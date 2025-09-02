Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên 'Mưa đỏ' hòa ca

Hà NộiTiểu Vy, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh hòa giọng "Còn gì đẹp hơn" cùng diễn viên phim "Mưa đỏ", bên lề lễ diễu hành mừng Quốc Khánh 2/9.

Khi tập trung đội hình thuộc khối Văn hóa Thể thao trên phố Quán Thánh, các hoa hậu giao lưu cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Phương Nam, Đình Khang, Steven Nguyễn, Hoàng Long, Trần Gia Huy.

Để giữ kỷ niệm, họ cùng nhau hát ca khúc Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng sáng tác. Nhạc phẩm được đoàn phim chọn để lan tỏa thêm cho dự án Mưa đỏ, bên cạnh nhạc phim chính - Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung sáng tác) do Hòa Minzy thể hiện.

Hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Ngọc hát cùng sao 'Mưa đỏ' trên phố Nhiều khán giả, em nhỏ cùng các hoa hậu, diễn viên hát "Còn gì đẹp hơn" trên phố Hà Nội. Video: Nhân vật cung cấp

Trong phim, Nguyễn Hùng thủ vai Hải - người thanh niên nhiều ước mơ nhưng sẵn sàng gác sang một bên để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Diễn viên 26 tuổi, quê Gia Lai, giữ vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Maydays, trước đó được biết đến là tác giả của bản hit Phép màu.

Anh viết bài hát trong giai đoạn nghiền ngẫm kịch bản, và hoàn thiện sau khi quay phim xong. "Tôi hạnh phúc khi bài hát chạm đến cảm xúc của nhiều người trẻ", nhạc sĩ nói.

Dù không được đưa vào phim, nhạc phẩm gây chú ý với khán giả khi phát hành hồi tháng 7, trước khi phim ra rạp. Trên TikTok, đoạn điệp khúc được hàng chục nghìn người chọn làm nhạc nền trong các video về lòng yêu nước, hút triệu view. Bản MV lồng ghép các phân đoạn, hình ảnh trong phim đạt hơn 14 triệu view trên YouTube.

MV "Còn gì đẹp hơn" - nhạc phim điện ảnh Mưa đỏ MV "Còn gì đẹp hơn" do Nguyễn Hùng thể hiện. Video: Đoàn phim cung cấp

Hoa hậu Tiểu Vy xúc động khi cất vang câu hát "Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng. Có bao cái tên nằm lại nơi đây. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn!".

Người đẹp Lương Thùy Linh nhận xét ca khúc là sự cộng hưởng đẹp dành cho bộ phim. "Tác phẩm điện ảnh không chỉ tái hiện lịch sử mà còn khiến người xem cảm nhận rõ tinh thần yêu nước, sự hy sinh của các chiến sĩ. Với tôi, Mưa đỏ giống như một lời nhắc nhở phải biết trân quý nền hòa bình, độc lập", hoa hậu nói.

Đến sáng 2/9, Mưa đỏ vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu, là phim đề tài chiến tranh cách mạng đầu tiên lập kỷ lục ở phòng vé.

Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc (diện áo dài, từ trái sang) chụp ảnh cùng các chiến sĩ trên phố khi tham gia lễ diễu hành mừng đại lễ 2/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tân Cao