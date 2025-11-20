Lamoon và 11 thí sinh 'Tân binh toàn năng' sẽ dự gala Vietnam iContent

Lamoon sẽ hát "Hò vươn mình", còn 11 "Tân binh toàn năng" thể hiện "Take a shot" ở gala Vietnam iContent Awards, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, hôm 29/11.

Lần đầu góp mặt tại lễ trao giải thường niên Vietnam iContent Awards, Lamoon, 22 tuổi, cho biết háo hức, mong chờ khoảnh khắc khuấy động sân khấu gala. Trên một số diễn đàn âm nhạc, khán giả nhận xét giai điệu Hò vươn mình phù hợp với chất giọng baby voice của Lamoon. Trước đó, cô từng diễn ca khúc này cùng dàn thí sinh Em xinh say hi như Orange, Lâm Bảo Ngọc và Muộii.

Hò vươn mình nằm trong album Made in Vietnam do DTAP sản xuất, lấy cảm hứng từ điệu hò kéo lưới của ngư dân. Ca từ phác họa một Việt Nam đang chuyển động, vươn mình từng ngày - từ vùng cao, vùng sâu, miền quê đến đô thị đều đổi thay rõ nét, nhịp sống lao động sôi nổi cùng tinh thần lạc quan hiện hữu. Mỗi người có công việc, trách nhiệm và đóng góp riêng, tạo hành trình phát triển chung của đất nước.

Lamoon và dàn em xinh hát 'Hò vươn mình' Lamoon và dàn "Em xinh" Orange, Lâm Bảo Ngọc và Muộii hát "Hò vươn mình". Video: DTAP

Lamoon tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam cũ. Cô từng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM (2021), chuyên ngành diễn viên. Người đẹp từng là vocalist, hoạt động tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Năm 2023, cô thi Vietnam Idol, vào top 6 chung cuộc, từng được giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn khen về năng lượng tươi trẻ.

Diễm Hằng còn có khả năng sáng tác, nổi bật là Một mình, Sao hiểu được, Nhỏ học chung trường lớn lên chung đường. Nhiều video trình diễn của cô hút triệu view trên TikTok. Ca sĩ cũng góp mặt trong hai ca khúc của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là Mây và núi (viết lời rap), Đội trời đạp đất (đồng sáng tác DTAP).

Hồi giữa năm, cô gây chú ý khi góp mặt ở Em xinh say hi, trổ tài hát, rap, nhảy. Hồi tháng 9, cô phát hành album đầu tay Là Moon, với 12 ca khúc tự sáng tác, chuẩn bị trong ba năm. Trong nhiều bài hát, cô kết hợp thể loại âm nhạc hiện đại cùng giai điệu ngũ cung.

Ngoài ra, cô còn lấn sân điện ảnh với vai Út Khờ - một trong 21 chiến sĩ bám trụ Củ Chi năm 1967 - ở phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Lamoon có một số khoảnh khắc tỏa sáng khi hát tân cổ, đóng cảnh "nóng" thể hiện chuyện tình cảm bị dồn nén trong thời chiến.

Ca sĩ Diễm Hằng Lamoon. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài Lamoon, gala Vietnam iContent Awards chào đón 11 thí sinh trong đội hình "Tân binh thăng cấp" của chương trình Tân binh toàn năng. Nhóm dự kiến thể hiện Take a shot - tiết mục từng gây sốt ở vòng hai, công diễn hai trong gameshow hồi cuối tháng 10. Hiện Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Duy Lân, Lâm Anh, Wonbi, Minhtin, Swan Nguyễn, Long Hoàng, Đức Duy hay Phúc Nguyên dành nhiều thời gian tập luyện để mang đến gala phiên bản Take a shot ấn tượng.

Take a shot kể về hành trình dám đối diện thử thách, nắm lấy cơ hội và khẳng định bản thân của 11 thí sinh. Phần lời "bắn phát súng" như ẩn dụ hành động mạnh dạn tiến lên, không sợ thất bại. Ca khúc nhấn mạnh tinh thần đồng đội, cùng nhau vượt chướng ngại, giữ vững niềm tin và hướng tới khoảnh khắc tỏa sáng. Trong đó, mỗi thành viên có mục tiêu riêng nhưng chung ý chí bứt phá, tạo nguồn năng lượng trẻ trung, mạnh mẽ, giàu cảm hứng.

11 thí sinh "Tân binh toàn năng" thể hiện "Take a shot", phát sóng cuối tháng 10. Video: YeaH1

Các thành viên nhóm nói "biết ơn và tự hào" khi chương trình Tân binh toàn năng góp mặt trong hạng mục "Hiện tượng số của năm" tại chung kết Vietnam iContent Awards 2025.

"Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chân đầu tiên của 11 thành viên và toàn bộ đội ngũ trên hành trình lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng để các bạn trẻ dũng cảm theo đuổi đam mê, góp phần đưa những màu sắc mới của âm nhạc Việt vươn ra quốc tế. Chúng tôi rất trân trọng cơ hội này và được tiếp thêm động lực để tự tin tiến xa, tiếp tục chinh phục nhiều sân khấu lớn hơn nữa trong tương lai", thành viên Lâm Anh, đại diện nhóm, cho hay. Tân binh toàn năng dựa trên mô hình "survival show" (chương trình sống còn), nhằm tuyển chọn, đào tạo nhóm thần tượng nam mới của Việt Nam. Các thí sinh được thử thách và rèn luyện như nhóm nhạc Kpop, từ kỹ năng ca hát, vũ đạo, phong cách biểu diễn đến xây dựng hình ảnh cá nhân. Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, SlimV đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, Vĩ Khang là giám đốc nghệ thuật của show.

Các nhà sản xuất gồm Soobin, Tóc Tiên, Kay Trần cùng nhiều chuyên gia Hàn Quốc như Hyuk Shin, Jinyoung Jang và Sungpil Kim - nhóm từng đào tạo các ban nhạc đình đám EXO, Red Velvet, SHINee, NCT.

Chương trình chia hai giai đoạn. Tân binh toàn năng: Giai đoạn sống còn phát sóng trực tuyến hàng tuần trên YouTube YeaH1 từ tháng 4, thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận sôi nổi trên các nền tảng, mạng xã hội. Suốt 100 ngày, 30 thí sinh được huấn luyện, trải qua các vòng loại khắc nghiệt, tìm ra Top 11 bước tiếp vào giai đoạn tranh tài chính thức.

Sang giai đoạn hai, Tân binh toàn năng lên sóng VTV3 khung giờ vàng từ tháng 10, đưa các gương mặt nổi bật đến gần khán giả đại chúng. Chung cuộc, nhóm nhạc nam thế hệ mới sẽ ra mắt vào tháng 1/2026.

Dàn thí sinh "Tân binh toàn năng". Hàng một từ trái sang: Hồ Đông Quan, Minhtin, Thái Lê Minh Hiếu, Đức Duy, Wonbi (Minh Quân), Duy Lân. Hàng hai từ trái sang: Phúc Nguyên, Lâm Anh, Swan Nguyễn, Cường Bạch, Long Hoàng. Ảnh: YeaH1

Trước đó, ca sĩ Duyên Quỳnh và buitruonglinh (Bùi Trường Linh) xác nhận sẽ trình diễn loạt hit tại sự kiện, hứa hẹn đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Vietnam iContent 2025 mở cửa miễn phí, đăng ký tại đây.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs và theo dõi phiên livestream gây quỹ. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng. Gala trao giải bắt đầu từ 19h30.

Sự kiện đang mở cổng đăng ký tham dự miễn phí, chào đón mọi cá nhân, tổ chức muốn kết nối, học hỏi, tìm hiểu xu hướng nội dung mới nhất và gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung (content creator) nổi bật hiện nay. Cách thức đăng ký đơn giản, nhanh gọn. Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về ngày hội trên website chính thức và các nền tảng liên quan Vietnam iContent 2025.

Phú Cát