. Mỗi khi lĩnh lương, tôi mới dám đưa vợ đi ăn bánh bèo. Khi con thứ hai chào đời, kinh tế gia đình tôi vô cùng eo hẹp. Chúng tôi vẫn hay đùa nhau: "Không được hỏi cát-xê diễn viên vì như vậy là xúc phạm. Thực ra là vì ít quá". Có thời gian, tôi phải bỏ nghề, chuyển sang đi buôn, lái xe tải để có đồng ra đồng vào. Giờ thù lao tăng nhưng cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống. Muốn làm những chuyện như xây nhà, mua xe vẫn cần có công việc khác.

Khoảng gần 20 năm trước, tôi thành lập công ty riêng, kinh doanh tốt, giúp cuộc sống gia đình ổn định. Trong nhà, vợ lo chi tiêu hàng ngày, những việc lớn như mua đất, xây nhà, tôi sẽ phụ trách. Chúng tôi không phân chia rành rọt từng đồng nhưng làm việc gì cũng có sự bàn bạc, thống nhất. Tôi cũng biết ơn vợ mình vô cùng. Cô ấy là người gánh hết việc nhà, chăm con, đối nội đối ngoại, rồi vẫn xoay xở làm kinh doanh, tự gây dựng sự nghiệp. Nhờ có hậu phương vững vàng ấy, tôi mới yên tâm trở lại nghề, nhận phim liên tục.

Giờ tôi không còn đặt nặng chuyện phải đóng vai chính hay vai dài. Chỉ cần vai hay, có chiều sâu, tôi sẵn sàng nhận. Tôi sợ nhất là lặp lại bản thân, nên mỗi nhân vật phải có một màu sắc riêng.

- Ngoài công việc, niềm vui lớn nhất của anh hiện tại là gì?

- Tôi vẫn ở Đà Nẵng, thành phố đáng sống và mơ ước nơi đây sẽ có một phim trường để phục vụ nền điện ảnh. Hai con lớn của tôi đã lập gia đình. Con thứ ba của tôi vừa vào đại học, còn con út giờ mới học lớp 8. Trước đây, con trai cả của tôi cũng học ngành đạo diễn, nhưng sau khi đi làm một phim thì thấy vất vả quá, không phù hợp nên chuyển nghề.

Với mỗi người con, tôi có cách trò chuyện, bảo ban khác nhau. Hai đứa lớn đã trưởng thành, có lập trường riêng. Với bạn thứ ba mới 18 tuổi, bố mẹ phải khéo léo đối thoại để con có thể mở lòng chia sẻ. Còn bạn út, tôi vẫn nói đùa là phải áp chế như tội phạm, quản thúc từng ly từng tí.

Tôi có một cháu nội, hai cháu ngoại. Gần đây, cháu ngoại ba tuổi rưỡi mỗi lần gặp ông lại khóc: "Ông là công an, con sợ lắm, không cho ông bế nữa". Cả nhà đều ủng hộ, thích xem phim tôi đóng. Với tôi, mỗi phút giây bên gia đình là hạnh phúc nhất.

Nghệ sĩ Hoàng Hải sinh năm 1968 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012. Anh được khán giả biết đến qua vai Minh trong series Cảnh sát hình sự, Trung phim Dòng sông phẳng lặng, Tu phim Gió làng Kình. Năm 2004, anh được giải Nam diễn viên được yêu thích nhất của Tạp chí Truyền hình cho vai Hải phim Đường đời. Năm 2006, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng cho vai Trọng, phim hợp tác Trung Quốc mang tên Hà Nội, Hà Nội. Những năm gần đây, anh đóng nhiều phim truyền hình, được yêu thích với vai ông Chiểu trong Đi giữa trời rực rỡ, Lưu phim Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Hà Thu