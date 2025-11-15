Phim lấy cảm hứng từ vụ án Mr Pips, Mr Hunter

Phim "Tường lửa Tràng An - Cạm bẫy số" lấy cảm hứng từ vụ án của Mr Pips, Mr Hunter - những kẻ đã lừa đảo hơn 5.000 tỷ đồng trên môi trường số.

Trailer phim 'Tường lửa Tràng An' Trailer phim "Tường lửa Tràng An - Cạm bẫy số". Video: Đoàn phim cung cấp

Series khai thác những âm mưu, chiêu thức của tội phạm công nghệ cao, truyền tải qua ngôn ngữ phim ảnh nhằm cảnh tỉnh người dụng mạng. Cố vấn êkíp là lực lượng Công an Thành phố Hà Nội. Tại buổi giới thiệu phim ngày 14/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết loạt tình tiết được lấy cảm hứng từ các trường hợp từ đời thật, với các nhân vật như Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ): "Các chi tiết sát với thực tế, ngoài đời như thế nào thì trong phim như vậy".

Nhiều thủ đoạn dễ bắt gặp của tội phạm mạng như giả danh nhân viên sale, nhân viên giao hàng, chuyên viên tư vấn tài chính, được tái hiện. Một số chi tiết có thật như dàn siêu xe hàng trăm tỷ đồng hoặc sở thích sưu tập vàng của Mr Pips, êkíp phải nhờ đến sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn.

Doãn Quốc Đam đóng vai chính phim "Tường lửa Tràng An - Cạm bẫy số". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim còn khắc họa hành trình truy vết của các chiến sĩ công an, giải mã các thủ đoạn rửa tiền và những manh mối ẩn sau lớp mã hóa phức tạp. Đặc biệt, series tập trung chỉ ra những "điểm mù" tâm lý khiến nạn nhân dễ sa bẫy. Đó là ảo vọng về việc làm giàu dễ dàng, những lời mời việc nhẹ lương cao.

Đường dây của Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) hoạt động từ năm 2021. Chúng mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý. Mr Pips đã bị bắt từ năm ngoái, Mr Hunter mới bị bắt ở Philippines, đang chờ dẫn độ về Việt Nam.

NSƯT Hoàng Hải đóng vai Đại tá Trần Hoàng - người trực tiếp chỉ huy chuyên án. Doãn Quốc Đam đóng một kỹ sư công nghệ tài năng. Khi tìm lại khoản tiền bị lừa đảo của gia đình, anh vô tình bị cuốn theo vòng xoáy của lòng tham. Diễn viên Thùy Anh đóng vai một ca sĩ, người có quan hệ mật thiết với ông trùm đường dây.

Series dự kiến dài 45 tập, Thiếu tá, nhà biên kịch Vũ Liêm viết kịch bản, đạo diễn Nguyễn Trung Sơn chỉ đạo. Tác phẩm lên sóng từ ngày 7/11, chiếu vào 21h hàng ngày. Phim ra mắt theo hình thức "cuốn chiếu", vừa thực hiện vừa phát sóng, nên các tình tiết ở phần sau vẫn được cập nhật theo diễn biến thời sự. Êkíp cho biết mong muốn tác phẩm có thể cung cấp thêm kiến thức, giúp người xem nâng cao tinh thần cảnh giác trước tội phạm lừa đảo qua mạng.

Hà Thu