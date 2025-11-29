Thêm 10 người bị bắt trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng

Đà NẵngMở rộng điều tra đường dây rửa tiền cho các băng tội phạm ở Campuchia, công an khởi tố thêm 10 người, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng cùng 2 thửa đất.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 10 bị can gồm Lê Văn Ngọc Duy (quê Đăk Lăk), Phan Đức Hậu (trú TP Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (trú Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (trú Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (quê Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (trú Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (trú Quảng Trị).

Trước đó, giai đoạn một của chuyên án, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can về các tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra, từ năm 2022 đến cuối 2024, chủ mưu 36 tuổi trú Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản, bán cho các nhóm tội phạm, với số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối khoảng 300 tỷ đồng.

Giai đoạn hai, hôm 21/8, công an đã khởi tố thêm 20 người liên quan.

Nhóm bị can vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đường dây này thực hiện giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD (khoảng 1.135 tỷ đồng), 1,5 triệu Euro (45,7 tỷ đồng) và một triệu CAD (gần 18,8 tỷ đồng); tổng cộng hơn 68.000 tỷ đồng.

Công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; kê biên hai thửa đất và tạm giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ như 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước giả cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma" và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Các tài khoản được cung cấp cho các băng nhóm tại Campuchia để phục vụ lừa đảo và rửa tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế ghi nhận hàng chục bị hại ở Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có người bị chiếm đoạt tới 12 tỷ đồng.

Ngọc Trường