Bé Bo - con trai 6 tuổi hút fan của Hòa Minzy

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hòa Minzy cho biết hạnh phúc khi Bo và bạn đời - quân nhân Văn Cương - tặng hoa. Cô công khai mối quan hệ tình cảm hôm 7/3 sau bốn năm yêu kín tiếng. Theo ca sĩ, gia đình nhà trai đã sang nhà hỏi cưới cô cách đây khá lâu. Cô thấy may mắn khi Văn Cương luôn yêu thương và chăm sóc con trai riêng của mình - bé Bo.