Hòa Minzy cùng dàn ca sĩ tổng duyệt gala Vietnam iContent 2025

Hòa Minzy tập tiết mục cùng vũ đoàn. Video: Ban tổ chức cung cấp
Tối 28/11, các nghệ sĩ có mặt ở nhà thi đấu Quân khu 7 TP HCM tập dượt hoàn thiện các phần trình diễn. Hòa Minzy diện đồ đơn giản chờ đến lượt lên thử sân khấu.
Sau hai tháng khởi động, Vietnam iContent 2025 sẽ khép lại với chuỗi sự kiện kéo dài suốt ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, mở cửa miễn phí.
Trong ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức dành toàn bộ lợi nhuận các KOL/KOC nhận được từ phiên livestream để ủng hộ người vùng hứng chịu bão lũ.
Cô cùng vũ đoàn Phương Việt tập tổ hợp vũ đạo cho bài Bắc Bling - nhận hai đề cử tại hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng và Video truyền cảm hứng. Ca sĩ cũng là một trong những gương mặt được đề cử danh hiệu Cá nhân vì cộng đồng.
Bắc Bling do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, ra mắt đầu tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn, nhạc cụ truyền thống (sáo, đàn nguyệt, đàn nhị) với phong cách hip hop, điện tử. Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng trở thành hiện tượng của Vpop..
Cô và êkíp mong muốn tạo ra sự mới mẻ cho tiết mục qua bản phối và vũ đạo riêng.
Hòa Minzy, 30 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, ca sĩ lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến.
Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Lê Quang Tự Do (trái) trò chuyện, động viên ca sĩ khi cô tổng duyệt trên sân khấu. Ông sẽ tham gia phiên đối thoại chủ đề Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số trong khuôn khổ Vietnam iContent 2025 vào sáng 29/11.
Duyên Quỳnh tập hát bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Cô cùng buitruonglinh (Bùi Trường Linh), Lamoon tập luyện cho gala Vietnam iContent 2015.
Giọng ca gốc Đăk Lăk nói bất ngờ vì được mời biểu diễn trong chương trình. Cô cũng tự hào khi ca khúc cô thể hiện cũng có mặt trong đề cử Âm nhạc truyền cảm hứng.2
buitruonglinh (Bùi Trường Linh) - gương mặt đang gây chú ý tại Anh trai say hi mùa hai sẽ hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, ca khúc ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh.
Tiết mục của buitruonglinh có sự hỗ trợ của dàn hoa hậu, á hậu. Ca sĩ 26 tuổi, quê Hà Nội, học Nhạc viện TP HCM. Ngoài hát, thế mạnh của anh là sáng tác và làm việc nhóm. Ca sĩ là tác giả của loạt ca khúc hút triệu view trên YouTube như Một mình ta, Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ, Anh chưa từng hết yêu, Không đau nữa rồi.
Hoa hậu Yến Nhi trong màn catwalk minh họa cho ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Cô nói yêu thích bản nhạc này khi xem trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Lamoon sẽ trình diễn Hò vươn mình. Cô cho biết lễ vinh danh sẽ khuyến khích những nhà sáng tạo nội dung số tạo thêm các sản phẩm chất lượng đóng góp cho đời sống tinh thần của người Việt. "Tôi vinh dự khi được trình diễn trong một sự kiện ý nghĩa như Vietnam iContent 2025", ca sĩ nói.
Hồi giữa năm, cô gây chú ý khi góp mặt ở Em xinh say hi, trổ tài hát, rap, nhảy. Lamoon tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam cũ. Năm 2023, cô thi Vietnam Idol, vào top 6 chung cuộc. Diễm Hằng còn có khả năng sáng tác, nổi bật là Một mình, Sao hiểu được, Nhỏ học chung trường lớn lên chung đường. Nhiều video trình diễn của cô hút triệu view trên TikTok.
Cô từng phát hành album đầu tay Là Moon, với 12 ca khúc tự sáng tác, kết hợp thể loại âm nhạc hiện đại cùng giai điệu ngũ cung. Ngoài ra, cô còn lấn sân điện ảnh với vai Út Khờ trong phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress và FPT Online phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải.
Hoàng Dung - Minh Quân