Hòa Minzy tình duyên, sự nghiệp thăng hoa

Cô gây chú ý khi công khai người yêu quân nhân - đại úy Thăng Văn Cương, hôm 7/3. Loạt ảnh đời thường của họ hút hàng trăm nghìn lượt thả tim, trong đó có video đạt một triệu lượt thích - kỷ lục trên trang cá nhân của Hòa Minzy.
Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm của Hòa Minzy, Văn Cương dịp Tết 2026.
Họ quen nhau khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2022. Theo ca sĩ, nhà trai đã qua hỏi cưới cô. Hẹn hò nhiều năm nhưng hầu hết thông tin được người trong cuộc giấu kín. Ảnh: Chương trình cung cấp
Hòa Minzy từng chia tay một mối tình, có con riêng. Có thời điểm ca sĩ thu mình trước ồn ào đời tư. Các đồng nghiệp thân thiết như Đức Phúc, Erik, Minh Tú nói dõi theo chặng đường, cuộc sống tình cảm của Hòa Minzy, họ vui khi thấy cô tìm thấy hạnh phúc.
Hiện Hòa Minzy đặt sự bình yên lên trên sự nổi tiếng hay vật chất. Cô nói an toàn, cảm thấy được chăm sóc, bảo vệ khi ở cạnh Văn Cương. Theo người đẹp, giữa hai gia đình có nét tương đồng - xuất thân nhà nông ở Bắc Ninh. Họ bằng tuổi nên có sự thấu hiểu, đồng cảm.
"Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng, âm thầm đứng sau để ủng hộ, cho em thời gian lẫn niềm tin để phát triển công việc", ca sĩ nói.
Giới thiệu bạn đời với công chúng, Hòa Minzy mong nhận được lời chúc phúc của mọi người. Văn Cương cũng thoải mái bày tỏ tình cảm với người yêu. Anh nhắn gửi Hòa Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả. Anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta. Anh yêu em".
Theo Hòa Minzy, một trong những điều khiến cô rung động trước Văn Cương là sự tử tế, ấm áp. Do tính chất công việc thường phải trực chiến, anh ít có thời gian cho gia đình. Mỗi lần được nghỉ phép, anh đều cố gắng bù đắp.
Anh còn yêu thương con riêng của cô - bé Bo - như ruột thịt. Tình yêu của họ được gia đình vun vén nên Hòa Minzy càng có niềm tin vào hôn nhân. Khi cô công khai chuyện tình, bà Vũ Thị Liên - mẹ của Hòa Minzy nhắn gửi: "Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc".
Hát Hoa và váy trong concert kỷ niệm chặng đường làm nghề, hôm 1/2 ở TP HCM, Hòa Minzy xúc động khi diện váy cưới lên sân khấu. Trước 8.000 khán giả, cô nói: "Tôi từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Càng lớn, có một điều không thay đổi đó là tôi vẫn luôn có niềm tin, muốn được yêu".
Hiện khán giả mong chờ thông tin về đám cưới của ca sĩ. Trong một cuộc trò chuyện cùng con, Hòa Minzy nói muốn làm tiệc vào năm 2027.
Về sự nghiệp, Hòa Minzy được nhiều người nhận xét đang ở giai đoạn thăng hoa sau 12 năm làm nghề. Cô liên tục gặt hái thành tựu, được công chúng lẫn giới chuyên môn công nhận năng lực. Năm 2025, ca sĩ đoạt 30 chiếc cúp giải thưởng và bằng khen.
Cô bắt đầu được công chúng biết đến sau đoạt giải quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Tuy nhiên, công việc của Hòa Minzy khởi sắc kể từ sau MV Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng sáng tác), phát hành năm 2019. Trước đó, cô từng nản vì bị chê "hát mãi nhưng chưa có hit". Khi ra mắt dự án, ca sĩ tuyên bố "nếu không thành công sẽ bỏ nghề". May mắn, nhạc phẩm nhận được sự yêu mến, tạo động lực để cô tiếp tục theo đuổi đam mê.
5 năm trở lại đây, mỗi sản phẩm cô tung ra đều tạo hiệu ứng tốt, thường giữ vị trí cao trong top thịnh hành YouTube. Sở trường của người đẹp là thể loại ballad, từng thành công với Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Người đến sau thay em (Hùng Quân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).
Lượng fan của ca sĩ cũng tăng lên đáng kể. Hiện Hòa Minzy có 3,6 triệu người theo dõi trên Facebook.
Gần đây, cô định hướng phát triển màu nhạc dân gian, tôn vinh văn hóa. Các ca khúc Kén cá chọn canh, Thị Màu, Bắc Bling đều có sự đầu tư lớn.
Hòa Minzy cho biết nhiều người từng khuyên cô theo đuổi dòng nhạc này sớm, tuy nhiên cô xem mọi thứ phải đủ duyên, có điểm rơi thích hợp. "Với tôi, không có gì là muộn nếu trong tim luôn dành vị trí đặc biệt cho âm nhạc truyền thống", cô nói.
MV Bắc Bling của Hòa Minzy hút gần 300 triệu view trên YouTube sau một năm.
Các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc như Nguyễn Văn Chung, Tuấn Cry, Masew nhận xét Hòa Minzy như "tắc kè hoa" khi biến hóa trong nhiều thể loại. Gần đây, cô tạo sự mới mẻ bằng cách kết hợp gương mặt Gen Z như Tăng Duy Tân (Bật tình yêu lên), Double2T (Chài điếp noọng), Rhyder (Sau đôi mắt cười).
Nhạc sĩ Huy Tuấn - người thầy đồng hành Hòa Minzy từ ngày đầu vào nghề - nhận xét học trò đang ở độ chín của sự nghiệp, biết bản thân muốn gì, lựa chọn hướng đi phù hợp. "Với bước đà như hiện tại, tôi tin Hòa còn làm được nhiều điều thú vị, ngày càng tỏa sáng", anh nói.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp