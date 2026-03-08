Bé Bo - con trai 6 tuổi hút fan của Hòa Minzy

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hòa Minzy cho biết hạnh phúc khi Bo và bạn đời - quân nhân Văn Cương - tặng hoa. Cô công khai mối quan hệ tình cảm hôm 7/3 sau bốn năm yêu kín tiếng. Theo ca sĩ, gia đình nhà trai đã sang nhà hỏi cưới cô cách đây khá lâu. Cô thấy may mắn khi Văn Cương luôn yêu thương và chăm sóc con trai riêng của mình - bé Bo.
Loạt ảnh bé Bo bên Văn Cương thu hút sự chú ý của công chúng.
Theo Hòa Minzy, anh yêu thương Bo như ruột thịt - một trong những lý do lớn khiến cô rung động và đáp lại tình yêu. Bo cũng quý mến Văn Cương, thường đợi anh đi làm về để được tắm rửa cho và chơi đùa.
Tối 7/3, Hòa Minzy đăng cuộc trò chuyện với con trai. Khi được mẹ hỏi "Con thấy bố Cương thế nào", Bo trả lời: "Câu hỏi này quá dễ, vì bố mình mà mẹ. Vì bố yêu thương cả nhà và yêu thương con nhất".
Bo tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân. Ca sĩ lập một tài khoản Facebook để lưu giữ hình ảnh của con và hút lượt theo dõi lớn.
Mỗi bức ảnh của Bo do Hòa Minzy đăng tải đều có hàng chục nghìn lượt yêu thích.
Từ nhỏ Bo được nhiều người khen vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, hay cười. Hòa Minzy cho biết càng lớn con trai cô càng hiểu chuyện, sống tình cảm.
Bé Bo diện đồ đón Tết Bính Ngọ.
Cậu bé được mẹ dẫn tới concert hôm 1/2 ở TP HCM.
Bo trong ngày tốt nghiệp mẫu giáo, và hiện theo học cấp một ở TP HCM. Hòa Minzy cho biết lên ba tuổi, bé đã làm quen với mặt chữ, con số, biết nhận diện các loại xe trên đường hay quốc kỳ của nhiều quốc gia. Hiện Bo đã biết viết chữ, đánh vần.
Theo ca sĩ, con thường có hành động tình cảm như nói lời yêu thương, bày tỏ tình cảm khi biết mẹ không vui. Vào dịp 20/10/2025, Bo viết thiệp tặng mẹ khiến Hòa Minzy xúc động.
Bé thích âm nhạc, mỗi lần mẹ ra sản phẩm đều đòi hát và nhảy theo nhạc. Bo còn mến nhiều ca sĩ, rapper, theo mẹ tới hậu trường sự kiện để chụp ảnh với Hieuthuhai, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh (từ trái qua).
Con trai Hòa Minzy khi xuất hiện tại buổi họp fan của mẹ cuối năm 2024.
Khi rảnh rỗi, cô dẫn con tham gia hoạt động dã ngoại, đi du lịch để bé dạn dĩ hơn. Hòa Minzy cho biết con là nguồn động lực lớn trong cuộc sống.
Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, 31 tuổi, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Ca sĩ có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Năm 2025, Hòa Minzy đoạt 30 cúp, bằng khen sau khi phát hành MV Bắc Bling, hiện hút gần 300 triệu view trên YouTube.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp