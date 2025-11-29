Hòa Minzy cùng dàn ca sĩ tổng duyệt gala Vietnam iContent 2025

Tối 28/11, các nghệ sĩ có mặt ở nhà thi đấu Quân khu 7 TP HCM tập dượt hoàn thiện các phần trình diễn. Hòa Minzy diện đồ đơn giản chờ đến lượt lên thử sân khấu.

Sau hai tháng khởi động, Vietnam iContent 2025 sẽ khép lại với chuỗi sự kiện kéo dài suốt ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, mở cửa miễn phí.

Trong ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức dành toàn bộ lợi nhuận các KOL/KOC nhận được từ phiên livestream để ủng hộ người vùng hứng chịu bão lũ.

