Hoài nghi năng lực vaccine toàn cầu của Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 tuyên bố vaccine Covid-19 do công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất giúp chống virus một cách an toàn và đáng tin cậy. Thông báo này là bước ngoặt quan trọng giúp giải tỏa phần nào những nghi ngờ về vaccine Sinopharm, trong bối cảnh rất ít dữ liệu về thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối được chính phủ Trung Quốc cũng như hãng dược phẩm này tiết lộ.

Việc WHO phê duyệt vaccine Sinopharm cho sử dụng khẩn cấp đồng nghĩa nó có khả năng được đưa vào chương trình Covax, một sáng kiến toàn cầu nhằm cung cấp vaccine miễn phí tới các nước nghèo. Điều này làm dấy lên hy vọng thêm nhiều người hơn nữa có thể tiêm vaccine, đặc biệt là người dân ở những nước đang phát triển.

Nhân viên y tế vận chuyển các lô vaccine của Sinopharm ngày 8/4. Ảnh: Reuters.

Các nước giàu có đang tích trữ lượng lớn vaccine. Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine chính của thế giới, đã ngừng xuất khẩu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19 đang ngày càng trầm trọng ở trong nước. Những lo ngại về nguy cơ đông máu khiến giới chức y tế một số quốc gia phải ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca và Johnson & Johnson (J&J).

"Việc bổ sung Sinopharm sẽ giúp gia tăng khả năng tiếp cận vaccine Covid-19 cho các nước đang muốn bảo vệ người dân và đội ngũ nhân viên y tế của mình trước rủi ro", tiến sĩ Mariângela Simão, trợ lý tổng giám đốc WHO, nhấn mạnh.

Khả năng tiếp cận vaccine có thể được cải thiện hơn nữa vào tuần tới, khi WHO đang cân nhắc phê duyệt một vaccine khác do công ty Sinovac của Trung Quốc sản xuất.

Andrea Taylor, nhà phân tích dữ liệu về vaccine tại Viện Y tế Toàn cầu Duke, gọi việc bổ sung hai vaccine Trung Quốc vào chương trình Covax là "quân bài thay đổi cuộc chơi".

"Tình hình hiện tại khá tuyệt vọng đối với các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp, vậy nên mọi liều thuốc đều đáng được huy động", Taylor nói. "Hai lựa chọn tiềm năng từ Trung Quốc thực sự có thể thay đổi cục diện những gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới".

Dù vậy, không ít người đang đặt ra hoài nghi về khả năng đóng góp của vaccine Trung Quốc cho nỗ lực tiêm chủng toàn cầu. Bắc Kinh tuyên bố họ có thể sản xuất tới 5 tỷ liều vaccine tới cuối năm nay, nhưng các quan chức Trung Quốc lại nói rằng họ đang phải vật lộn chỉ để sản xuất đủ lượng vaccine cho người dân nước mình.

"Đây đáng lẽ là thời điểm vàng để Trung Quốc thực hiện chính sách ngoại giao vaccine của mình. Vấn đề là, cùng lúc, bản thân Trung Quốc cũng đang bị thiếu hụt", Yanzhong Huang, chuyên gia cấp cao về y tế toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, nhận định. "Vì thế, tôi không nghĩ khả năng tiếp cận vaccine của người dân thế giới sẽ được cải thiện đáng kể trong vòng hai đến ba tháng tới".

Chiến dịch tiêm chủng của Trung Quốc khởi đầu khá chậm chạp, một phần do chính phủ ưu tiên xuất khẩu và người dân không cảm thấy việc tiêm phòng là cấp bách. Nước này đang đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng quốc gia và đặt mục tiêu đến cuối tháng 6 phải tiêm vaccine được cho 560 triệu dân, tương đương 40% dân số.

Sinopharm và Sinovac đang sản xuất khoảng 12 triệu liều vaccine mỗi ngày, chỉ cao hơn không đáng kể so với mức 10 triệu liều mà Trung Quốc hy vọng sẽ cung cấp hàng ngày nhằm đáp ứng mục tiêu trong nước.