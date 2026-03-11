Hòa Minzy tình duyên, sự nghiệp thăng hoa

Hòa Minzy từng chia tay một mối tình, có con riêng. Có thời điểm ca sĩ thu mình trước ồn ào đời tư. Các đồng nghiệp thân thiết như Đức Phúc, Erik, Minh Tú nói dõi theo chặng đường, cuộc sống tình cảm của Hòa Minzy, họ vui khi thấy cô tìm thấy hạnh phúc.

Hiện Hòa Minzy đặt sự bình yên lên trên sự nổi tiếng hay vật chất. Cô nói an toàn, cảm thấy được chăm sóc, bảo vệ khi ở cạnh Văn Cương. Theo người đẹp, giữa hai gia đình có nét tương đồng - xuất thân nhà nông ở Bắc Ninh. Họ bằng tuổi nên có sự thấu hiểu, đồng cảm.

"Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng, âm thầm đứng sau để ủng hộ, cho em thời gian lẫn niềm tin để phát triển công việc", ca sĩ nói.